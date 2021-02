Осторожность Моейса и гений Салаха позволили «Ливерпулю» вернуться в чемпионскую гонку

Конечно, немногим командам нравится видеть имя Мохамеда Салаха в стартовом составе «Ливерпуля». Но «Вест Хэму», должно быть, уже окончательно надоел его вид. Египетский форвард забил «молотобойцам» 9 голов — больше, чем любому другому клубу. В этом матче он использовал свои шансы на высшем уровне.

Сперва он отличился в своем фирменном стиле. Получил мяч справа, срезал угол и из непростой ситуации закрутил мяч в дальний угол ворот. Затем египтянин совершил гениальное первое касание, приняв длинную передачу от Джердана Шакири, после чего пробросил мяч мимо голкипера. Даже если бы на воротах стоял Дино Дзофф в расцвете сил, то и у него было бы мало шансов спасти их.

