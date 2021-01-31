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    В СМИ попала копия контракта Месси с «Барселоной», за четыре года аргентинец заработал полмиллиарда евро

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заработал более 500 миллионов евро по условиям действующего контракт с каталонским клубом.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Испанское издание El Mundo утверждает, что в его распоряжении оказалась копия контракта Месси с «Барселоной».

    Речь в данном случае идет о договоре, который был подписан осенью 2017 года и рассчитан до лета 2021-го.

    Максимальная сумма, которую может получить Месси по данному контракту, составляет 555 237 619 евро. На данный момент, за пять месяцев до истечения соглашения, аргентинец заработал уже 511 540 545 евро.

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    • «Барселона» взяла на себя обязательства платить Месси 138 миллионов евро с учетом бонусов. Кроме того, в контракте есть пункт, который предусматривает выплату Месси подписного бонуса в размере 115 225 000 евро и также бонус за лояльность в 77 929 955 евро.

    Отмечается, что нынешний контракт Месси с «Барселоной» является крупнейшим в спорте.

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    • Ранее, напомним, сообщалось, что Месси, скорее всего, не будет продлевать контракт с «Барселоной». Лидер каталонского клуба может перейти в «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен».

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