Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче Серии А с «Интером» (0:2). 29-летний россиянин вышел на замену на 73-й минуте и с учетом добавленного времени провел на поле 21 минуту. За это время бывший форвард «Спартака» 9 раз коснулся мяча и отдал 9 пасов (точность — 100%).

Выход Кокорина был неизбежен

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев не впечатлен игрой «фиалок» против лидера чемпионата Италии в дебютном для россиянина матче.

«Происходившее на поле в первом тайме наталкивало на мысль, что мы обязательно увидим Кокорина на поле стадиона "Артемио Франки". Во-первых, "Фиорентина" проигрывала, и, надо сказать, хозяева легко отделались, так как моментов у "Интера" было больше, чем на один мяч, который Барелла отправил в угол классным обводящим ударом. До этого он же атаковал с нескольких метров, и ворота остались на замке только благодаря невероятной реакции Дронговски.

Впереди же у флорентийцев, лишившихся травмированного Рибери, получалось не так много. Самой яркой вышла атака, по ходу которой Бонавентура с острого угла попал в перекладину, после чего Ханданович справился с добиванием Бираги, еще в прошлом сезоне игравшего в "Интере". Не случайно сразу после перерыва Пранделли отправил на помощь Влаховичу еще одного нападающего — находившегося в сфере интересов "Локомотива" Куаме.

Календарь и таблица Серии А

Но, кажется, уход опытного Борхи Валеро нарушил хрупкий баланс. За десять минут миланцы дважды раскатали флорентийскую оборону, и крупным счет не стал лишь из-за микроскопического офсайда Перишича в одной из этих атак. Руки не опускались только у не перестававшего творить чудеса Дронговски. Если бы не поляк, к моменту выхода на поле Кокорина счет был бы не 0:2, а, как минимум, 0:5.».

Скучные 20 минут Кокорина против «Интера»

Автор блога «Вы это видели?» Вадим Кораблев подводит краткие итоги не слишком впечатляющего дебюта россиянина в Серии А.

«За 21 минуту (учитывая 4 добавленных) Кокорин не сделал ничего выдающегося — впрочем, как и вся "Фиорентина". Вот как выглядел дебют Александра:

• Прилично двигался и спускался в центр в поисках мяча.

• Один раз упал, когда получал мяч: соперник успел выбить мяч в подкате.

• Проиграл Шкриньяру верховую борьбу во время углового. Словак пробил чуть выше ворот.

• Сделал 9 передач — все точные. Правда, отдавал только назад и поперек.

• Ни разу не пробил по воротам.

Вот его тепловая карта:

Тепловая карта Кокорина WhoScored

"Фиорентина" проиграла 0:2, но осталась на 11-м месте с 22 очками, поскольку это был первый матч тура. На выходных подвинуть флорентийцев могут "Беневенто", "Удинезе", "Дженоа" и "Болонья".

Верим, что следующий матч Кокорина будет эффектнее. "Фиорентина" как раз сыграет с соседом по таблице — поедет к "Сампдории" в гости».

Кокорин не готов к Серии А

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что российский футболист еще не приспособился к итальянскому футболу.

«После того, как счёт стал совсем уж однозначным, Пранделли бросил в бой запасных. Правда, им он отвёл чуть более 15 минут. Кокорин вышел в рамках тройной замены, вместе с ним на поле появились Мальккюи и Пульгар. Мальккюи, к слову, также является новичком команды, он дебютировал за "Фиорентину", как и Кокорин.

Что касается россиянина, то он фактически сыграл центрфорварда. При этом Кокорин динамично двигался, оказываясь то на одном, то на другом флангах. К сожалению, на игру своей команды Александр так и не повлиял. За свои почти 20 минут (с учётом добавленного времени) Кокорин не нанёс ни одного удара по воротам. При этом Кокорин отдал девять передач, все они оказались точными. В чужой штрафной Кокорин с мячом так и ни разу не встретился.

В целом, показалось, что Александр оказался не готов к ритму игры в Италии. В нескольких эпизодах россиянин оставался стоять, дожидаясь мяча, хотя следовало сделать несколько шагов вперёд. В итоге форварда опережали опекуны из "Интера", которые перехватывали мяч. Внешне показалось, что Кокорин был слишком инертен».

У Кокорина был шанс забить

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов положительно оценивает дебют россиянина в Серии А и верит в его дальнейший успех.

«Что показал россиянин за отведённые ему 20 минут? Прежде всего, Александр показал приличное движение. Открывался между линиями, предлагал себя под передачи. К сожалению, партнёры не всегда понимали или видели его — взаимодействия нужно улучшать. Несколько раз Кокорин неплохо действовал в подыгрыше, поучаствовав, в частности, в комбинации, которую завершил неточным ударом Джакомо Бонавентура.

При обороне нападающий не выпадал из прессинга, перекрывал ближнего игрока. Правда, показалось, что и в прессинге наш легионер пару раз не совсем разобрался, куда двигаться, поскольку ещё не знает всех тактических деталей игры команды. Во втором тайме "фиалки" нанесли семь ударов, а "Интер" — девять (в створ — 1:4). В целом команда Антонио Конте контролировала игру.

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Тем не менее Кокорин имел свой шанс забить. На 87-й минуте россиянин грамотно открылся возле вратарской "Интера" под кросс с левого фланга. Если бы получилась точная подача, Александр свободно пробил бы головой, но, к сожалению, мяч перелетел нападающего. В общей сумме Кокорин сделал девять касаний мяча. По языку его тела можно сделать вывод, что экс-спартаковец голоден до игры и хочет показать себя в Италии, а это хороший знак».

Партнеры пока не видят Кокорина

Редакция Sport24 анализирует дебют россиянина и делает предположения о его роли в команде Чезаре Пранделли.

«Кокорин заменил главного форварда команды Душана Влаховича, который успел подустать. Александр составил в атаке пару с Куаме. Только, в отличие от ивуарийца, не привязывался к позиции форварда, а регулярно уходил на фланги, пытаясь дать крайним защитникам возможность отыграться через него. Также за счет этого Кокорин пытался уводить из опорной зоны одного из полузащитников "Интера".

Но "Фиорентина" к тому моменту, казалось, уже отдала матч, потому большинство атак проходили в статике, и воспользоваться свободными зонами получалось редко. Большую часть отведенного ему времени Кокорин провел, пытаясь прессинговать защитников и опорников "Интера", но из-за отсутствия сыгранности нападающих "фиалок" команда Конте без труда преодолевала прессинг за счет передач низом. Ближе всего к голу Кокорин был уже в концовке матча, но после навеса Бираги чуть-чуть не дотянулся до мяча головой.

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Выводы об игре и форме Кокорина делать рано, но зато теперь можно предположить, в какой роли Пранделли видит Александра в своей команде. Это легкий форвард, который барражирует вдоль линии атаки, помогает крайним защитникам в продвижении мяча и предлагает варианты для розыгрыша через опорную зону соперника. Только пока партнеры Кокорина откровенно не спешили пасовать на него. Отсюда — всего 9 касаний мяча и 0 ударов за 20 минут игры».