«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Боруссия» занимает пятое место в таблице Бундеслиги, набрав в 56 очков в 29 матчах.
Последние матчи: ранее на этой неделе «Боруссия» одержала на своем поле победу над «Атлетико» (4:2) и ворвалась в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».
Боруссия Д — Байер: коэффициенты букмекеров
За несколько дней до этого «Дортмунд» выиграл на выезде у менхенгладбахской «Боруссии» (2:1).
Начало апреля было куда менее оптимистичным — «Боруссия» сначала проиграла «Штутгарту», а потом уступила на поле «Атлетико», но сейчас это уже не имеет никакого значения.
Не сыграют: Реми Бансебаини, Себастьян Аллер и Карим Адейеми (дисквалифицирован).
Состояние команды: приподнятое, это очевидно. Выход в полуфинал Лиги чемпионов уже сейчас позволяет сказать, что «Боруссия» успешно провела сезон. Попадание в четверку лучших команд в главном турнире Европы — это действительно достижение для команды Эдина Терзича.
Однако теперь «Боруссия» попытается финишировать в топ-4 Бундеслиги. Это вполне реально, учитывая тот факт, что главный конкурент — «Лейпциг» — находится впереди только благодаря дополнительным показателям.
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» досрочно выиграл чемпионат Германии, прервав многолетнюю гегемонию «Баварии».
Последние матчи: в минувшее воскресенье «Байер» разбил на своем поле «Вердер» (5:0) и досрочно стал чемпионом Германии. К слову, впервые в своей истории.
Уже через несколько дней после этого «Байер» сыграл на выезде вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и вышел в полуфинал Лиги Европы.
Ко всему прочему, «фармацевты» продлили свою невероятную беспроигрышную серию. Они еще ни разу не проигрывали в этом сезоне.
Не сыграют: Адам Гложек и Амин Адли (дисквалифицирован).
Состояние команды: «Байер» на данный момент претендует на звание лучшей команды сезона. Есть ощущение, что в тени леверкузенского клуба может остаться даже будущий победитель Лиги чемпионов.
Скорее всего, дополнительной мотивацией для игроков «Байера» стало недавнее заявление Хаби Алонсо о том, что он останется в команде еще как минимум на сезон. Испанец очень вовремя снял напряжение, накопившееся из-за невероятного количества слухов в СМИ.
Статистика для ставок
- Победная серия «Байера» в Бундеслиге составляет уже 10 матчей
- «Байер» забил 31 гол в 14-ти выездных матчах Бундеслиги
- «Боруссия» Д выиграл восемь из 14-ти домашних матчей в чемпионате Германии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Боруссию» Д в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Байера» — за 2.49.
Прогноз: с одной стороны, логично предположить, что у «Байера» появилась возможность хотя бы немного расслабиться. Однако есть ощущение, что команда Алонсо нацелена на то, чтобы пройти весь сезон без поражений. Это станет грандиозным ощущением.
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Поэтому «Дортмунду» не стоит рассчитывать на помощь соперника. «Байер» будет играть на результат.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.36.
Прогноз: матч, скорее всего, получится зрелищным, команды вряд ли будут надолго задерживаться в середине поля, поэтому есть смысл рассмотреть ставки на угловые.
Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 2.26.