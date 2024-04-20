«Манчестер Сити» — «Челси»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над(1:0) в матче 1/2 финала Кубка Англии.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва на 84-й минуте. Футболист решил пробить со средней дистанции и не промахнулся.

Футбол. Англия. Кубок ФА Манчестер Сити — Челси 1:0 Гол: 1:0 Бернарду Силва (84') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Кайл Уолкер, Джон Стоунс (Рубен Диаш, 46'), Натан Аке, Мануэль Аканджи, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш (Жереми Доку, 66'), Филип Фоден, Хулиан Альварес (Оскар Бобб, 88') Челси: Джордже Петрович, Марк Кукурелья (Бен Чилвел, 88'), Тьяго Силва, Мало Гюсто (Аксель Дисаси, 79'), Конор Галлахер, Коул Палмер, Энцо Фернандес (Рахим Стерлинг, 88'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Николас Джексон, Чуквунонсо Мадуэке (Михаил Мудрик, 79') Предупреждения: Мойсес Кайседо (45'), Хулиан Альварес (58'), Филип Фоден (83'), Джордже Петрович (83'), Кевин Де Брёйне (86'), Энцо Фернандес (86')

После победы над «Челси» «горожане» вышли в финал Кубка Англии, где сыграют против победителя пары «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».