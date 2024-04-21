21 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы уверенно несутся к чемпионскому титулу. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид опережает ближайшего преследователя на 8 очков. Так что победа над каталонцами почти закроет все вопросы относительно чемпиона.

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Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Реал» Мадрид минимально переиграл «Мальорку».

А вот после того мадридцы прошли в полуфинал Лиги чемпионов. В серии пенальти команда Карло Анчелотти переиграла «Манчестер Сити».

Зато в Примере «сливочные» уступили всего 1 раз. Lа и по игре «Реал Мадрид» явно превосходит всех в чемпионате Испании.

Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба — травмированы.

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Состояние команды: Сейчас мадридцы на коне! Плюс скамейка у «Реала» весьма длинная.

Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Да и принципиальный соперник нынче не выглядит столь монолитно.

Матчи с «Барсой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 поражениях.

Нет сомнений, что «сливочные» будут активно атаковать. «Реал» Мадрид способен преуспеть в плане реализации, да и выход в полуфинал Лиги чемпионов морально подстегнет команду.

«Барселона»

Турнирное положение: Команда Хави еще мечтает зацепиться за шансы на чемпионскую корону. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. Каталонцы разгромно уступили ПСЖ (1:4), хотя в первой встрече победили со счетом 3:2.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. Каталонцы минимально переиграли «Кадис».

Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

До неудачи в матче с парижанами команда Хави выиграла в 6 матчах кряду. Да и шансы зацепиться за интригу в чемпионате еще имеются.

Не сыграют: Гави, Алехандро Бальде — травмированы.

Состояние команды: вылет из Лиги чемпионов даст мотивацию сконцентрироваться на Примере. Каталонцы явно едут в Мадрид за победой.

В кадровом плане у каталонцев почти полный штиль. Вот только моральный дух после последней неудачи явно не самый высокий.

Наверняка проявит себя талантливый Ламин Ямаль. 16-летний вундеркинд максимально мотивирован проявить себя в Эль-Классико.

И уж совсем очевидно, что «Барселона» будет действовать вторым номером. Команда Хави способна преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Реал» Мадрид выиграл три последних Эль-Классико

До последней неудачи каталонцы победили в 6 матчах кряду

Мадридцы не проигрывают с конца сентября

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Мадридцам не нужно особо рисковать, да и атака каталонцев нынче не блещет.

«Барселона» будет действовать с оглядкой на тылы, и явно постарается максимально эффективно сыграть на контратаках.

Ставка: ТМ 1.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Реал» Мадрид проиграет с минимальным счетом.

Ставка: Победа «Барселоны» со счетом 0:1 за 15.00.