21 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Спартак». Начало игры — в 20:30 мск. «Ростов» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является середняком текущего розыгрыша чемпионата России, но уже подвигается поближе даже к борьбе за топ-3.

В настоящий момент ростовчане имеют в своем активе 34 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая только на 4 балла от третьего «Динамо».

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Ростовский коллектив смог 35 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «сине-желтые» на выезде смогли переиграть «Факел» (1:0), а до этого в родных стенах сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

Перед этим также были победы над «Динамо» (4:1), «Краснодаром» (2:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

Календарь и таблица РПЛ

Последней же игрой подопечных Валерия Карпина стала кубковая встреча с «Уралом» (3:1), по итогам которой «Ростов» пробился в полуфинал Пути регионов.

Не сыграют: не сможет выйти на поле дисквалифицированный Умар Сако.

Состояние команды: весной «Ростов» показывает чуть ли не лучший футбол в лиге, поэтому вполне может претендовать на высокие места.

В самой командой о высоких целях не объявляли, но аппетит же приходит во время еды.

К тому же, у «Ростова» есть прекрасные шансы побороться и за Кубок страны.

«Спартак»

Турнирное положение: «красно-белые» постоянно стараются бороться за высокие, но у них это редко получается. В этом сезоне это пока что тот же случай.

В настоящий момент команда из Москвы занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи имеют в своем активе 35 очков и на три пункта отстают от третьего «Динамо».

Московский коллектив 29 раз поразил ворота соперника и 28 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Спартак» сенсационно проиграл «Сочи» (0:1), а до этого победил «Динамо».

Перед этим же команда из столицы России сыграла вничью с «Уралом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).

Последней игрой также стал матч Кубка против «Зенита» (0:0). Столичный коллектив опустился в Путь регионов.

Не сыграют: не выйдет на поле лишь отбывающий наказание в ОАЭ Квинси Промес, а также находящиеся в лазарете Роман Зобнин, Виктор Мозес и Александр Селихов.

Состояние команды: главной новостью последней недели стала долгожданная отставка Гильермо Абаскаля. Пока что исполняющим обязанности наставника назначен его ассистент Владимир Слишкович.

«Спартак» нынче занимается поисками нового тренера, однако не исключено, что именно Слишкович будет рулевым до конца сезона.

Что касается турнирных раскладов, то москвичам еще по силам побороться за топ-3 и за Кубок России.

Статистика для ставок

«Ростов» не проигрывает на протяжении последних 5 матчей во всех турнирах

«Спартак» выиграл только 1 из последних 5 матчей

В первом круге «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Спартака» — в 2.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.83, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.97.

Прогноз: команды борются за высокие места и им нужна победа, однако думается, что игра будет упорной и вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: обе команды относительно немного пропускают, поэтому предположим, что тотал не будет пробит и соперники не забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.