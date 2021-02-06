Старые проблемы «Арсенала» могут лишить команду Артеты еврокубков

«Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии. Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте после ошибки защитника лондонского клуба Седрика Соареша. Нападающий хозяев Олли Уоткинс замкнул передачу Бертрана Траоре с правого фланга. Команда Дина Смита поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков. «Арсенал» продолжает располагаться на 10-й строчке, имея в активе 31 очко.

Проблемы в защите и нехватка креатива в атаке

Автор ESPN Джеймс Олли считает победу «Астон Виллы» заслуженной и отмечает старые проблемы «Арсенала» в обороне и атаке.

«Самый мрачный период "Арсенала" при Артете (ноябрь и декабрь 2020 года) был отмечен индивидуальными ошибками в защите, которые усугублялись недостатком креативности в последней трети поля. Артета добился прогресса в решении этих проблем, в основном за счет улучшения показателей защиты, с пятью "сухими" результатами в шести играх АПЛ, пока не проиграл "Вулвз" в середине недели, и раскрыл потенциал молодого дуэта Эмиль Смит-Роу/Букайо Сака, чтобы активизировать атаку.

В этом матче был шаг назад в обоих аспектах. "Арсенал" стал отстающим в течение двух минут после неуклюжего старта. Габриэль перехватил прострел Джона Макгинна, и свободный мяч пришел на Седрика Соареша, который попытался вернуть мяч своему центральному полузащитнику, но Бертран Траоре перехватил мяч и вернул его Олли Уоткинсу, чей удар, ришетом от Роба Холдинга, отправил снаряд в дальний угол. Это означало, что вратарь "канониров" Мэт Райан пропустил в своем дебютном матче в Премьер-лиге, еще до того, как коснулся мяча.

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Райан, арендованный в январе у "Брайтона", впоследствии отлично отражал все попытки "Виллы" увеличить счет, поскольку хозяева поля создавали более опасные моменты, даже во время второго тайма, в котором "Арсенал" приободрился и оказывал постоянное давление, не реализовав несколько опасных моментов. Игра завершилась для "Арсенала" с 66% владением мячом, но всего с тремя ударами в створ. Пепе целеустремленно пытался забить, Сака и Смит-Роу отлично взаимодействовали, а вышедший на замену Мартин Эдегор, возможно, упустил свой лучший шанс, пробивая с 16 метров».

Третье поражение от «Астон Виллы»

Автор The Guardian Ник Эймс отмечает, что бирмингемский клуб уверенно себя чувствует в последних матчах с «Арсеналом».

«Это было третье поражение "канониров" от команды Дина Смита за чуть более чем полгода. Хотя это и было их лучшее выступление среди этих матчей, они не добились результата и покинули Уэст-Мидлендс с пустыми руками во второй раз за четыре дня.

"Вилла" сделала достаточно, чтобы заслужить победу и ответить на вопросы о своей недавней форме. Бирмингемцы с большим трудом пробивались через большую часть этого сезона, но вынуждены были удерживать победу после гола Олли Уоткинса, который был забит уже через 75 секунд после старта матча.

В то время как "Арсенал" устроил навал в последние полчаса, лондонцы создали только один реальный шанс, но Мартин Эдегор отправил мяч выше перекладины за шесть минут до конца основного времени, и "Вилла" выстояла с решимостью, которой им не хватили в проигранном матче с "Вест Хэмом" за три дня до этого».

Артета недоволен судейством

Автор The Telegraph Сэм Уоллес рассказывает о недовольстве спорными судейскими решениями со стороны обоих главных тренеров.

«Приглашенный выразить словами то разочарование, которое он демонстрировал на бровке "Вилла Парк", Микель Артета отказался комментировать судейские решения, которые, как он считает, способствовали второму за четыре дня поражению "Арсенала" в чемпионате.

"Я предпочитаю молчать", — ответил менеджер "Арсенала", когда его спросили об нарушении на Букайо Сака в первом тайме со стороны защитника "Виллы" Эзри Консы, которое, по мнению многих его игроков, могло быть расценено как фол последней надежды.

Рефери Крис Кавана наказал "горчичником" Консу за столкновение с Сакой на правом фланге, но со скамейки запасных "Арсенала" задавали вопросы о том, не стоило ли показать красную карточку за это нарушение.

Тренер "Виллы" Дин Смит, команда которого забила единственный гол в игре в течение первых двух минут, заявил, что это Сака сфолил на Консе.

"Я думал, что судьи приняли неправильное решение", — сказал он. "Все должно было быть по-другому".

Конечно, повторы показали, что в его словах есть доля истины, хотя в конечном итоге все это теоретические рассуждения. По словам Артеты, это был случай, когда его команду лишили победы, которая принадлежала им, частично благодаря решению по Консе. Он также имел в виду то, что его бывший вратарь Эмилиано Мартинес не был наказан за фол на Александре Ляказетте».

Новый «Арсенал» — старые проблемы

Автор Daily Mail Роб Дрейпер ругает «Арсенал» за глупые ошибки, от которых канониры никак не могут избавиться.

«Беда старого доброго "Арсенала" в том, что старый "плохой" "Арсенал" постоянно появляется в самый неудачный момент. Например, на 70 секунде игры, когда Седрик Соареш делает слишком слабую передачу у своей штрафной.

Время от времени можно увидеть, куда чего именно хочет Микель Артета добиться с этой молодой командой. Они могут быть резкими и быстрыми, они хорошо перемещают мяч, а с Томасом Парти и Гранитом Джакой у них есть костяк в полузащите, которого им раньше не хватало.

Они аккуратно контролируют мяч: 60% владения мячом в этой игре, а это, по словам Артеты, означает, что они "доминировали". Они с энтузиазмом играют на контратаках и создают моменты, хотя, возможно, было бы даже лучше, если бы они действительно смогли их реализовывать.

При этом их альтер-эго, вялый "Арсенал", команда, которая отключается и дарит своим оппонентам гол через 76 секунд после стартового свистка, продолжает появляться. И из-за этого довольно сложно воспринимать их всерьез как команду, которая может бороться за первую четверку. "Эти команды не совершают таких ошибок", — сказал Микель Артета, намекнув, что это происходит слишком часто.

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А "канониры" сделали, хотя и не так много, как считает Артета. И целеустремленная и впечатляющая "Астон Вилла" нанесла им еще одно поражение, вслед за поражением от "Вулверхэмптона". Это неудачи, которые теперь свели на нет значительную часть прогресса, достигнутого с момента их возрождения в "боксинг дэй". Всего одна минута игры, и старый плохой "Арсенал" поднял свою уродливую голову».