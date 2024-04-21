«Ковентри Сити»
Путь в полуфинал: в первом раунде «Ковентри» разгромил «Оксфорд Юнайтед», после чего только со второй попытки выиграл у «Шеффилд Уэнсдей».
Дальше была уверенная победа над скромным «Мейдстон Юнайтед», а в четвертьфинале представитель Чемпионшипа сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона» (3:2).
Ковентри Сити — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: команда Марко Робинса ранее в этом месяце проиграла три из четырех матчей.
«Ковентри» уступил «Кардифф Сити», «Саутгемптону» и «Бирмингему», но при этом выиграл у «Лидса».
Не сыграют: Тацухиро Сакамото и Джейми Аллен.
Состояние команды: кажется, «Ковентри» немного выдохся, на что указывают недавние матчи.
Неприятным сигналом стало разгромное поражение от «Бирмингема» (0:3), который борется за выживание. После этого матча стало ясно, что «Ковентри» вряд ли попадет в плей-офф за право выхода в АПЛ. К этому команда Робинса пока просто не готова.
«Манчестер Юнайтед»
Путь в полуфинал: «МЮ» начал текущий розыгрыш Кубка Англии с победы над «Уиганом», после чего выиграл у «Ньюпорт Каунти».
В четвертом раунде «красные дьяволы» остановил «Ноттингем Форест», а в четвертьфинале — «Ливерпуль» (4:3 ОТ).
Последние матчи: на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» не смог выиграть на поле «Борнмута» в рамках АПЛ, матч завершился вничью — 2:2.
Такой же счет был зафиксирован в домашней игре чемпионата против «Ливерпуля». Правда, здесь команда Эрика тен Хага чудом избежала поражения — соперник буквально разрывал ее защиту.
Не сыграют: в лазарете «МЮ» по-прежнему находятся Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Антони Марсьяль, Тайрелл Маласия, Виктор Линделефф, Рафаэль Варан и Джонни Эванс.
Состояние команды: его наверное можно описать одним словом — непонятное. «МЮ» чередует интересные, действительно солидные выступления с откровенно провальными.
В апреле главным разочарованием стало поражение от «Челси». В этом матче «МЮ» уступал 0:2, потом вел 3:2, а в итоге проиграл 3:4, пропустив два гола уже в компенсированное время.
Оборона — самое слабое звено в этом «МЮ». Защитники столь амбициозного клуба порой допускают просто катастрофические ошибки, и это касается не только матчей против топовых соперников.
Статистика для ставок
- «Ковентри Сити» ни разу не играл вничью в 12-ти предыдущих матчах
- «Манчестер Юнайтед» пропустил 12 мячей в пяти предыдущих матчах
- В девяти из 11-ти последних матчах с участием «Манчестер Юнайтед» зашла ставка на «обе забьют»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Ковентри Сити» в этом матче можно поставить за 5.80, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.51.
Прогноз: от этого «МЮ» можно ожидать чего угодно, но также надо не забывать, что Кубок Англии — это последняя возможность «красных дьяволов» хотя бы частично спасти этот ужасный для них сезон.
- 2.70Манчестер Сити — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
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- 1.95Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Скорее всего, «МЮ» все-таки обыграет представителя Чемпионшипа и второй год подряд выйдет в финал Кубка Англии, где его соперником станет либо «Манчестер Сити», либо «Челси».
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 2.31.
Прогноз: скорее всего, «МЮ» будет гораздо чаще владеть мячом, а это значит, что у него будет преимущество и по количеству угловых.
Ставка: тотал угловых «Манчестер Юнайтед» больше 6,0 за 1.92.