ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Лионель МессиМесси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше» Ислам МахачевЦарукян прошел Оливейру, Холлоуэй в топе легковесов. Почему Порье подерется за пояс с Махачевым? Артем Дзюба«Рубин» — «Локомотив». Онлайн
  • 08:16
    • Определились все пары плей-офф НБА
  • 08:05
    • «Майами» и «Нью-Орлеан» вышли в плей-офф НБА
  • 08:00
    • Ферстаппен победил в спринте на Гран-при Китая, Хэмилтон — второй
    Все новости спорта

    «Боруссия» обыграет «Байер» и прервет невероятную серию чемпиона?

    «Боруссия» Д — «Байер». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 21 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Байер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    Леверкузенский «Байер» сыграет на выезде против дортмундской «Боруссии» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 18:30 мск. «Боруссия» Д — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Апреля 2024 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 18:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: «Боруссия» занимает пятое место в таблице Бундеслиги, набрав в 56 очков в 29 матчах.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Боруссия» одержала на своем поле победу над «Атлетико» (4:2) и ворвалась в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».

    Боруссия Д — Байер: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.952.60Бонус$9500
    •

    За несколько дней до этого «Дортмунд» выиграл на выезде у менхенгладбахской «Боруссии» (2:1).

    Начало апреля было куда менее оптимистичным — «Боруссия» сначала проиграла «Штутгарту», а потом уступила на поле «Атлетико», но сейчас это уже не имеет никакого значения.

    Не сыграют: Реми Бансебаини, Себастьян Аллер и Карим Адейеми (дисквалифицирован).

    Состояние команды: приподнятое, это очевидно. Выход в полуфинал Лиги чемпионов уже сейчас позволяет сказать, что «Боруссия» успешно провела сезон. Попадание в четверку лучших команд в главном турнире Европы — это действительно достижение для команды Эдина Терзича.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Однако теперь «Боруссия» попытается финишировать в топ-4 Бундеслиги. Это вполне реально, учитывая тот факт, что главный конкурент — «Лейпциг» — находится впереди только благодаря дополнительным показателям.

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» досрочно выиграл чемпионат Германии, прервав многолетнюю гегемонию «Баварии».

  • Как «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы
  • За счет чего леверкузенский клуб завоевал первый чемпионский титул за свою 120-летнюю историю
  • 15/04/2024

    • Последние матчи: в минувшее воскресенье «Байер» разбил на своем поле «Вердер» (5:0) и досрочно стал чемпионом Германии. К слову, впервые в своей истории.

    Уже через несколько дней после этого «Байер» сыграл на выезде вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

    Ко всему прочему, «фармацевты» продлили свою невероятную беспроигрышную серию. Они еще ни разу не проигрывали в этом сезоне.

    Не сыграют: Адам Гложек и Амин Адли (дисквалифицирован).

    Состояние команды: «Байер» на данный момент претендует на звание лучшей команды сезона. Есть ощущение, что в тени леверкузенского клуба может остаться даже будущий победитель Лиги чемпионов.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, дополнительной мотивацией для игроков «Байера» стало недавнее заявление Хаби Алонсо о том, что он останется в команде еще как минимум на сезон. Испанец очень вовремя снял напряжение, накопившееся из-за невероятного количества слухов в СМИ.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Байера» в Бундеслиге составляет уже 10 матчей

    • «Байер» забил 31 гол в 14-ти выездных матчах Бундеслиги

    • «Боруссия» Д выиграл восемь из 14-ти домашних матчей в чемпионате Германии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Боруссию» Д в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Байера» — за 2.49.

    Прогноз: с одной стороны, логично предположить, что у «Байера» появилась возможность хотя бы немного расслабиться. Однако есть ощущение, что команда Алонсо нацелена на то, чтобы пройти весь сезон без поражений. Это станет грандиозным ощущением.

    Поэтому «Дортмунду» не стоит рассчитывать на помощь соперника. «Байер» будет играть на результат.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.36.

    Прогноз: матч, скорее всего, получится зрелищным, команды вряд ли будут надолго задерживаться в середине поля, поэтому есть смысл рассмотреть ставки на угловые.

    Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.23
  • Прогноз на матч Тюмень — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Фритц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рууд — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Свентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Акрон — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хайденхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кельн — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Балтика — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Шинник — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Байер» с коэффициентом 2.26. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. «Боруссия» обыграет «Байер» и прервет невероятную серию чемпиона?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры