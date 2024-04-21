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    Сможет ли «Манчестер Юнайтед» выйти в финал Кубка Англии?

    «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.31) и прогноз на Кубок Англии 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед»
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    Бруну Фернандеш
    «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри Сити» в полуфинале Кубка Англии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 17:30 мск. «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 21 Апреля 2024 года

    «Ковентри Сити»

    Путь в полуфинал: в первом раунде «Ковентри» разгромил «Оксфорд Юнайтед», после чего только со второй попытки выиграл у «Шеффилд Уэнсдей».

    Дальше была уверенная победа над скромным «Мейдстон Юнайтед», а в четвертьфинале представитель Чемпионшипа сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона» (3:2).

    Ковентри Сити — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: команда Марко Робинса ранее в этом месяце проиграла три из четырех матчей.

    «Ковентри» уступил «Кардифф Сити», «Саутгемптону» и «Бирмингему», но при этом выиграл у «Лидса».

    Не сыграют: Тацухиро Сакамото и Джейми Аллен.

    Состояние команды: кажется, «Ковентри» немного выдохся, на что указывают недавние матчи.

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    Неприятным сигналом стало разгромное поражение от «Бирмингема» (0:3), который борется за выживание. После этого матча стало ясно, что «Ковентри» вряд ли попадет в плей-офф за право выхода в АПЛ. К этому команда Робинса пока просто не готова.

    «Манчестер Юнайтед»

    Путь в полуфинал: «МЮ» начал текущий розыгрыш Кубка Англии с победы над «Уиганом», после чего выиграл у «Ньюпорт Каунти».

    В четвертом раунде «красные дьяволы» остановил «Ноттингем Форест», а в четвертьфинале — «Ливерпуль» (4:3 ОТ).

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  • 08/04/2024

    • Последние матчи: на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» не смог выиграть на поле «Борнмута» в рамках АПЛ, матч завершился вничью — 2:2.

    Такой же счет был зафиксирован в домашней игре чемпионата против «Ливерпуля». Правда, здесь команда Эрика тен Хага чудом избежала поражения — соперник буквально разрывал ее защиту.

    Не сыграют: в лазарете «МЮ» по-прежнему находятся Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Антони Марсьяль, Тайрелл Маласия, Виктор Линделефф, Рафаэль Варан и Джонни Эванс.

    Состояние команды: его наверное можно описать одним словом — непонятное. «МЮ» чередует интересные, действительно солидные выступления с откровенно провальными.

    В апреле главным разочарованием стало поражение от «Челси». В этом матче «МЮ» уступал 0:2, потом вел 3:2, а в итоге проиграл 3:4, пропустив два гола уже в компенсированное время.

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    Оборона — самое слабое звено в этом «МЮ». Защитники столь амбициозного клуба порой допускают просто катастрофические ошибки, и это касается не только матчей против топовых соперников.

    Статистика для ставок

    • «Ковентри Сити» ни разу не играл вничью в 12-ти предыдущих матчах

    • «Манчестер Юнайтед» пропустил 12 мячей в пяти предыдущих матчах

    • В девяти из 11-ти последних матчах с участием «Манчестер Юнайтед» зашла ставка на «обе забьют»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Ковентри Сити» в этом матче можно поставить за 5.80, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.51.

    Прогноз: от этого «МЮ» можно ожидать чего угодно, но также надо не забывать, что Кубок Англии — это последняя возможность «красных дьяволов» хотя бы частично спасти этот ужасный для них сезон.

    Скорее всего, «МЮ» все-таки обыграет представителя Чемпионшипа и второй год подряд выйдет в финал Кубка Англии, где его соперником станет либо «Манчестер Сити», либо «Челси».

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 2.31.

    Прогноз: скорее всего, «МЮ» будет гораздо чаще владеть мячом, а это значит, что у него будет преимущество и по количеству угловых.

    Ставка: тотал угловых «Манчестер Юнайтед» больше 6,0 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.31. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Манчестер Юнайтед» выйти в финал Кубка Англии?
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