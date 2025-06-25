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    Очередной прокол «Илбирса»?

    Алдиер — Илбирс. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Алдиер» — «Илбирс»
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    Игроки «Илбирса»
    25 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Илбирс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Илбирс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 25 Июня 2025 года

    Алдиер

  • Куршаб
    •  Алдиер 17:00 Илбирс

    Илбирс

  • Бишкек
    •

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» на 3 очка отстает от топ-6. А вот отличились игроки команды 15 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» уступил «Мурас Юнайтед» (1:3).

    До того команда была бита «Барсом» (1:2). А вот поединок с «Кыргызалтыном» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алдиер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алдиер» нынче смотрится бледновато. Команда уступила в двух своих последних поединках.

    Причем «Алдиер» традиционно сложно противостоит «Илбирсу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» бьется за выживание в элитном дивизионе. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Илбирс» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела относительно удачно. «Илбирс» не уступил «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:2).

    До того команда потерпела поражение от «Дордоя» (1:2). Да и чуть ранее она безропотно уступила «Мурас Юнайтед» (1:3).

    При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Илбирс» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 9 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Илбирс» победил только в двух матчах из 11. А вот гандикап от последнего места составляет всего один балл.

    Команда давненько не знает вкуса побед. Последняя виктория случилась еще в начале апреля, да и оборона ошибается слишком часто.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Алдиер» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

    • «Илбирс» забивает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.66.

    Прогноз: «Алдиер» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Илбирса» явно небезгрешна.

    Ставка: Победа «Алдиера» за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алдиер — Илбирс?

    Матч Алдиер — Илбирс состоится 25 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Алдиер — Илбирс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алдиер — Илбирс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алдиер — Илбирс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алдиер — Илбирс?

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.32.

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