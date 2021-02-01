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    Осторожность Моейса и гений Салаха позволили «Ливерпулю» вернуться в чемпионскую гонку

    «Ливерпуль» в гостях обыграл «Вест Хэм»

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    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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    «Ливерпуль» вернулся в тройку лидеров АПЛ, обыграв «Вест Хэм» со счетом 3:1. Дублем отличился Мохамед Салах, еще один мяч на счету Джорджиньо Вейналдума. У «Вест Хэма» гол престижа забил Крейг Доусон. Squawka.com подводит итоги матча.

    1. Салах забил любимому противнику

    Конечно, немногим командам нравится видеть имя Мохамеда Салаха в стартовом составе «Ливерпуля». Но «Вест Хэму», должно быть, уже окончательно надоел его вид. Египетский форвард забил «молотобойцам» 9 голов — больше, чем любому другому клубу. В этом матче он использовал свои шансы на высшем уровне.

    Сперва он отличился в своем фирменном стиле. Получил мяч справа, срезал угол и из непростой ситуации закрутил мяч в дальний угол ворот. Затем египтянин совершил гениальное первое касание, приняв длинную передачу от Джердана Шакири, после чего пробросил мяч мимо голкипера. Даже если бы на воротах стоял Дино Дзофф в расцвете сил, то и у него было бы мало шансов спасти их.

    Тем самым Салах прервал мини-засуху из трех матчей без голов и вернул «Ливерпуль» в чемпионскую гонку. Также он стал первым игроком «Ливерпуля» со времен Йана Раша в сезоне 1984-1985, забившим больше 20 голов в четырех сезонах подряд. И теперь он оторвался на три гола в гонке бомбардиров АПЛ.

    2. Осторожность Мойеса дорого обходится «Вест Хэму»

    Дэвид Мойес набрал немного очков в матчах против команд «Большой шестерки» за годы своей карьеры. И сегодня несложно понять, почему. «Вест Хэм» находится на гребне волны, но подошел к матчу против «Ливерпуля» так, как будто он глубоко застрял в зоне вылета.

    Дэвид Мойес
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» опробовал свое уже двенадцатое новое сочетание центральных защитников в этом сезоне (в связи с травмами), и это был прекрасный шанс для Мойеса придать атакующий импульс игре своих подопечных, и сполна проверить пару Джордана Хендерсона и Нэта Уильямса.

    К несчастью для болельщиков «Вест Хэма», произошло прямо противоположное. Хозяева слишком глубоко расположились на своей половине поля и редко угрожали сопернику, пока не пропустили. План был ясен: продержаться как можно дольше и надеяться забить гол на контратаке или после стандарта.

    Однако «Ливерпуль» Клоппа был слишком утонченным, чтобы взять его таким подходом. «Красные» доминировали во владении мячом, с энтузиазмом забивали голы и заставляли «Вест Хэм» выглядеть кем угодно, только не командой, надеющейся бросить вызов установленному порядку. Шанс для Моейса действительно упущен.

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    • 3. «Ромб» Клоппа доминирует

    Это был мастер-класс от Клоппа и идеальное описание его системы «гегенпрессинга». Садио Мане не играл, Роберто Фирмино получил отдых, и Клопп выстроил ромб в центре поля с Салахом и Дивоком Ориги в нападении. И это сработало.

    Джеймс Милнер и Тьяго Алькантара прекрасно работали в тандеме, относясь к игре как к тренировке и легко проходя полузащиту «Вест Хэма». Вейналдум был двигателем, а Шакири занял позицию «десятки», чтобы вызвать путаницу.

    «Вест Хэм» изо всех сил пытался успевать за меняющимися позициями на поле полузащитниками Клоппа, которые действовали с большой энергией и комбинировали почти телепатически. Перед началом матча состав «красных» вызвал недоумение, но тактический план Клоппа на этот матч был гениальным.

    Команда Мойеса просто не успевала справляться с волнами прессинга и постоянными передачами. Шакири, находясь на вершине ромба, создал больше шансов, чем любой другой игрок на поле. В прошлой встрече команд он выдал ассист мирового класса и теперь отличился еще одним.

    4. Монстр Филиппс

    От гола Салаха с одной стороны поля до агрессивной защиты Филипса на другой. Эти двое прекрасно действовали против «Вест Хэма» на «Энфилде» и блестяще объединились на обоих концах поля этим вечером.

    Список потерь Клоппа постоянно был для него проблемой в этом сезоне. Он был вынужден задействовать выпускника академии Филиппса в матче против «Вест Хэма» осенью, и тогда он показал прекрасную игру.

    В той встрече его задачей было свести на нет физическую мощь Себастьяна Алле, и он сумел взять верх над французом, полностью сведя на нет его угрозы и получив высокую оценку от Клоппа, который охарактеризовал его как «монстра в воздухе».

    И вот снова в матче против «Вест Хэма» у него была непростая задача — закрыть Майкла Антонио. Но Филиппс в очередной раз продемонстрировал грамотную игру в обороне вместе с Хендерсоном. И это против команды, которая занимает первое место по голам головой и голам после стандартов в этом сезоне. Доусон забил гол престижа, но это было лишь утешение после напряженной работы Филиппса на протяжении 87 минут.

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    • 5. Милнер — непревзойденный профессионал

    У «Ливерпуля» было всего два дня отдыха между победой над «Тоттенхэмом» со счетом 3:1 и матчем против «Вест Хэма», и игрокам Клоппа можно было простить, если бы в их игре были заметны признаки усталости. Особенно если речь идет о 35-летнем игроке — Джеймсе Милнере, который вышел в основе в двух подряд играх Премьер-лиги только второй раз в этом сезоне.

    Однако Милнер был совсем не в плохом состоянии, а наоборот — грыз землю со рвением футболиста моложе на десять лет. Свидетельством его непоколебимой дисциплины является то, что он по-прежнему может работать на высшем уровне, выходя на поле, когда у команды есть проблемы с травмами. И в этом матче он развеял любые предположения о том, что его уход на пенсию не за горами.

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    В первые 45 минут «Ливерпуль» отбирал мяч в прессинге и львиную долю времени владел мячом, а Милнер неустанно работал в тандеме со столь же упорным Вейналдумом.

    В прошлом матче Милнер продемонстрировал отличную игру против полузащиты, которая может похвастаться Пьером-Эмилем Хойбьергом, и он повторил эти подвиги на востоке Лондона, доказав исключительную стойкость и продемонстрировав непревзойденный професссионализм.

    Он уступил место на 57-й минуте многообещающему Кертису Джонсу, который сразу произвел впечатление и отдал результативную передачу после того, как Милнер уже вымотал «Вест Хэм».

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