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    Кызылжар — Ордабасы: прогноз на первый матч полуфинала Кубка Казахстана 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кызылжар» — «Ордабасы»
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    «Ордабасы»
    25 июня в первом матче полуфинала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Ордабасы». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» на пути в полуфинал Кубка Казахстана прошел две стадии турнира, обыграв дома «Кайсар» (0:0) по пенальти и «Елимай» (1:0).

    Команда занимает восьмую позицию в Премьер-лиге страны и на пять очков отстает от нынешнего соперника, а также на три балла опережает зону вылета (12-14-я строчки).

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Кайрату» (0:1).

    Перед этим в 12-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, когда на этот раз в домашних стенах сыграл вничью с «Актобе» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кызылжар» ни разу не проиграл при двух поражениях и трех ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

    Александр Нойок — автор пока что единственного гола команды в Кубке Казахстана.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: «Ордабасы» также прошел две стадии национального Кубка, обыграв на выезде «Хан-Тенгри» (2:0) и дома «Кайрат» (1:0).

    Команда занимает седьмую позицию в таблице Премьер-лиги с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков, а также с отрывом в восемь баллов от зоны понижения в классе (12-14-я строчки).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Окжетпесом» (1:0).

    Перед этим в 11-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Елимаем» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырёх последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Ордабасы» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Такой прогресс обещает гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, но перспективы сыграть вничью все же немалы, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

    Три гола команды в Кубке Казахстана забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трёх из четырех последних матчей «Кызылжара» забивали обе команды

    • в трёх из пяти последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью

    • в семи из 10-ти последних матчей «Ордабасы» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Ордабасы» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: в трёх из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в их двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из 10-ти последних матчей.

    Ставка: «Ордабасы» победит за 2.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кызылжар — Ордабасы?

    Матч Кызылжар — Ордабасы состоится 25 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кызылжар — Ордабасы?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кызылжар — Ордабасы?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кызылжар — Ордабасы?

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Ордабасы» — в 2.80.

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