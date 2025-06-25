Алдиер — Илбирс. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 июня 2025 года

Алдиер
Илбирс
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Алдиер» на 3 очка отстает от топ-6. А вот отличились игроки команды 15 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» уступил «Мурас Юнайтед» (1:3).
До того команда была бита «Барсом» (1:2). А вот поединок с «Кыргызалтыном» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алдиер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алдиер» нынче смотрится бледновато. Команда уступила в двух своих последних поединках.
Причем «Алдиер» традиционно сложно противостоит «Илбирсу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» бьется за выживание в элитном дивизионе. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Илбирс» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно удачно. «Илбирс» не уступил «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:2).
До того команда потерпела поражение от «Дордоя» (1:2). Да и чуть ранее она безропотно уступила «Мурас Юнайтед» (1:3).
При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Илбирс» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 9 мячей в 11 поединках чемпионата.
При этом «Илбирс» победил только в двух матчах из 11. А вот гандикап от последнего места составляет всего один балл.
Команда давненько не знает вкуса побед. Последняя виктория случилась еще в начале апреля, да и оборона ошибается слишком часто.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч
- «Алдиер» в среднем забивает чаще одного мяча за матч
- «Илбирс» забивает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.66.
- 2.01Бенфика — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.95Окленд Сити — Бока Хуниорс: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.30Эсперанс — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: «Алдиер» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Илбирса» явно небезгрешна.
Ставка: Победа «Алдиера» за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14