Время Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити»

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги разошелся миром с «Эвертоном» — 3:3. В первом тайме Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш принесли «красным дьяволам» комфортное преимущество, но сразу после перерыва Абдулайе Дукуре и Хамес Родригес позволили «ирискам» отыграться. На 70-й минуте Скотт Мактоминей вернул манкунианцам минимальный перевес, однако перед самым финальным свистком Доминик Калверт-Льюин лишил подопечных Уле Гуннара Сульшера победы. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Напоминание о дорогостоящем результате 2012 года

Обозреватель BBC Саймон Стоун вспомнил, что в 2012 году «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» тоже сыграли вничью, из-за чего «красные дьяволы» проиграли чемпионскую гонку.

«Учитывая важность результата, казалось, что один из четырех выпускников академии в составе "Манчестер Юнайтед" должен сыграть свою значимую роль в дебюте встречи.

Маркус Рашфорд отметился тем, что достойно представлял клуб вне поля во время локдауна, но не следует забывать и о том, насколько прекрасным игроком он является.

Его подача с правого фланга на дальнюю штангу идеально обогнула Майкла Кина, так что мяч прилетел прямо на Эдинсона Кавани, который использовал весь свой игровой интеллект, чтобы поразить цель.

Затем превосходный удар Бруну Фернандеша напомнил о дерзком голе Эрика Кантона в матче с "Сандерлендом" в 1996 году. Португальский полузащитник неспешно обработал мяч после того, как Том Дэвис не решился к нему приближаться, прежде чем перебросить сферу через Робина Ольсена из-за пределов штрафной. При этом голкипер "Эвертона" находился всего в паре метров от линии ворот.

Должно быть, сэр Алекс Фергюсон был впечатлен таким началом, наблюдая за игрой в ложе руководителей. И характер, проявленный "Юнайтед" в ответ на камбек "Эвертона" после перерыва, несомненно, порадовал бы бывшего тренер манкунианцев, хотя остаются вопросы к Ольсену, который не дотянулся до мяча после слабого удара головой от Скотта Мактоминея после навеса Люка Шоу.

К сожалению для Фергюсона, итоговый результат напомнил ничью 4:4 между этими двумя командами в 2012 году — дорогостоящий итог, позволивший "Сити" выиграть чемпионство по разнице мячей», — напоминает Стоун.

Время Де Хеа прошло

Журналист Daily Mail Оливер Холт позволил себе покритиковать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

«После того, как "Манчестер Юнайтед" забил девять безответных мячей в ворота "Саутгемптона" на "Олд Траффорд", Карло Анчелотти выразил надежду, что манкунианцы полностью израсходовали свою квоту на встречу с "Эвертоном". Его надежды были напрасными, но это не значит, что для его подопечных все было потеряно. Потому что, если "Юнайтед" не разучился забивать голы, это не значит, что он разучился их пропускать.

В субботу вечером "Манчестер Юнайтед" забил еще три гола, но он дважды по ходу матча упускал преимущество, позволив "Эвертону" забить два мяча за три минуты в начале второго тайма, а затем пропустив на последних секундах от Доминика Калверта-Льюина.

Ничья 3:3 означает, что "Юнайтед" упустил возможность усилить давление на "Манчестер Сити", который, находясь на вершине таблицы, готовится к встрече с "Ливерпулем". "Красные дьяволы" потеряли два очка, а не заработали одно. Теперь "горожане" имеют преимущество в два балла при двух играх в запасе.

Часть вины за то, что манкунианцы не смогли довести дело до победы, следует возложить на Давида Де Хеа, который должен был лучше сыграть в моментах с первым и третьим пропущенными мячами.

Было время, когда Де Хеа регулярно был спасителем и лучшим игроком своей команды. Это время прошло. Его место, конечно же, должно быть под серьезной угрозой со стороны Дина Хендерсона», — убежден Холт.

Гринвуд — главный плюс

Корреспондент The Guardian Джейми Джексон выделил в составе «Манчестер Юнайтед» вингера Мэйсона Гринвуда.

«Интригующий матч завершился разделом очков: "Манчестер Юнайтед", который, как казалось, почти выиграл встречу, все же позволил "Эвертону" отыграться благодаря голу Доминика Калверта-Льюина в компенсированное время второго тайма.

Команда Уле Гуннара Сульшера потеряла два очка, так что, если лидирующему "Манчестер Сити" удастся выиграть у "Ливерпуля" в воскресенье, он оторвется от принципиального соперника на пять баллов при одной игре в запасе.

И снова в неудаче была виновата оборона "Юнайтед". Всех трех голов "Эвертона" можно было избежать. Так, последний гол гостей выявил глубокую линию разлома в обороне манкунианцев. Навес со штрафного от Люки Диня не был отражен ни незадачливым Давидом Де Хеа, ни столь же виноватым Гарри Магуйром, который как капитан должен был взять на себя ответственность в этом эпизоде. А так к мячу был допущен Калверт-Льюин, и он забил.

Плюсом для "Манчестер Юнайтед" стал Мэйсон Гринвуд. Тинэйджеру все никак не удавалось вернуть ту форму, что было у него в прошлом сезоне после локдауна, однако в матче с "Эвертоном" он действовал впечатляюще.

Всего одним забегом по правому флангу он прошел через всю оборону "Эвертона" и нанес опасный удар. Да, мяч пролетел мимо ворот, но вскоре хозяева оказались впереди: Бруну Фернандеш на фланге сделал пас на Рашфорда, тот, поглядывая за умным расположением Кавани, выполнил навес, и уругваец не промахнулся.

Бесплатное подписание Кавани можно считать выгодной сделкой, но вся игра строилась не через него, а через Гринвуда, Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаку, которые разыгрывали комбинации», — заметил Джексон.

Перемены необходимы

Автор Manchester Evening News Ричард Фэй намекнул, что Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет вынужден сделать перестановки в стартовом составе.

«Сложнее всего переварить то, что мы увидели не просто кратковременную потерю концентрации, а дорогостоящую ошибку Давида Де Хеа, Гарри Магуайра, Виктора Линделефа и Акселя Туанзебе, когда "Эвертон" забил драматический мяч, которого можно было избежать. Разовую ошибку было бы легче принять, но характер гола требует решения серьезных и системных проблем.

Стремление "Манчестер Юнайтед" подписать нового центрального защитника вполне объяснимо. Сама игра прояснила, какой позиции нужно отдать приоритет в конце сезона.

Ничья также подчеркнула необходимость немедленных изменений в составе: Эрик Байи обязательно вернется в стартовый состав, как только наберет форму, в то время как аргументы в пользу того, что место в воротах должен занять Дин Хендерсон, также были усилены.

Болельщики клуба имеют полное право ожидать изменений уже в ближайшие недели, и Сульшер прекрасно понимает, что что-то должно произойти, чтобы его команда максимально использовала прочный фундамент, заложенный в этом сезоне», — пишет Фэй.