«ПСЖ»
Турнирное положение: парижане, как и в каждом из последних сезонов, заберут золотые медали местного чемпионата.
В настоящий момент «красно-синие» уверенно располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 63 пункта.
ПСЖ — Лион: коэффициенты букмекеров
Команда из столицы Франции смогла 65 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила всего 24 мяча.
Последние матчи: столичная команда в прошлом туре сыграла вничью с «Клермоном», а до этого переиграла «Марсель» (2:0) и «Монпелье» (6:2).
Среди недели же парижский коллектив разгромил «Барселону» (4:1) и пробился в полуфинал Лиги чемпионов.
Также между этими играми «ПСЖ» обыграл «Ренн» в Кубке страны и вышел в финал.
Не сыграют: травмированными игроками команды являются Преснел Кимпембе, Рико и Лейвин Курзава. Дисквалифицирован Лукас Эрнандес.
Состояние команды: пока что подопечные Луиса Энрике проводят идеальный сезон.
В чемпионате Франции дела обстоят отлично, также есть выход в финал Кубка страны и в полуфинал Лиги чемпионов. Думается, что теперь «ПСЖ» бросит все силы на долгожданный трофей самого престижного клубного турнира Старого Света.
«Лион»
Турнирное положение: команда из одноименного города наверстала упущенное в начале сезона и уже даже претендует на участие в еврокубках.
В настоящий момент лионцы имеют в своем активе 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков коллектив из Лиона отделяет всего 2 балла.
Лионская команда забила 38 мячей, а в свои ворота пропустила целых 45.
Последние матчи: в прошлом туре «дети» переиграли «Брест» (4:3), а до этого переиграли «Нант» (3:1).
Перед этим же «Лион» сыграл вничью с «Реймсом» (3:0), но выиграл у «Тулузы» (3:2) и «Лорьяна» (2:0).
Между этими играми подопечные Пьера Сажа также разгромили «Валансьен» (3:0) и пробились в финал Кубка Франции.
Не сыграют: пропустит игру только дисквалифицированный Николас Тальяфико.
Состояние команды: в последнее время «Лион» набрал шикарную форму и на всех порах мчится в еврокубки.
Ранее задачей команды было не вылететь, а теперь же думается, что они хотят влезть в топ-6.
Не стоит забывать, что их также ждет финал Кубка Франции против «ПСЖ», на который также можно настроиться.
Статистика для ставок
- «Лион» не проигрывает на протяжении 6 матчей во всех турнирах
- «ПСЖ» забил в каждом из последних 9 матчей
- «Лион» выиграл только 1 из последних 6 очных матчей команд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.00, а победа «Лиона» — в 5.70.
ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.
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Прогноз: обе команды сейчас на ходу, но «ПСЖ» после победы над «Барселоной» может немного расслабиться и провести ротацию, поэтому можно попробовать рискнуть и поставить на ничейный исход.
Ставка: ничья за 5.00.
Прогноз: соперники очень много забивают в последнее время, поэтому предположим, что в этой игре будет забито минимум 4 мяча.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20