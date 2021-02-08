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    «Челси» прибавляет в солидности при Тухеле

    Реакция прессы на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»

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    «Челси» на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов
    «Челси» на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов
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    В рамках 23-го тура АПЛ «Челси» победил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Тухель извлекает пользу от любимцев предшественников

    «Тухель по-прежнему пользуется услугами протеже своих предшественников. "Челси" поднялся в топ-5 АПЛ, одержав третью победу подряд под руководством своего нового главного тренера. Во второй игре кряду старый союзник Маурицио Сарри Жоржиньо реализовал пенальти, и опять-таки, часть наследия Фрэнка Лэмпарда показала, что она становится неотъемлемой частью нового режима», — пишет на страницах The Guardian Ричард Джолли.

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    • «Мейсон Маунт забил первый и последний мяч за "Челси" в чемпионате под руководством своего наставника, и он же открыл счет своим голам под руководством его преемника ударом в стиле Лэмпарда, чем обеспечил тяжело добытую победу и установил некий маркер.

    Были и своего рода пионеры. Когда "Челси" назначил Тухеля, это казалось затеей, призванной заставить забивать его немецкого соотечественника. Кай Хаверц отсутствовал из-за травмы, а голевая засуха Тимо Вернера продлилась до 14 матчей в чемпионате, но их менее дорогостоящий соотечественник Антонио Рюдигер стал первым игроком, забившим в ворота "Челси" Тухеля комичным автоголом».

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    «Шеффилд Юнайтед» упустил шанс подняться со дна

    «После победы в первом матче сезона против "Ньюкасла" в прошлом месяце "Шеффилд Юнайтед" выиграли еще два раза — против "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвича". Однако отставание от безопасной зоны увеличилось с девяти до 12 очков, поскольку команды, находящиеся выше трех аутсайдеров, также начали набирать форму», — рассказывает в отчете BBC о поединке Алистер Магован.

    Но это не разочаровало команду Криса Уайлдера, пока она пытаются организовать маловероятное спасение от вылета, и хотя «Челси» был на коне после бледного начала, это не помешало хозяевам создавать проблемы своим дорогостоящим соперникам.

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    • По указанию кричащего на бровке Уайлдера «Клинки» заставляли выглядеть оборону лондонцев шаткой, и Джейден Богл едва не разрезал ее своим рейдом. Хотя им повезло сравнять счет, в «Шеффилд Юнайтед» будут утверждать, что заслужили этот гол, но, получив подарок от Рюдигера, затем ответили услугой на услугу«.

    Вернер начинает раскрываться при Тухеле

    "Тухелю потребовалось меньше двух недель, чтобы 'Челси' оказался в пределах досягаемости от зоны Лиги чемпионов, а также получил больше от Вернера. Форвард, который летом был куплен у 'РБ Лейпциг' за 45 млн фунтов, до сих пор не забивал в АПЛ после встречи с 'Шеффилд Юнайтед' в ноябре, но в ответном матче организовал оба гола и показал, как его будут использовать при новом наставнике", — пишет на страницах The Telegraph Майк Макграт.

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    • "Беспроигрышный старт Тухеля в английском футболе продолжился третьей победой в четырех матчах, в результате чего 'Синие' имеют на очко меньше, чем 'Ливерпуль'. Если отчасти причина его назначения заключалась в том, чтобы получить лучшее от своих соотечественников-немцев на 'Стэмфорд Бридж', в данном смысле это было хорошее начало. Вернер также заработал решающий пенальти в 'Тоттенхэма' и вдохновил на новую победу".

    "Челси" проявил характер на пути к победе

    "Вернера критиковали за его форму или ее отсутствие в этом сезоне, но Тухель наверняка в восторге от энергичности нападающего. Немец все время выглядел живо, приложил руку к обоим голам и боролся за звание лучшего игрока матча, демонстрируя уверенность в себе. При этом 'Челси' эффективно завершил поединок, продемонстрировав отличное управление игрой", — отмечает в материале ESPN Ник Джадд.

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    • "'Синие' испытывали проблемы с высокой линией 'Юнайтед', и было трудно понять, откуда возьмется гол до момента волшебства от Маунта. Тухель начал со схемы 3-4-3, используя Чилуэлла и Джеймса на флангах, и первый был чрезвычайно эффективен при атаках, хотя оставлял бреши у себя за спиной. Тухель также, кажется, извлекает максимум из Маунта и Вернера, но 'Челси' выдал солидный матч, который вполне мог проиграть или свести вничью при Лэмпарде".

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