В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в АПЛ, Примере и Серии А На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фулхэм» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии

Лондонцы являются крепким середняком текущего розыгрыша английского чемпионата и уже практически ни за что не борется. Команда имеет в своем активе 42 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» в последнее время выступает крайне нестабильно. В последней игре коллектив из Лондона обыграл «Вест Хэм» (2:0), а до этого уступил «Ньюкаслу» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:3).

«Фулхэм» точно не претендует ни на зону еврокубков, ни на борьбу за выживание, а просто доигрывает сезон.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» же изо всех сил борется за чемпионский титул. В настоящий момент мерсисайдцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Они имеют в своем активе 71 очко и на два пункта отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

Среди недели команда вылетела из Лиги Европы, до этого завершила борьбу в Кубке Англии, поэтому теперь задачей коллектива является победа в чемпионате, которая станет подарком для наставника Юргена Клоппа, покидающего «Ливерпуль» по окончании сезона.

В последнем туре «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас», а до этого сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), поэтому теперь команде необходимо реабилитироваться.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.56.

«Алавес» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании

В настоящий момент «Алавес» может чувствовать себя спокойно, поскольку команда отдалена от зоны вылета. Команда из города Витория-Гастейс располагается на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе 32 очка.

Последние три игры «Алавес» проиграл — «Гранаде» (0:2), «Реал Сосьедаду» (0:1) и «Атлетику» (0:2). Только до этого была добыта победа над «Райо Вальекано» (1:0).

«Славные» сейчас опережают зону вылета на 7 баллов и могут спокойно доигрывать этот сезон.

Что касается «Атлетико», то мадридцы борются за место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас команда из Мадрида имеет в своем активе 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Мадридский коллектив на три балла опережает пятый «Атлетик», поэтому борьба еще впереди.

В прошлых турах подопечные Диего Симеоне победили «Жирону» (3:1) и «Вильярреал» (2:1), а до этого проиграли «Барселоне» (0:3).

Среди недели «матрасники» также уступили дортмундской «Боруссии» (2:4) и завершили свою борьбу в Лиге чемпионов, поэтому теперь могут сосредоточиться на Примере.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.94.

«Монца» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

Команда из Монцы уже абсолютно ни за что не борется в текущем сезоне и просто доигрывает сезон. Такой вывод можно сделать с того, что сейчас коллектив занимает 11-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 43 очка. «Монца» намного отстает от зоны еврокубков и намного опережает зону вылета, поэтому может играть спокойно.

В прошлом туре «Монца» сыграла вничью с «Болоньей» (0:0), а до этого уступила «Наполи» (2:4) и «Торино» (0:1). Лишь перед этим подопечные Раффаэле Палладино смогли переиграть «Кальяри» (1:0) и «Дженоа» (3:2).

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» же сейчас всеми силами пытается закрепиться в еврокубковой зоне. В настоящий момент команда из Бергамо имеет в своем активе 51 балл и занимает седьмое место в турнирной таблице. Она уже вряд ли сможет попасть в зону Лиги чемпионов, однако в еврокубки попадать обязана.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в последнем туре сыграли вничью с «Вероной» (2:2), а до этого уступили «Кальяри» (1:2). Лишь перед эти «Аталанте» удалось разгромить «Наполи» (3:0).

Среди недели бергамаски проиграли «Ливерпулю» (0:1), но в первой игре победили (3:0) и пробились в полуфинал Лиги Европы, где сыграют против французского «Марселя». Также «Аталанта» продолжает борьбу за Кубок Италии, где в полуфинале играет с «Фиорентиной».

Ставка: победа «Аталанты» за 1.93.

Общий коэффициент — 5.84.