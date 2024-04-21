«Зенит»
Турнирное положение: после 23 матчей «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ с 47 очками. На четыре очка от него отстает главный претендент «Краснодар».
Последние матчи: в предыдущей игре команда Сергея Семака в напряженной и нервной борьбе победила «Краснодар» со счетом 2:1, получив возможность оторваться в таблице.
Зенит — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Голами за питерцев отметились лучший бомбардир чемпионата Матео Кассьерра и Артур.
Также была ничья со «Спартаком» (0:0) в Кубке России и победа на своем поле над «Балтикой» (1:0).
Не сыграют: дисквалифицирован Дуглас Сантос, травмирован Марио Фернандес.
Состояние команды: «Зенит» набирает обороты, играет очень стабильно и постепенно выходит на проектную мощность. Уверенности и чемпионского характера не занимать, поэтому вряд ли команда упустит теперь золотые медали.
«Оренбург»
Турнирное положение: после серии удачных матчей «Оренбург» покинул зону вылета и сейчас располагается на 12-м месте в таблице РПЛ с 26 очками, это на три балла больше, чем у «Урала», идущего в зоне стыков.
Последние матчи: в предыдущем туре команда Давиде Деограсии уверенно на своем поле обыграла «Пари НН» со счетом 3:1. Голы забивали Обухов, Адамов, Марин. Первый тайм завершился вничью 1:1, но после перерыва хозяева включились на максимум и взяли заслуженные три очка.
Ранее было поражение в Кубке России на своем поле от «Динамо» (2:4) и разгромная победа в чемпионате «Рубина» (3:0).
Не сыграют: получили травмы и не сыграют нападающий Обухов и защитник Адамов.
Состояние команды: после зимней паузы «Оренбург» смотрится довольно мощно и стабильно набирает очки, особенно на своем синтетическом специфическом поле. На выезде же команда чувствует себя не так уверенно, да и против фаворитов не всегда складывается игра.
Статистика для ставок
- В первом круге «Оренбрург» обыграл на своем поле «Зенит» со счетом 3:1
- В прошлом сезоне «Зенит» разгромил дома со счетом 8:0, а на выезде сыграл вничью 2:2
- «Зенит» после зимней паузы пока не знает поражений, в восьми матчах всего две ничьи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,35, а на «Оренбург» — 10,5. Ничья оценивается букмекерами в 5,30.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,15, а тотал больше 2,5 за 1,75.
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Прогноз: на своем поле «Зенит» играет гораздо мощнее, он заберет мяч у любящего его держать «Оренбурга», и будет постоянно давить на оборону. Также не стоит забывать о поражение в первом круге, питерцам это дополнительно придаст мотивации. Потерь у Семака почти нет, поэтому высока вероятность уверенной победы.
Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 за 1,98.
Прогноз: любители рисковых вариантов могут попробовать сыграть с форой, гости могут пропустить и пойти отыгрываться, что и надо будет скоростной атаке «Зенита».
Ставка: победа «Зенита» плюс тотал больше 3,5 за 3,40.