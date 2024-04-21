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    Смогут ли «Ростов» и «Спартак» определить сильнейшего?

    «Ростов» — «Спартак». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, РПЛ, 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Спартак»
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    Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»)
    21 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Спартак». Начало игры — в 20:30 мск. «Ростов» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Апреля 2024 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Ростов»

    Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является середняком текущего розыгрыша чемпионата России, но уже подвигается поближе даже к борьбе за топ-3.

    В настоящий момент ростовчане имеют в своем активе 34 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая только на 4 балла от третьего «Динамо».

    Ростов — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Ростовский коллектив смог 35 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «сине-желтые» на выезде смогли переиграть «Факел» (1:0), а до этого в родных стенах сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

    Перед этим также были победы над «Динамо» (4:1), «Краснодаром» (2:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Последней же игрой подопечных Валерия Карпина стала кубковая встреча с «Уралом» (3:1), по итогам которой «Ростов» пробился в полуфинал Пути регионов.

    Не сыграют: не сможет выйти на поле дисквалифицированный Умар Сако.

    Состояние команды: весной «Ростов» показывает чуть ли не лучший футбол в лиге, поэтому вполне может претендовать на высокие места.

    В самой командой о высоких целях не объявляли, но аппетит же приходит во время еды.

    К тому же, у «Ростова» есть прекрасные шансы побороться и за Кубок страны.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «красно-белые» постоянно стараются бороться за высокие, но у них это редко получается. В этом сезоне это пока что тот же случай.

    В настоящий момент команда из Москвы занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи имеют в своем активе 35 очков и на три пункта отстают от третьего «Динамо».

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    • Московский коллектив 29 раз поразил ворота соперника и 28 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Спартак» сенсационно проиграл «Сочи» (0:1), а до этого победил «Динамо».

    Перед этим же команда из столицы России сыграла вничью с «Уралом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).

    Последней игрой также стал матч Кубка против «Зенита» (0:0). Столичный коллектив опустился в Путь регионов.

    Не сыграют: не выйдет на поле лишь отбывающий наказание в ОАЭ Квинси Промес, а также находящиеся в лазарете Роман Зобнин, Виктор Мозес и Александр Селихов.

    Состояние команды: главной новостью последней недели стала долгожданная отставка Гильермо Абаскаля. Пока что исполняющим обязанности наставника назначен его ассистент Владимир Слишкович.

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    «Спартак» нынче занимается поисками нового тренера, однако не исключено, что именно Слишкович будет рулевым до конца сезона.

    Что касается турнирных раскладов, то москвичам еще по силам побороться за топ-3 и за Кубок России.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» не проигрывает на протяжении последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Спартак» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • В первом круге «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Спартака» — в 2.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.83, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.97.

    Прогноз: команды борются за высокие места и им нужна победа, однако думается, что игра будет упорной и вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: обе команды относительно немного пропускают, поэтому предположим, что тотал не будет пробит и соперники не забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» с коэффициентом 3.55. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Ростов» и «Спартак» определить сильнейшего?
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