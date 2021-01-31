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    «Барселона» сделала заявление по поводу утечки данных контракта Месси

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    «Барселона» на своем официальном сайте отреагировала на появление в интернете данных контракта Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Ранее испанское издание El Mundo опубликовало копию контракта Месси с каталонским клубом. Стало известно, что за четыре года аргентинский футболист заработал более 500 миллионов евро.

    «В связи с информацией, опубликованной в газете El Mundo, в отношении профессионального контракта, подписанного между ФК "Барселона" и игроком Лионелем Месси, клуб сожалеет о публикации, поскольку это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.

    "Барселона" категорически отрицает какую-либо ответственность за публикацию этого документа и будет принимать соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации.

    "Барселона" выражает свою абсолютную поддержку Лионелю Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с клубом, в котором он работал, чтобы стать лучшим игроком в мире и в истории футбола», — говорится в заявлении «Барселоны».

    Напомним, Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной». Летом он может покинуть клуб в качестве свободного агента.

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