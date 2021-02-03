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    Уход на фоне кризиса. Виллаш-Боаш не захотел оставаться в «Марселе»

    Португальский специалист разругался с руководством из-за трансферов

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    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш
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    «У меня добрые отношения с "Марселем", Провансом, Сент-Виктуаром и Францией», — заявил Андре Виллаш-Боаш перед подачей заявления об отставке. В полдень 2 февраля португальский тренер на пресс-конференции сказал, что хочет покинуть клуб: «Мне ничего не нужно от "Марселя", никаких денег, я просто хочу уйти».
    Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро ответил жестким пресс-релизом: «Андре Виллаш-Боаш уволен в качестве меры предосторожности, поскольку его действия и взгляды серьезно вредят клубу».

    Это короткое сообщение оставило без ответов появившиеся вопросы. На них отреагировал журналист Le Parisien Жан Сен-Марк.

    Почему Виллаш-Боаш больше не мог оставаться на скамейке «Марселя»?

    Португальский специалист думал об уходе из «Марселя» с середины января. Поражение от «Нима» (1:2) 16-го числа стало отправной точкой. Несколько дней спустя, после неудачи в игре с «Лансом» (0:1), он подтвердил журналистам, что «его будущее полностью зависит от руководства».

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    • Таким образом, почти все наблюдатели ожидали, что португалец не завершит сезон в «Марселе». Окончание трансферного окна в понедельник вечером сделало его отъезд неизбежным.

    Триггером стал уход Моргана Сансона и аренда у «Селтика» Оливье Нтшама. «Я узнал о его прибытии, когда проснулся утром», — признался Виллаш-Боаш. — «Ранее я отказался от этого игрока». По словам наставника «Марселя», он заключил джентльменский договор с Пабло Лонгорией и теперь считает себя преданным.

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    Отъезд Неманьи Радонич, отданного в аренду берлинской «Герте», также раздражал Виллаш-Боаша. Серб входил в планы португальца, но тот узнал о его переезде в Германию в понедельник в 22:30.

    Почему Жак-Анри Эйро позволил ему уйти?

    Президент «Марселя» не поддержал Андре Виллаш-Боаша в критике спортивного директора. «Комментарии, сделанные в отношении Пабло Лонгории, недопустимы. Его исключительные инвестиции были позитивно восприняты многими во время этого трансферного окна», — сказал Эйро.

    Прежде всего, у Жака-Анри Эйро были веские юридические аргументы позволить Виллаш-Боашу уйти. «Во Франции нельзя просто так расторгнуть срочный контракт», — объясняет адвокат Эрванн Мингам.

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    • Конечно, стороны могли разойтись мирно. Но, как вспоминает источник, близкий к руководству, даже если бы Виллаш-Боаш отказался от борьбы за компенсацию, то это не значит, что от нее отказались бы его помощники. Этот источник также сомневается в искренности португальца, который за свою карьеру не раз получал приличные отступные.

    Позволив ему уйти самостоятельно, Жак-Анри Эйро открыл путь к увольнению за серьезный проступок и гарантировал, что впоследствии не придется выплачивать ему компенсацию. «А с точки зрения имиджа он взял верх и сделал сильный сигнал в пользу клуба», — заключил Мингам. Но поднимет ли этот решительный шаг рейтинг президента среди болельщиков?

    Как отреагировали болельщики?

    Примерно в 17:45 Андре Виллаш-Боаш покинул базу «Командери», где еще несколько дней назад сходили с ума фанаты и ультрас. Некоторые присутствующие болельщики бросились к его автомобилю.

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    • «Виллаш-Боаш, мы любим тебя», — говорит один из них. «Мы не забудем тебя», — кричит Габи, завсегдатай «Командери». Он достает телефон, чтобы записать прощание португальского тренера: «Спасибо за вашу поддержку, это были чудесные полтора года. Обидно, что история так заканчивается». Другой болельщик кричит: «Эйро, уходи».

    Уход тренера точно не успокоит гнев болельщиков «Марселя». «Никто не сможет отобрать у Виллаш-Боаша выход в групповой этап Лиги чемпионов или первую победу над "Пари Сен-Жермен" с 2011 года», — резюмируют фанаты.

    По мнению Жордана, члена фанатского объединения South Winners, «Виллаш-Боаш понес ответственность за то, что натворил Эйро».

    Кто станет новым тренером?

    По нашей информации, пост временно займет глава академии Нассер Ларге. Однако Пабло Лонгория продолжит поиски более походящего преемника Андре Виллаш-Боаша.

    В список претендентов быстро попал бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри. У Лонгории хорошие связи в Италии для начала переговоров, но согласится ли специалист, выигравший с «Челси» Лигу Европы в 2019 году, присоединиться к «Марселю» в разгар кризиса?

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    Телеканал RMC выдвигает более правдоподобную гипотезу: переходной период до конца сезона, а затем уже прибытие именитого специалиста.

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