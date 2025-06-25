Кызылжар — Ордабасы: прогноз на первый матч полуфинала Кубка Казахстана 25 июня 2025 года

25 июня в первом матче полуфинала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Ордабасы». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» на пути в полуфинал Кубка Казахстана прошел две стадии турнира, обыграв дома «Кайсар» (0:0) по пенальти и «Елимай» (1:0).

Команда занимает восьмую позицию в Премьер-лиге страны и на пять очков отстает от нынешнего соперника, а также на три балла опережает зону вылета (12-14-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Кайрату» (0:1).

Перед этим в 12-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, когда на этот раз в домашних стенах сыграл вничью с «Актобе» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кызылжар» ни разу не проиграл при двух поражениях и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Александр Нойок — автор пока что единственного гола команды в Кубке Казахстана.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» также прошел две стадии национального Кубка, обыграв на выезде «Хан-Тенгри» (2:0) и дома «Кайрат» (1:0).

Команда занимает седьмую позицию в таблице Премьер-лиги с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков, а также с отрывом в восемь баллов от зоны понижения в классе (12-14-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Окжетпесом» (1:0).

Перед этим в 11-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Елимаем» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Ордабасы» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такой прогресс обещает гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, но перспективы сыграть вничью все же немалы, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Три гола команды в Кубке Казахстана забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трёх из четырех последних матчей «Кызылжара» забивали обе команды

в трёх из пяти последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью

в семи из 10-ти последних матчей «Ордабасы» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Ордабасы» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в трёх из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в их двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из 10-ти последних матчей.

Ставка: «Ордабасы» победит за 2.80