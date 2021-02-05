Тухель доказал правоту Моуринью

В 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Челси» (0:1). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Тухель справился с давлением Моуринью

«"В 'Челси' легко выиграть", — заявил в среду Жозе Моуринью, оказав давление на нового рулевого "Синих" Томаса Тухеля. Португалец отметил, что он выиграл больше одного титула АПЛ в западном Лондоне, в то время как Карло Анчелотти и Антонио Конте выиграли по одному разу. После победы Тухель имел очевидный ответ, который вдохновляет его назначение: в этот раз было легко выиграть у "Тоттенхэма" Моуринью», - пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Гол гостей был забит с 11-метровой отметки в середине первого тайма, забитый Жоржинью, который вернулся к своим обязанностям пенальтиста после трех промахов в начале сезона. Но "Челси" был тактически и технически превосходен почти весь вечер, за исключением позднего всплеска хозяев, когда Винисиус в своем первом матче АПЛ в старте пробил головой на 88-й минуте. Это был хороший шанс после прострела Сержа Орье, и это было бы величайшим спасением».

Винисиус не восполнил потерю Кейна

«Бедняга Карлуш Винисиус. Прождав 125 дней до старта в Премьер-лиге и действуя в одиночестве 88 удручающих минут, у него появился шанс забить, и он его упустил. Бразилец высоко выпрыгнул и нанес удар головой после подачи от Сержа Орье — вот и все», — отмечает в материале Daily Mail Мэтт Барлоу.

«Возможно, этим объясняется нежелание Жозе Моуринью доверять бразильцу место в атаке команды. Он не Гарри Кейн, но вряд ли это его вина, поскольку его взяли в аренду у "Бенфики", и они не сделали бы этого, если бы думали, что он следующий Ейсебио».

Моуринью потерпел третье кряду поражение

«Томас Тухель доказал правоту Жозе Моуринью. Кажется, сейчас довольно легко тренировать "Челси", и гораздо труднее возглавлять "Тоттенхэмом", когда у того нет Гарри Кейна. Немец одержал две победы и сыграл вничью в своих первых трех поединках, даже взбодрил Тимо Вернера, а "Синие" преобразились, оказавшись слишком хорошей командой для "Тоттенхэма"", — пишет Джон Кросс на страницах The Mirror.

'Босс Шпор, который пытался уколость коллегу перед игрой, заявляя, как легко выиграть трофеи в Челси, испытал унижение, поскольку Тоттенхэм проиграл три матча подряд впервые с 2012 года. И причина кажется очевидной, ведь им сильно не хватало Кейна. Они выглядели беззубо без него, и единственным спасением было то, что не было фанатов на Уайт Харт Лейн, иначе Моуринью мог бы столкнуться с их возмущением'.

'Челси' играл куда быстрее 'Тоттенхэма'

'Жозе Моуринью может только надеяться, что Даниэль Леви не уделял слишком много внимания преобразующим эффектам тренерских изменений. В то время как Челси Тухеля диктовал игру по ходу этого лондонского дерби, перемещая мяч по гладкой поверхности, будто хоккейная команда, работающая с шайбой, Тоттенхэм Моуринью был сплошным ретро-замедленным движением', — критикует игру хозяев Дэйв Кидд в материале The Sun.

'Это было третье поражение кряду, и Моуринью впервые проиграл два матча подряд на своем поле, в результате чего Шпоры на семь очков отстают от зоны Лиги чемпионов. Но дело не в банальной статистике. Это больше связано с тем пустым угощением, которое раздают фанатам Тоттенхэма словно тюремную еду'.