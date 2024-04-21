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    «ПСЖ» и «Лион» сыграют вничью?!

    «ПСЖ» — «Лион». Ставка (к. 5.00) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Лион»
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    Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    21 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Апреля 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Лион Лион
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    «ПСЖ»

    Турнирное положение: парижане, как и в каждом из последних сезонов, заберут золотые медали местного чемпионата.

    В настоящий момент «красно-синие» уверенно располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 63 пункта.

    ПСЖ — Лион: коэффициенты букмекеров

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    Команда из столицы Франции смогла 65 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила всего 24 мяча.

    Последние матчи: столичная команда в прошлом туре сыграла вничью с «Клермоном», а до этого переиграла «Марсель» (2:0) и «Монпелье» (6:2).

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    Среди недели же парижский коллектив разгромил «Барселону» (4:1) и пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

    Также между этими играми «ПСЖ» обыграл «Ренн» в Кубке страны и вышел в финал.

    Не сыграют: травмированными игроками команды являются Преснел Кимпембе, Рико и Лейвин Курзава. Дисквалифицирован Лукас Эрнандес.

    Состояние команды: пока что подопечные Луиса Энрике проводят идеальный сезон.

    В чемпионате Франции дела обстоят отлично, также есть выход в финал Кубка страны и в полуфинал Лиги чемпионов. Думается, что теперь «ПСЖ» бросит все силы на долгожданный трофей самого престижного клубного турнира Старого Света.

    «Лион»

    Турнирное положение: команда из одноименного города наверстала упущенное в начале сезона и уже даже претендует на участие в еврокубках.

    В настоящий момент лионцы имеют в своем активе 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков коллектив из Лиона отделяет всего 2 балла.

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    • Лионская команда забила 38 мячей, а в свои ворота пропустила целых 45.

    Последние матчи: в прошлом туре «дети» переиграли «Брест» (4:3), а до этого переиграли «Нант» (3:1).

    Перед этим же «Лион» сыграл вничью с «Реймсом» (3:0), но выиграл у «Тулузы» (3:2) и «Лорьяна» (2:0).

    Между этими играми подопечные Пьера Сажа также разгромили «Валансьен» (3:0) и пробились в финал Кубка Франции.

    Не сыграют: пропустит игру только дисквалифицированный Николас Тальяфико.

    Состояние команды: в последнее время «Лион» набрал шикарную форму и на всех порах мчится в еврокубки.

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    Ранее задачей команды было не вылететь, а теперь же думается, что они хотят влезть в топ-6.

    Не стоит забывать, что их также ждет финал Кубка Франции против «ПСЖ», на который также можно настроиться.

    Статистика для ставок

    • «Лион» не проигрывает на протяжении 6 матчей во всех турнирах

    • «ПСЖ» забил в каждом из последних 9 матчей

    • «Лион» выиграл только 1 из последних 6 очных матчей команд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.00, а победа «Лиона» — в 5.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.

    Прогноз: обе команды сейчас на ходу, но «ПСЖ» после победы над «Барселоной» может немного расслабиться и провести ротацию, поэтому можно попробовать рискнуть и поставить на ничейный исход.

    Ставка: ничья за 5.00.

    Прогноз: соперники очень много забивают в последнее время, поэтому предположим, что в этой игре будет забито минимум 4 мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион» с коэффициентом 5.00. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» и «Лион» сыграют вничью?!
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