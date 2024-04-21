21 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане, как и в каждом из последних сезонов, заберут золотые медали местного чемпионата.

В настоящий момент «красно-синие» уверенно располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 63 пункта.

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Команда из столицы Франции смогла 65 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила всего 24 мяча.

Последние матчи: столичная команда в прошлом туре сыграла вничью с «Клермоном», а до этого переиграла «Марсель» (2:0) и «Монпелье» (6:2).

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Среди недели же парижский коллектив разгромил «Барселону» (4:1) и пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Также между этими играми «ПСЖ» обыграл «Ренн» в Кубке страны и вышел в финал.

Не сыграют: травмированными игроками команды являются Преснел Кимпембе, Рико и Лейвин Курзава. Дисквалифицирован Лукас Эрнандес.

Состояние команды: пока что подопечные Луиса Энрике проводят идеальный сезон.

В чемпионате Франции дела обстоят отлично, также есть выход в финал Кубка страны и в полуфинал Лиги чемпионов. Думается, что теперь «ПСЖ» бросит все силы на долгожданный трофей самого престижного клубного турнира Старого Света.

«Лион»

Турнирное положение: команда из одноименного города наверстала упущенное в начале сезона и уже даже претендует на участие в еврокубках.

В настоящий момент лионцы имеют в своем активе 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков коллектив из Лиона отделяет всего 2 балла.

Лионская команда забила 38 мячей, а в свои ворота пропустила целых 45.

Последние матчи: в прошлом туре «дети» переиграли «Брест» (4:3), а до этого переиграли «Нант» (3:1).

Перед этим же «Лион» сыграл вничью с «Реймсом» (3:0), но выиграл у «Тулузы» (3:2) и «Лорьяна» (2:0).

Между этими играми подопечные Пьера Сажа также разгромили «Валансьен» (3:0) и пробились в финал Кубка Франции.

Не сыграют: пропустит игру только дисквалифицированный Николас Тальяфико.

Состояние команды: в последнее время «Лион» набрал шикарную форму и на всех порах мчится в еврокубки.

Ранее задачей команды было не вылететь, а теперь же думается, что они хотят влезть в топ-6.

Не стоит забывать, что их также ждет финал Кубка Франции против «ПСЖ», на который также можно настроиться.

Статистика для ставок

«Лион» не проигрывает на протяжении 6 матчей во всех турнирах

«ПСЖ» забил в каждом из последних 9 матчей

«Лион» выиграл только 1 из последних 6 очных матчей команд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.00, а победа «Лиона» — в 5.70.

ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.

Прогноз: обе команды сейчас на ходу, но «ПСЖ» после победы над «Барселоной» может немного расслабиться и провести ротацию, поэтому можно попробовать рискнуть и поставить на ничейный исход.

Ставка: ничья за 5.00.

Прогноз: соперники очень много забивают в последнее время, поэтому предположим, что в этой игре будет забито минимум 4 мяча.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20