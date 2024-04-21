«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри Сити» в полуфинале Кубка Англии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 17:30 мск. «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ковентри Сити»

Путь в полуфинал: в первом раунде «Ковентри» разгромил «Оксфорд Юнайтед», после чего только со второй попытки выиграл у «Шеффилд Уэнсдей».

Дальше была уверенная победа над скромным «Мейдстон Юнайтед», а в четвертьфинале представитель Чемпионшипа сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона» (3:2).

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Последние матчи: команда Марко Робинса ранее в этом месяце проиграла три из четырех матчей.

«Ковентри» уступил «Кардифф Сити», «Саутгемптону» и «Бирмингему», но при этом выиграл у «Лидса».

Не сыграют: Тацухиро Сакамото и Джейми Аллен.

Состояние команды: кажется, «Ковентри» немного выдохся, на что указывают недавние матчи.

Все прогнозы на АПЛ

Неприятным сигналом стало разгромное поражение от «Бирмингема» (0:3), который борется за выживание. После этого матча стало ясно, что «Ковентри» вряд ли попадет в плей-офф за право выхода в АПЛ. К этому команда Робинса пока просто не готова.

«Манчестер Юнайтед»

Путь в полуфинал: «МЮ» начал текущий розыгрыш Кубка Англии с победы над «Уиганом», после чего выиграл у «Ньюпорт Каунти».

В четвертом раунде «красные дьяволы» остановил «Ноттингем Форест», а в четвертьфинале — «Ливерпуль» (4:3 ОТ).

Последние матчи: на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» не смог выиграть на поле «Борнмута» в рамках АПЛ, матч завершился вничью — 2:2.

Такой же счет был зафиксирован в домашней игре чемпионата против «Ливерпуля». Правда, здесь команда Эрика тен Хага чудом избежала поражения — соперник буквально разрывал ее защиту.

Не сыграют: в лазарете «МЮ» по-прежнему находятся Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Антони Марсьяль, Тайрелл Маласия, Виктор Линделефф, Рафаэль Варан и Джонни Эванс.

Состояние команды: его наверное можно описать одним словом — непонятное. «МЮ» чередует интересные, действительно солидные выступления с откровенно провальными.

В апреле главным разочарованием стало поражение от «Челси». В этом матче «МЮ» уступал 0:2, потом вел 3:2, а в итоге проиграл 3:4, пропустив два гола уже в компенсированное время.

Оборона — самое слабое звено в этом «МЮ». Защитники столь амбициозного клуба порой допускают просто катастрофические ошибки, и это касается не только матчей против топовых соперников.

Статистика для ставок

«Ковентри Сити» ни разу не играл вничью в 12-ти предыдущих матчах

«Манчестер Юнайтед» пропустил 12 мячей в пяти предыдущих матчах

В девяти из 11-ти последних матчах с участием «Манчестер Юнайтед» зашла ставка на «обе забьют»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Ковентри Сити» в этом матче можно поставить за 5.80, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.51.

Прогноз: от этого «МЮ» можно ожидать чего угодно, но также надо не забывать, что Кубок Англии — это последняя возможность «красных дьяволов» хотя бы частично спасти этот ужасный для них сезон.

Скорее всего, «МЮ» все-таки обыграет представителя Чемпионшипа и второй год подряд выйдет в финал Кубка Англии, где его соперником станет либо «Манчестер Сити», либо «Челси».

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 2.31.

Прогноз: скорее всего, «МЮ» будет гораздо чаще владеть мячом, а это значит, что у него будет преимущество и по количеству угловых.

Ставка: тотал угловых «Манчестер Юнайтед» больше 6,0 за 1.92.