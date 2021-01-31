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    Месси будет судиться с газетой, опубликовавшей данные его контракта с «Барселоной»

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подаст в суд на испанскую газету El Mundo, которая ранее опубликовала копию его контракта с каталонским клубом.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Адвокат Месси готовит иск против издания, а также изучает возможность привлечь к ответственности сотрудников «Барселоны», которые имели доступ к контракту аргентинского футболиста, сообщает Esports RAC1.

  • В СМИ попала копия контракта Месси с «Барселоной», за четыре года аргентинец заработал полмиллиарда евро
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    • По данным Don Balon, Месси находится в ярости из-за этой ситуации и расценивает данное событие как предательство.

    Отмечается, что лидер «Барселоны» теперь еще больше убежден в том, что ему лучше покинуть клуб.

  • «Барселона» сделала заявление по поводу утечки данных контракта Месси
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    • Ранее стало известно, что по условиям действующего контракта с «Барселоной» Месси уже заработал более 500 миллионов евро.

    Напомним, Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной». Летом он может покинуть клуб в качестве свободного агента.

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