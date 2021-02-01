«Лидс» показал силу «Лестера» без Варди и Ндиди

В матче 21 тура АПЛ «Лестер» проиграл «Лидсу» (1:3). Приводим комментарии медиа об этой игре.

«Лестер» упустил шанс стать вторым

«Патрик Бэмфорд любит играть вдали от дома. Лучший бомбардир "Лидса" забил красивый "жестокий" мяч между созданием еще двух голов, а "Лестер" впервые за 10 матчей проиграл и упустил возможность вернуться на второе место в АПЛ. Девятый номер гостей сделал незабываемый удар левой ногой в верхний угол за 20 минут до конца основного времени, тогда как энергичные подопечные Марсело Бьелсы одержали две выездные победы за пять дней после победы в "Ньюкасле"", — пишет на страницах The Guardian Питер Лэнсли.

'Восемь из 11 голов Бэмфорда в чемпионате были забиты на выезде после четырех матчей без голов, а также сделал ассисты на Далласа и Харрисона, а Лидс лишил Лестер преимущества в счете после гола Барнса, где хозяевам не хватало остроты Джейми Варди и атлетизма Уилфрида Ндиди в полузащите. Брендан Роджерс отличился своими переключениями по ходу игры, но, несмотря на то, что изменение его схемы на три центрбека и три форварда, когда Чаглар заменил Олбрайтона, изначально ударила по сопернику, Лисы не смогли извлечь из этого выгоду'.

Отсутствие Варди сказывается на 'Лестере'

'В случае победы Лестер отставал бы от лидера Манчестер Сити на два балла, но потерял очки во второй игре подряд после ничьей с Эвертоном в середине недели. Поскольку Варди отсутствовал после операции по удалению грыжи, наиболее опасными единицами в атаке Лисов были Барнс и Мэддисон, и именно два кандидата в сборную Англии комбинировали в эпизоде с голом Лестера', — отметил Алекс Байсаут в отчете BBC о поединке.

'Голевой пас Мэддисона стала 10-м результативным действием плеймейкера в его последних 11 матчах во всех турнирах, а у Барнса сейчас семь голов в АПЛ в этом сезоне — на один больше, чем он забил в сезоне 2019/20. Но Варди забил 11 мячей в чемпионате этой кампании, а запасные нападающие Айозе Перес и Ихеаначо забили лишь по одному мячу, тогда как Лисы не смогли выиграть ни один из своих поединков лиги после операции главного бомбардира.

Бьелса выиграл у Роджерса битву футбольных культур

Это был еще один мастер-класс Бьелсы для ценителей, прекрасная демонстрация команды, полностью приверженной своей философии. Стратегия Лидса в АПЛ — это абсолютный риск против награды, и эта победа была видением тренера в высоком разрешении, в то время, как беспроигрышное начало года для Лестера закончилось. Аргентинец преобразил таких исполнителей, как Бэмфорд, который провел выдающийся матч, и когда йоркширцы действуют так, то их игра в Чемпионшипе в прошлом сезоне кажется обманом, — пишет на страницах The Telegraph Джон Перси.

Бэмфорд участвовал в трех голевых атаках, а также забил свой 11-й мяч в сезоне блестящим завершением, а сам Лидс обеспечил один из лучших результатов в этом самом хаотичном и капризном сезоне. Брендан Роджерс также строит что-то особенное, но здесь 65-летний авантюрист одержал победу в противостоянии культур. Иногда кажется, что считает футбол битвой, от которой получает удовольствие — стремление к совершенству никогда не заканчивается для аргентинца.

Бэмфорд доказал свою пользу для Лидса

Шоу лучшего игрока победного матча Лидса против Лестера от Бэмфорда было заявлением — один гол и два ассиста, один из которых был бескорыстной демонстрацией его характера, когда как на тарелке выложил мяч Харрисону. Неудивительно, что большинство голов Бэмфорда были забиты в противостоянии с обороной, которая действует выше или известна тем, что дает возможности забить, — пишет в материале Sky Sports Джерард Брэнд.

Один против Ливерпуля в их баскетбольном матче в первом туре, один против Фулхэма до того, как его защита стала действовать вместе, еще один против несчастного Шеффилд Юнайтед, три против Виллы, которая ослабила бдительность в надежде забить, и подарок от Челси, чтобы назвать только несколько. 11 голов в 20 матчах — отличная отдача для нападающего АПЛ, но в игре Бэмфорда есть еще кое-что, и как сказал Бьелса: Он думает больше о команде, чем про результат.