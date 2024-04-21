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    «Реал» обыграет «Барселону» и добьет интригу в Ла Лиге?

    «Реал» Мадрид — «Барселона». Ставка за 2.10 и прогноз на чемпионат Испании по футболу 21 апреля 2024 года

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    Винисиус Жуниор
    Мадридский «Реал» сыграет против «Барселоны» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2024 года
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    «Реал»

    Турнирное положение: «Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 78 очков в 31 матче.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Реал» выиграл у «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

    Реал Мадрид — Барселона: коэффициенты букмекеров

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    Ответная встреча тоже завершилась вничью, но «Мадрид» в итоге вырвал победу в серии пенальти благодаря двум сэйвам украинского вратаря Андрея Лунина.

    Не сыграют: Тибо Куртуа и Давид Алаба.

    Состояние команды: «Реал» находится в прекрасном эмоциональном состоянии после невероятного противостояния с «Манчестер Сити».

    По сути, «Реал» совершил почти невозможное, сумев выстоять на поле лучшего клуба мира. Даже футболисты «Мадрида» согласны с тем, что по качеству игры они не дотягивают пока до уровня команды Хосепа Гвардиолы, но самое главное в этой истории — результат.

    В 2024-м «Реал» до сих пор потерпел лишь одно поражение — еще в середине января команда Карло Анчелотти проиграла «Атлетико» в рамках Суперкубка Испании.

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    «Реал» действительно не всегда радует своим футболом, но в плане достижения результата это просто машина.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» находится на второй строчке, имея в своем активе 70 очков после 31 матча.

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    • Последние матчи: в отличие от «Реала», «Барса» сейчас в подавленном состоянии из-за вылета из Лиги чемпионов.

    Сине-гранатовые проиграли «Пари Сен-Жермен» в ответном матче со счетом 1:4. После классной победы в Париже такое развитие событий стало настоящим шоком.

    Правда, есть нюанс. «Барселона» с 29-й минуты играла в меньшинстве после спорного удаления Рональда Араухо. До этого эпизода команда Хави контролировала ситуацию на поле.

    Не сыграют: Гави и Алехандро Бальде.

    Состояние команды: сложно сказать, сумеет ли «Барселона» прийти в себя после болезненного поражения от «ПСЖ». Каталонскому клубу действительно не повезло — всё рухнуло буквально из-за одной ошибки.

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    Теперь у «Барсы» почти не осталось шансов спасти этот сезон. Даже если команда Хави выиграет в предстоящем матче, отставание от «Реала» все равно будет существенным — пять очков.

    Примечательно, что «Барселона» перед недавней встречей с «ПСЖ» не проигрывал 12 матчей подряд.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Реала» в Ла Лиге составляет уже 25 матчей

    • В текущей кампании «Реал» потерпел лишь одно поражение — в сентябре от «Атлетико»

    • «Барселона» не пропустила ни одного мяча в шести предыдущих матчах Ла Лиги

    • «Реал» выиграл три предыдущих официальных матча против «Барселоны» с общим счетом 10:2

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на «Реал» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают 4.05, а победу «Барселоны» — за 3.88.

    Прогноз: «Реал» в случае победы окончательно добьет интригу в Ла Лиге. В этом случае «Мадрид» будет опережать единственного конкурента в борьбе за титул на 11 очков.

    Ранее в этом сезоне «Реал» обыграл «Барсу» и рамках Ла Лиги и Суперкубка Испании — 2:1 и 4:1 соответственно.

    Скорее всего, команда Анчелотти снова одержит победу в Эль Класико. После двух невероятно сложных матчей с «Ман Сити» противостояние с «Барсой» может показаться легкой прогулкой для лидера Ла Лиги.

    Рекомендуемая ставка: победа «Реала» + тотал больше 1,5 за 2.10.

    Прогноз: в конце октября «Реал» обыграл «Барселону» благодаря дублю Джуда Беллингема. А в середине января главным героем Эль Класико стал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик.

    Оба в последнее время не очень часто забивают, но в предстоящем матче бразилец и англичанин, скорее всего, снова напомнят о себе.

    Ставка: Винисиус Жуниор забьет в обоих таймах за 13,50. Выглядит слегка безумно, но такие парни чаще всего и становятся главными действующими лица с подобных матчах.

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили дерзкую ставку на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 5.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 13.50. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» обыграет «Барселону» и добьет интригу в Ла Лиге?
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