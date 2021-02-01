Не злите Месси. Конкурентам не удалось дестабилизировать «Барселону»

«Барселона» взяла реванш у «Атлетика» (2:1) за поражение в финале Суперкубка Испании. Воскресным вечером каталонский клуб выиграл у басков благодаря голам Лионеля Месси и Антуана Гризманна, который стал лидером команды по системе «гол+пас» с начала года. Все подробности непростой для «Барсы» игры — в обзоре СМИ.

Не злите Месси

Автор издания Marca Уго Серезо после матча пришел к выводу, что утренние события воскресенья очень сильно разозлили Лионеля Месси, который был невероятно заряжен на игру против «Атлетика».

«Это были очень неспокойные несколько недель для Лионеля Месси. Сначала он получил красную карточку в игре с "Атлетиком" за Суперкубок Испании, а теперь El Mundo опубликовал подробности его контракта с "Барселоной". Адвокаты аргентинца уже пригрозили подать в суд на Жозепа Бартомеу, Оскара Грау и Карлеса Тускетса за утечку информации.

Несмотря на все эти события, Месси, оставив все юридические вопросы своим представителям, смог сосредоточиться на футболе в воскресенье вечером. И судя по его игре и великолепному голу со штрафного, который позволил "Барселоне" открыть счет, злить Месси — не лучшая идея», — пишет Серезо.

Messi 🤝 Griezmann

Barcelona moved above Real Madrid with tonight's win 📈pic.twitter.com/HhexZJYsKC — Goal (@goal) January 31, 2021

«Барселона» усвоила урок

Обозреватель El Mundo Франциско Кабезас, чьи коллеги в день матча опубликовали копию контракта Месси с «Барселоной», тоже отметил правильный настрой аргентинца.

«Когда Месси забил гол, положивший начало непростого триумфа в игре с "Атлетиком", он не позволил себе поддаться инстинктам, кроме обычных эмоций. Не было ничего театрального. Ни очевидных, ни театральных сообщений. Он просто поднял кулак, направленный вверх, и позволил партнерам по команде обнять себя. Он никогда не пытался искать чего-то другого, кроме того, что ему предлагал футбол.

После первого гола "Барселона" постепенно начала терять контроль над игрой. Куман посчитал, что лучшим вариантом для замены дисквалифицированного Бускетса станет де Йонг. Довольно спорное решение, особенно на фоне предыдущих январских матчей, в которых голландец показал, что его возможности следует эксплуатировать иначе.

Ничейный счет привел "Барселону" в очень странное состояние, несмотря на все старания Дембеле. В игре каталонцев совсем исчезла точность. И в этот момент стали закрадываться мысли, что может повториться история, которую мы наблюдали в Суперкубке Испании, когда храбрый "Атлетик" внезапно загнал "Барселону" в угол.

Но на этот раз "Барселона", усвоив урок, знала, что нужно делать. В конце матча они сыграли с тремя центральными защитниками, и это сработало», — пишет Кабезас.

Хлипкая оборона «Барселоны»

Обозреватель ESPN Сэм Марсден, помимо гола Месси, сделал акцент на не самых уверенных действиях «Барселоны» в защите.

«Скорее всего, "Барса" не выиграет чемпионат в этом сезоне — они уже отстают от "Атлетико" на 10 очков и при этом провели больше матчей, но, как сказал Рональд Куман, его команда все равно будет продолжать борьбу. Воскресная победа над "Атлетиком" стала для "Барселоны" пятой кряду в рамках Ла Лиги и позволила подняться на второй место, опередив "Реал".

Гол со штрафного стал для Месси 650-м за "Барселону", и примечательно, что аргентинец забил его в тот день, когда он решил судиться с газетой El Mundo, а также с теми, кто стоит за утечкой данных его контракта, согласно которым, он заработал за четыре года более 500 миллионов евро.

"Барселона" по-прежнему выглядит хлипкой в обороне. Они хорошо провели первый тайм, но забили только один мяч, а во втором тайме начались проблемы. В конце концов, "Барса" набрала три очка, но последние минуты матча получились чересчур напряженными», — отмечает Марсден.

Важное решение Месси

Каталонское издание Sport пришло к выводу, что попытки конкурентов дестабилизировать обстановку в «Барселоне», приведут к тому, что Месси будет еще больше мотивирован помочь клубу в непростой ситуации.

«В тот же день, когда кто-то решил показать всему миру подробности контракта Месси с "Барселоной" с единственной целью — дестабилизировать обстановку в клубе и усилить желание аргентинца об уходе из команды, что очень осчастливило бы конкурентов, Месси действительно принял важное решение, которое делает ему честь: не терять ни капли мотивации в борьбе за главный клуб в своей жизни.

Месси хотел покинуть "Барселону" пять месяцев назад, он отправил в клуб бюрофакст, убежденный, что контракт полностью защищает его интересы, но как только он увидел, что, с одной стороны, есть моральная преграда, а с другой — юридическая, то сразу же избежал затягивания спора, который мог нанести клубу большой ущерб. Он не хотел вступать в конфликт, как бы сильно он ни чувствовал себя обманутым руководством клуба, и согласился остаться еще на один сезон. Это бесценно.

Вчерашний эпизод не дестабилизировал Месси. Мы знаем, что он был очень возмущен, но как только Лео вышел на поле, он тут же забыл о предательстве и отдал все силы ради команды. Он был очень мотивирован.

Никто и ничто не может дестабилизировать Месси, его приверженность "Барсе" бесценна», — говорится в материале.

Разгневанный Месси играет еще лучше

Колумнист AS Альфредо Реланьо тоже совсем не удивился, когда увидел максимально заряженного Месси на матч с «Атлетиком».

«На пустом "Камп Ноу" невозможно было узнать реакцию болельщиков "Барсы" на публикацию контракта Месси. Лично я считаю, реакция была бы довольно благоприятной. В конце концов, между тем, что думали и что есть на самом деле, нет такой уж большой разницы. Ни один болельщик не станет искать в Месси причину экономического краха "Барсы". Скорее, причина в таких трансферах, как Коутиньо и Дембеле. А также потеря доходов из-за пандемии.

В любом случае, Месси вышел на игру против "Атлетика" куда более заряженным, чем обычно. Гнев заставляет его играть лучше, и вчера он был действительно зол на того, кто помог El Mundo получить информацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

"Барса" отлично начала матч, а гений забил гол со штрафного. "Атлетик" выдержал этот штурм, а во втором тайме результат стал казаться неопределенным. Но в итоге все решил красивый гол, который организовали Дембеле, Менгеса и Гризманна», — пишет Реланьо.