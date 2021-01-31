«Манчестер Сити» ломает стереотипы о командах Гвардиолы

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Сити» одержал 12-ю победу кряду

«Безжалостная победная машина Пепа Гвардиолы приносит "Манчестер Сити" 12-ю кряду победу во всех турнирах. По мере того, как игра приближалась к завершению, Александр Зинченко заставил Аарона Рамсдейла парировал его удар, а Бернарду Силва, Фил Фоден, Илкай Гюндоган и Ферран Торрес продолжали неутомимо прессинговать, хотя Джон Флек выполнил дальний удар, который был близок к цели», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«В конце концов, удар Габриэла Жезуса в первом тайме стал победным, и поэтому Гвардиола и его подопечные отправятся к "Бернли" в среду в качестве лидера чемпионата. Примечательно, что Кайл Уокер действовал как вспомогательный игрок в полузащите, когда мяч находился на левой стороне владений "Манчестер Сити", как в эпизоде, когда он получал мяч и отдавал на фланг Торресу. Это часть того, как Сити утомляет противников: постоянно создавая головоломку, меняющую форму, которую невозможно решить».

Жезус вернулся к былой форме

«Пока что для Габриэла Жезуса это странный сезон. Учитывая, что Серхио Агуэро отсутствует практически весь сезон, бразилец должен был стать главным в атаке "Сити". Но Жезус получил травму бедра в матче против "Вулвз" в первом матче сезона, затем пропустил игру против "Саутгемптона" из-за проблемы с зубом, прежде чем вернуться с положительным результатом теста на коронавирус на Рождество», — отметил в материале BBC Саймон Стоун.

«То, что между сезонами по сути не было перерыва помешало бразильцу получить то количество матчей, которое ему нужно, чтобы внести тот результативный вклад, на который надеялся Гвардиола после забитых мячей в его первых двух поединках сезона в АПЛ и ни одного гола в девяти последующих. Его третий гол оказался ключевым, хотя оборона гостей помогла ему, подпустив форварда достаточно близко, чтобы помешать тому пробить точно в сетку».

«Сити» стал сверхнадежной командой

«Коллективы Гвардиолы, как правило, пользовались уважением за количество и качество забитых голов, но, если это станет последней его командой, завоевавшей титул, в итоге она вполне может запомниться и отличаться в первую очередь ее коллективным блеском в обороне, а не какой-либо атакующей остротой. Восьмая кряду победа "Манчестер Сити" в АПЛ — и 12-я во всех турнирах — закрепила за собой место наверху таблицы», — пишет на своих страницах The Telegraph Джеймс Дакер.

«Но эта властная победная серия также привела к семи "сухим" успехам, и, что примечательно, теперь "Горожане" пропустили только дважды за 1105 минут АПЛ, начиная с 21 ноября. Остановить их достаточно сложно, не говоря уже о победе. Крис Уайлдер же воодушевится тем, как "Шеффилд Юнайтед" выступил во время двух простительных визитов в Манчестер на этой неделе, но наверняка признает, что его команда не получила от защиты "Сити" ничего подобного того поощрения, которую "Манчестер Юнайтед" оказал ей во по ходу победного матча на "Олд Траффорд" в среду».

Фернандиньо стал игроком матча

«Несмотря на провалы в начале матча, "Шеффилд Юнайтед" вернулся в игру и выдал впечатляющее выступление до конца тайма, сумев сдержать шикарную команду "Сити", у которой было 75 процентов владения мячом, которая нанесла всего три удара за первый тайм. Доминирование манкунианцев в контроле сферой и территории возобновилось после перерыва, но также продолжились и проблемы хозяев в создании явных моментов для взятия ворот», — отмечает в материале Sky Sports Питер Смит.

«Это не было яркое выступление "Горожан", но Фернандиньо просто блестяще связал игру команды на позиции опорника, Он очень важный игрок коллектива, ведь дает свободу атакующим партнерам, помогает в обороне, и это было еще один действительно хороший поединок в его исполнении. Раньше такие футболисты, как Фернандиньо, были незаметными, и никто не обращал внимания, что они делают, но теперь подобные ему очень важны для каждой команды».