Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля

Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 22 года

Мадридский «Реал» летом попробует подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, хотя понимает, что это будет непросто, сообщает Marca.

Из-за пандемии клуб в тяжелом положении, но в «Реале» осознают, что им нужно подписать футболиста мирового уровня.

«ПСЖ» рассматривает возможность расстаться с Мбаппе, контракт которого действует до лета 2022 года.

Если он не продлит соглашение, парижане могут продать его летом за 150–160 млн евро, но, включая его заработную плату и комиссионные, покупателям потребуется около 300 миллионов евро.

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Как сообщает AS, «ПСЖ» предложит французу контракт на 36 млн евро в год — столько же получает еще один нападающий парижан Неймар.

«Реал» сможет лишь повторить нынешнюю зарплату Мбаппе. Ее размер — 21 млн евро в год.

Единственный способ для мадридского клуба повторить предложение «ПСЖ» — отдать форварду большую часть имиджевых прав. Обычно в «Реале» их делят пополам, однако для звезд иногда делают исключения.

У «Реала» есть 125 млн евро, которые они теоретически могут потратить на трансферы, но, скорее всего, им придется продать некоторых игроков.

Мадридский клуб знает, что «ПСЖ» интересны Винисиус и Тибо Куртуа. «Реал» не намерен обсуждать трансфер бельгийца, а бразильца может задействовать в переговорах.

Также «ПСЖ» интересны Варан и Каземиро. При этом французский защитник уйдет только в том случае, если не продлит контракт.

Кроме того, как сообщил журналист Canal+ Жоффруа Гаретье в программе Late Football Club, тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп «оказывает серьезное давление на окружение Мбаппе», пытаясь убедить футболиста перейти в мерсисайдский клуб.

В эфире этой передачи на Canal+ сообщили, что с Мбаппе общается Фабиньо, с которым они вместе выступали за «Монако». Хавбек «Ливерпуля» говорит Килиану, что тот станет звездой, если перейдет к «красным».

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В этом сезоне Мбаппе забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 17 матчах Лиги 1.

Наш прогноз: «ПСЖ»

Усман Дембеле

«Барселона», полузащитник, 23 года

Усман Дембеле globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» может пригласить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, «МЮ» будет заинтересован во французском игроке атаки, если летом не получится подписать Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».

При этом, по данным Фалька, «Челси» не заинтересован в Дембеле и не контактировал с его агентами.

Сам вингер «Барселоны» не прочь остаться в клубе на долгий срок. Контракт 23-летнего француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года, и Дембеле заинтересован в его продлении.

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При этом решение игрока во многом будет зависеть от результатов выборов президента «Барселоны», которые состоятся 7 марта, сообщает Sport.es.

23-летний игрок забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу в 13 матчах Ла Лиги этого сезона.

Наш прогноз: «Барселона»

Куинси Промес

«Аякс», полузащитник, 29 лет

Куинси Промес globallookpress.com

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес близок к переходу в «Спартак», сообщает De Telegraaf.

Московский клуб арендует футболиста на срок до конца сезона, в соглашение будет включена опция выкупа летом за 9 миллионов евро.

При этом обязательств по выкупу перед «Спартаком» не будет. Сообщалось, что за аренду Промеса «Спартак» заплатит 500 тысяч евро.

Промес уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

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В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей.

Наш прогноз: «Спартак»

Жан-Клер Тодибо

«Барселона», защитник, 21 год

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, скорее всего, сменит команду в январское трансферное окно.

«Ницца» практически договорилась с каталонским клубом о переходе 21-летнего игрока, сообщает Nice-Matin.

Издание не уточняет, идет речь об аренде или же о полноценном трансфере француза.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Лацио» также заинтересован в том, чтобы арендовать Тодибо до конца сезона.

Португальцам необходимо усилить защитную линию после того, как их стартовый центральный защитник Луис Фелипе получил серьезную травму.

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Жан-Клер Тодибо начинал сезон на правах аренды в «Бенфике», но в общей сложности провел всего два матча.

Зимой 2019 года «Барса» купила Тодибо у «Тулузы» менее чем за два миллиона евро.

Наш прогноз: «Ницца»

Дэнни Роуз

«Тоттенхэм», защитник, 30 лет

Дэнни Роуз globallookpress.com

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, вероятно, продолжит карьеру в Турции, сообщает TalkSPORT.

30-летний англичанин близок к переходу в «Трабзонспор», который предложил ему контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Роуз не попал в заявку «шпор» ни на один турнир, он играет за резервную команду.

Вторую половину прошлого сезона защитник провел на правах аренды в «Ньюкасле». Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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Ранее приобрести Роуза пытался «Вест Бромвич», но игрок предпочел перейти в зарубежный клуб.

Наш прогноз: «Трабзонспор»

Дуглас Коста

«Бавария», полузащитник, 30 лет

Дуглас Коста globallookpress.com

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, арендованный «Баварией», может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

30-летним игроком интересуется «Милан», утверждает Tuttosport. Препятствием может стать высокая зарплата игрока (6 млн евро в год).

«Бавария» сообщила «бьянконери», что не станет выкупать бразильца, и дала свое согласие на уход игрока в этом сезоне.

В 9 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги Коста забил один гол и сделал один результативный пас.

Наш прогноз: «Бавария»

Аарон Бупендза

«Хатайспор», нападающий, 24 года

Аарон Бупендза globallookpress.com

Форвард турецкого «Хатайспора» Аарон Бупендза стал объектом интереса сразу нескольких клубов.

Турецкий «Галатасарай» начал переговоры по трансферу Бупендза. Ранее «Хатайспор» отклонил предложения «Удинезе» и «Краснодара» в размере 5 млн евро.

«Хатайспор» запросил у «Галатасарая» 10 млн евро за Бупендза, сообщив всем претендентам, что не будет рассматривать предложения ниже этой суммы.

В нынешнем сезоне Бупендза сыграл в составе «Хатайспора» в чемпионате Турции 19 матчей и забил 15 мячей. Он является лучшим бомбардиром первенства.

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Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тыс. евро.

Интересно, что в «Хатайспор» Бупендза перешел минувшим летом на правах свободного агента из «Бордо». В составе сборной Габона он сыграл 15 матчей и забил 3 мяча.

Наш прогноз: «Хатайспор»