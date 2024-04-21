«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Мадридцы уверенно несутся к чемпионскому титулу. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Реал» Мадрид опережает ближайшего преследователя на 8 очков. Так что победа над каталонцами почти закроет все вопросы относительно чемпиона.
Реал Мадрид — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Реал» Мадрид минимально переиграл «Мальорку».
А вот после того мадридцы прошли в полуфинал Лиги чемпионов. В серии пенальти команда Карло Анчелотти переиграла «Манчестер Сити».
Зато в Примере «сливочные» уступили всего 1 раз. Lа и по игре «Реал Мадрид» явно превосходит всех в чемпионате Испании.
Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба — травмированы.
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Состояние команды: Сейчас мадридцы на коне! Плюс скамейка у «Реала» весьма длинная.
Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Да и принципиальный соперник нынче не выглядит столь монолитно.
Матчи с «Барсой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 поражениях.
Нет сомнений, что «сливочные» будут активно атаковать. «Реал» Мадрид способен преуспеть в плане реализации, да и выход в полуфинал Лиги чемпионов морально подстегнет команду.
«Барселона»
Турнирное положение: Команда Хави еще мечтает зацепиться за шансы на чемпионскую корону. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. Каталонцы разгромно уступили ПСЖ (1:4), хотя в первой встрече победили со счетом 3:2.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. Каталонцы минимально переиграли «Кадис».
Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
До неудачи в матче с парижанами команда Хави выиграла в 6 матчах кряду. Да и шансы зацепиться за интригу в чемпионате еще имеются.
Не сыграют: Гави, Алехандро Бальде — травмированы.
Состояние команды: вылет из Лиги чемпионов даст мотивацию сконцентрироваться на Примере. Каталонцы явно едут в Мадрид за победой.
В кадровом плане у каталонцев почти полный штиль. Вот только моральный дух после последней неудачи явно не самый высокий.
Наверняка проявит себя талантливый Ламин Ямаль. 16-летний вундеркинд максимально мотивирован проявить себя в Эль-Классико.
И уж совсем очевидно, что «Барселона» будет действовать вторым номером. Команда Хави способна преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Реал» Мадрид выиграл три последних Эль-Классико
- До последней неудачи каталонцы победили в 6 матчах кряду
- Мадридцы не проигрывают с конца сентября
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: Мадридцам не нужно особо рисковать, да и атака каталонцев нынче не блещет.
«Барселона» будет действовать с оглядкой на тылы, и явно постарается максимально эффективно сыграть на контратаках.
Ставка: ТМ 1.5 за 5.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Реал» Мадрид проиграет с минимальным счетом.
Ставка: Победа «Барселоны» со счетом 0:1 за 15.00.