Леверкузенский «Байер» сыграет на выезде против дортмундской «Боруссии» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 18:30 мск. «Боруссия» Д — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Боруссия» занимает пятое место в таблице Бундеслиги, набрав в 56 очков в 29 матчах.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Боруссия» одержала на своем поле победу над «Атлетико» (4:2) и ворвалась в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».

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За несколько дней до этого «Дортмунд» выиграл на выезде у менхенгладбахской «Боруссии» (2:1).

Начало апреля было куда менее оптимистичным — «Боруссия» сначала проиграла «Штутгарту», а потом уступила на поле «Атлетико», но сейчас это уже не имеет никакого значения.

Не сыграют: Реми Бансебаини, Себастьян Аллер и Карим Адейеми (дисквалифицирован).

Состояние команды: приподнятое, это очевидно. Выход в полуфинал Лиги чемпионов уже сейчас позволяет сказать, что «Боруссия» успешно провела сезон. Попадание в четверку лучших команд в главном турнире Европы — это действительно достижение для команды Эдина Терзича.

Все прогнозы на Бундеслигу

Однако теперь «Боруссия» попытается финишировать в топ-4 Бундеслиги. Это вполне реально, учитывая тот факт, что главный конкурент — «Лейпциг» — находится впереди только благодаря дополнительным показателям.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» досрочно выиграл чемпионат Германии, прервав многолетнюю гегемонию «Баварии».

Последние матчи: в минувшее воскресенье «Байер» разбил на своем поле «Вердер» (5:0) и досрочно стал чемпионом Германии. К слову, впервые в своей истории.

Уже через несколько дней после этого «Байер» сыграл на выезде вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Ко всему прочему, «фармацевты» продлили свою невероятную беспроигрышную серию. Они еще ни разу не проигрывали в этом сезоне.

Не сыграют: Адам Гложек и Амин Адли (дисквалифицирован).

Состояние команды: «Байер» на данный момент претендует на звание лучшей команды сезона. Есть ощущение, что в тени леверкузенского клуба может остаться даже будущий победитель Лиги чемпионов.

Скорее всего, дополнительной мотивацией для игроков «Байера» стало недавнее заявление Хаби Алонсо о том, что он останется в команде еще как минимум на сезон. Испанец очень вовремя снял напряжение, накопившееся из-за невероятного количества слухов в СМИ.

Статистика для ставок

Победная серия «Байера» в Бундеслиге составляет уже 10 матчей

«Байер» забил 31 гол в 14-ти выездных матчах Бундеслиги

«Боруссия» Д выиграл восемь из 14-ти домашних матчей в чемпионате Германии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Боруссию» Д в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Байера» — за 2.49.

Прогноз: с одной стороны, логично предположить, что у «Байера» появилась возможность хотя бы немного расслабиться. Однако есть ощущение, что команда Алонсо нацелена на то, чтобы пройти весь сезон без поражений. Это станет грандиозным ощущением.

Поэтому «Дортмунду» не стоит рассчитывать на помощь соперника. «Байер» будет играть на результат.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.36.

Прогноз: матч, скорее всего, получится зрелищным, команды вряд ли будут надолго задерживаться в середине поля, поэтому есть смысл рассмотреть ставки на угловые.

Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 2.26.