В СМИ попала копия контракта Месси с «Барселоной», за четыре года аргентинец заработал полмиллиарда евро

Нападающий «Барселоны»заработал более 500 миллионов евро по условиям действующего контракт с каталонским клубом.

Испанское издание El Mundo утверждает, что в его распоряжении оказалась копия контракта Месси с «Барселоной».

Речь в данном случае идет о договоре, который был подписан осенью 2017 года и рассчитан до лета 2021-го.

Максимальная сумма, которую может получить Месси по данному контракту, составляет 555 237 619 евро. На данный момент, за пять месяцев до истечения соглашения, аргентинец заработал уже 511 540 545 евро.

«Барселона» взяла на себя обязательства платить Месси 138 миллионов евро с учетом бонусов. Кроме того, в контракте есть пункт, который предусматривает выплату Месси подписного бонуса в размере 115 225 000 евро и также бонус за лояльность в 77 929 955 евро.

Отмечается, что нынешний контракт Месси с «Барселоной» является крупнейшим в спорте.

Ранее, напомним, сообщалось, что Месси, скорее всего, не будет продлевать контракт с «Барселоной». Лидер каталонского клуба может перейти в «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен».