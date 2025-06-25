Алдиер — Илбирс. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 июня 2025 года

25 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Илбирс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Илбирс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» на 3 очка отстает от топ-6. А вот отличились игроки команды 15 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» уступил «Мурас Юнайтед» (1:3).

До того команда была бита «Барсом» (1:2). А вот поединок с «Кыргызалтыном» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алдиер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алдиер» нынче смотрится бледновато. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Причем «Алдиер» традиционно сложно противостоит «Илбирсу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» бьется за выживание в элитном дивизионе. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Илбирс» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно удачно. «Илбирс» не уступил «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Дордоя» (1:2). Да и чуть ранее она безропотно уступила «Мурас Юнайтед» (1:3).

При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Илбирс» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 9 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Илбирс» победил только в двух матчах из 11. А вот гандикап от последнего места составляет всего один балл.

Команда давненько не знает вкуса побед. Последняя виктория случилась еще в начале апреля, да и оборона ошибается слишком часто.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

«Алдиер» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

«Илбирс» забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.66.

Прогноз: «Алдиер» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Илбирса» явно небезгрешна.

Ставка: Победа «Алдиера» за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14