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    В режиме экономии. Зимой футбольные клубы неохотно шли на большие траты

    Самую дорогую покупку совершил «Вест Хэм», а «Ливерпуль» заплатил за центрального защитника меньше миллиона евро

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    Марио Манджукич
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    Во вторник, 2 февраля, в ведущих европейских футбольных чемпионатах закрылось трансферное окно. В условиях пандемии клубы проявили слабую активность на рынке, где больше всех потратил «Вест Хэм», но все же мы сумели собрать список некоторых основных переходов.

    Саид Бенрахма

    Из «Брентфорда» в «Вест Хэм» (23,1 млн евро)

    Саид Бенрахма

    Начнем с самого дорого футболиста зимнего трансферного окна, которым стал малоизвестный вингер Саид Бенрахма.

    Алжирский футболист перешел в «Вест Хэм» на правах аренды еще в октябре 2020 года. Отыграв за «молотобойцев» 12 матчей, вингер неплохо себя зарекомендовал, так что лондонцы согласились заплатить за него «Брентфорду» 23,1 миллиона евро плюс бонусы.

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    • Примечательно, что Бенрахма стал третьим в списке самых дорогих приобретений «Вест Хэма» за всю историю после Себастьяна Алле и Фелипе Андерсона.

    Себастьян Алле

    Из «Вест Хэма» в «Аякс» (22,5 млн евро)

    Себастьян Алле

    Себастьян Алле, к слову, стал вторым в списке самых дорогих трансферов этой зимы, так что «Вест Хэм» практически полностью покрыл затраты на Бенрахма.

    Перейдя в «Аякс» в начале января, француз уже успел провести за новый клуб пять матчей и забить два гола, что можно считать вполне успешным дебютом.

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    Посмотрим, как он себя проявит в середине февраля, когда «Аяксу» предстоит сыграть с «Лиллем» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Амад Диалло

    Из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» (21 млн евро)

    Амад Диалло

    Переход Амада Диалло из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» примечателен тем, что «красные дьяволы» согласились заплатить за 18-летнего парня сразу 21 миллион евро, не считая различных бонусов.

    Конечно, ивуариец обладает потенциалом: в своем молодом возрасте он забил гол за основную команду «Аталанты» и даже дебютировал в Лиге чемпионов. Однако «красные дьяволы» в любом случае пошли на риск, ведь никто не может гарантировать, что Диалло станет новым Погба или Рашфордом.

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    • В основную команду «Юнайтед» Диалло пока не попадает, зато уже отметился дублем в игре за «молодежку».

    Доминик Собослаи

    Из «Зальцбурга» в «Лейпциг» (20 млн евро)

    Доминик Собослаи

    Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи быстро перерос уровень «Зальцбурга» и чемпионата Австрии, так что теперь будет радовать своей игрой поклонников Бундеслиги и «Лейпцига».

    В свои 20 лет он стал самым дорогим футболистом в истории Венгрии, ведь немецкий клуб согласился заплатить за него 20 миллионов евро.

    В Австрии Собослаи забивал много. Будем надеяться, что и в Германии он быстро акклиматизируется.

    Марио Манджукич

    В «Милан» свободным агентом

    Марио Манджукич

    Бывший нападающий «Атлетико», «Ювентуса» и «Баварии» Марио Манджукич вернулся в Европу из Катара, где выступал за «Аль-Духаиль», пока не расторг с ним контракт в 2020 году.

    34-летний хорват быстро нашел новый клуб, подписав соглашение с «Миланом», которому попробует помочь завоевать столь желанный чемпионский титул.

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    • Кто-то скажет, что Манджукич слишком стар для топ-клуба Европы, но давайте не забывать, что он на пять лет моложе главной звезды «россонери» Златана Ибрагимовича. К тому же хорват нужен, чтобы добавить некоторой глубины составу, а не быть первой скрипкой в атаке.

    Лука Йович

    Из «Реала» в «Айнтрахт» (аренда)

    Лука Йович

    Лука Йович не воспользовался своим шансом в мадридском «Реале», где забил всего два гола в 32 матчах.

    Руководство «сливочных» решило не томить его на скамейке запасных и отдать в аренду «Айнтрахту», который в свое время и продал серба за 60 миллионов евро.

    Из Франкфурта Йович уезжал в статусе звезды, так что надеется наверстать упущенное. Пока получается неплохо — три гола в трех матчах.

    Месут Озил

    В «Фенербахче» свободным агентом

    Месут Озил

    Кому еще придется наверстывать упущенное, так это Месуту Озилу, который в этом сезоне вообще не играл за «Арсенал», находясь в изгнании.

    «Канониры» согласились отпустить немца в «Фенербахче» бесплатно, лишь бы хоть немного разгрузить зарплатную ведомость.

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    • Только вдумайтесь: Озил зарабатывал в «Арсенале» 400 тысяч фунтов в неделю. В «Фенербахче» он будет получать примерно 75 тысяч фунтов за тот же период.

    Мартин Эдегор

    Из «Реала» в «Арсенал» (аренда)

    Мартин Эдегор

    Второе прибытие Мартина Эдегора в «Реал» тоже не увенчалось успехом. Норвежец так и не стал важным элементом в команде Зинедина Зидана, так что клуб решил вновь отдать его в аренду.

    В этот раз Эдегор попробует силы в английской Премьер-лиге в составе «Арсенала», которому как раз нужна была замена Озилу.

    Эдегор уже успел дебютировать в составе «канониров», выйдя на замену в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» на 83-й минуте.

    Мусса Дембеле

    Из «Лиона» в «Атлетико» (аренда)

    Мусса Дембеле

    «Лион» отдал в аренду «Атлетико» футболиста, забившего 44 гола в течении двух предыдущих сезонов. Почему? Возможно потому, что форвард забил всего один мяч в 16 встречах этого сезона.

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    • Если Дембеле удастся заиграть в Испании, то «Лион» сможет получить за 24-летнего футболиста 33,5 миллиона евро плюс еще 5 миллионов бонусами.

    К слову, француз призван заменить в «Атлетико» Диего Косту, который стал свободным агентом и пока остается без клуба.

    Бен Дэвис

    Из «Престона» в «Ливерпуль» (560 тысяч евро)

    Бен Дэвис

    Самый странный трансфер в нашем списке, но довольно ответственный для «Ливерпуля», которого серьезно подкосили травмы.

    Оставшись без Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, «красные» подписали Озана Кабака из «Шальке», но как только стало известно о травме Жоэля Матипа, они в панике приобрели еще и Бена Дэвиса из «Престона».

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    • 25-летний игрок большую часть карьеры провел в Чемпионшипе, а в Премьер-лиге не играл никогда. Теперь у него есть уникальный шанс спасти «Ливерпуль» в один из самых тяжелых для клуба моментов.

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