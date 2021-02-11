Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл

Инициатива в захватывающем матче переходила от одной команды к другой, прежде чем подопечные Карло Анчелотти, продемонстрировавшие огромный запас прочности и физической готовности, наконец нанесли решающий удар, когда вышедший на заменупоразил цель на седьмой минуте дополнительного времени.

На первых минутах доминировали «шпоры» и были вознаграждены, когда Давинсон Санчес забил головой после навеса с углового. «Эвертон» ожил, забив три гола в течении восьми минут перед перерывом.

Началось все с точного удара Доминика Калверта-Льюина, который позже получил травму паха. Он сравнял счет выстрелом, который, как казалось, должен был отразить Уго Льорис. Затем гол Ришарлисона и пенальти в исполнении Гилфи Тор Сигурдссона принесли «Эвертону» комфортное преимущество.

Однако на последних секундах первого тайма Эрик Ламела сократил отставание «Тоттенхэма» до минимума, а примерно через час после стартового свистка счет вновь стал равным после дубля Санчеса.

Еще до того, как «шпоры» сравняли счет, Жозе Моуринью бросил в бой Гарри Кейна, но именно «Эвертон» снова вышел вперед благодаря блестящей индивидуальной работе Ришарлисона на 68-й минуте. И все же главный игрок «Тоттенхэма» успел заявить о себе.

Это произошло всего за семь минут до конца основного времени, когда Кейн головой замкнул идеальный навес от Сон Хын Мина.

Казалось, что «шпоры» овладели импульсом, но «Эвертон» доказал, что стал той командой, с которой нужно считаться, и Бернард забил гол во многом благодаря Сигурдссону, записавшему в актив три ассиста.

У «Тоттенхэма» еще было время на ответ, однако «ириски» относительно комфортно отзащищались и обеспечили себе место в четвертьфинале.

Революция в «Эвертоне» набирает обороты

Карло Анчелотти был самым спокойным человеком среди хаоса на «Гудисон Парк». Когда Бернард забил победный гол, итальянский тренер просто подул в свою чашку с кофе, в то время как его ассистенты дико прыгали от восторга на заднем фоне.

Для Анчелотти это был, пожалуй, самый приятный момент с тех пор, как он перешел в «Эвертон». Его команда, оставшись без травмированных Хамеса Родригеса, Андре Гомеша и Джордана Пикфорда, продемонстрировала замечательную энергию, дух и способность оправляться от невзгод.

Анчелотти может быть обеспокоен некоторыми сомнительными действиями в обороне и травмой Калверта-Льюина, но он также может справедливо гордиться тем, как его игроки сопротивлялись, когда ситуация становилась почти неконтролируемой.

Печальный вид Калверта-Льюина, выход на поле опасного Кейна, потеря преимущества в два мяча — все это могло надломить «Эвертон», но хозяева продолжали нести угрозу, и Ришарлисон вернул свою лучшую форму в нынешнем сезоне.

В полузащите выделялись Том Дэвис и Абдулайе Дукуре. Последний продемонстрировал замечательную физическую форму и неустанно передвигался по полю до последних секунд, в то время как его более молодой партнер по команде продолжал процветать под чутким руководством Анчелотти.

Сигурдссон, который спокойно забил с пенальти после того, как Пьер-Эмиль Хейбьерг сбил Калверта-Льюина, также внес большой вклад своей огромной креативной силой.

«Эвертон» стремится к своему первому трофею с тех пор, как выиграл Кубок Англии в 1995 году. На пути к тому финалу «ириски» тоже обыграли «Тоттенхэм», так что победа над «шпорами» вселит надежды не только на дальнейший прогресс в турнире, но и на долгосрочное развитие команды под руководством одного из самых титулованных тренеров Европы.

Сцены восторга после финального свистка были понятными и вполне заслуженными. «Эвертон» отдал все и был вознагражден.

Моуринью получил сокрушительный удар

Жозе Моуринью надеялся продлить успешную серию после победы в Премьер-лиге на «Вест Хэмом», но в итоге он лишь понаблюдал за окончанием амбиций «шпор» в Кубке Англии.

Стартовые полчаса «Тоттенхэм» провел хорошо и имел заслуженное преимущество, но то, как он капитулировал, пропустив три гола перед перерывом, а затем продолжал выглядеть уязвимым, означало, что он пережил разрушительную ночь.

Наслушавшись критики о консервативном подходе Моуринью, «шпоры» в этот раз играли с явным акцентом на атаку, но были разочарованы ужасной защитой и дорогостоящей ошибкой Льориса, который обязан был спасать команду в моменте, когда Калверт-Льюин сравнял счет.

Моуринью не стал рисковать здоровьем Кейна, ведь форвард лишь недавно залечил травму лодыжки. Но когда он вышел на поле, «шпоры» казались более вероятными победителями.

В итоге же Кейн оказался разочарован игрой своих защитников, которые обесценили все его старания в атаке. «Тоттенхэм» совсем не походил на команду Моуринью в контексте защиты.

Впервые команда под руководством Моуринью пропустила пять мячей с тех пор, как его «Челси» проиграл «Тоттенхэму» Маурисио Почеттино со счетом 3:5 в январе 2015 года.

И еще одним сюжетом этого вылета из Кубка Англии было отсутствие Гарета Бейла, который, по словам Моуринью, жаловался на мышечные проблемы, поэтому не попал даже в заявку.

Возвращение Бейла в «Тоттенхэм» из «Реала», которое изначально было провозглашено удачным ходом, превратилось в пустышку. Если результаты не улучшатся, разговоры о валлийце будут и дальше отвлекать.

Прошлым вечером Моуринью и «Тоттенхэм» получили очень мало хороших новостей. А теперь их ждет визит к безудержному «Манчестер Сити».

«Кубок Англии — тот трофей, который нам нужен»

Ассистент главного тренера «Эвертона» Данкан Фергюсон сказал: «Это была захватывающая игра. "Тоттенхэм" начал матч лучше и вышел вперед, но мы вернулись.

При счете 3:1 очень хотелось сохранить это преимущество, но соперник забил, поставив нас в неудобное положение. В целом встреча получилась захватывающей, фантастической.

Прошло 25 лет с тех пор, как мы выиграли Кубок Англии. Было бы здорово дойти до финала. Мы хотим преуспеть в Премьер-лиге, но Кубок Англии — тот трофей, который нам нужен».

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил: «Если вы говорите, что это была фантастика, пусть будет фантастика. Я в этом вопросе не нейтрален.

Когда забиваешь четыре гола, ты должен побеждать. С учетом того, как мы играли, "Тоттенхэм" должен был спокойно выигрывать. Атакующий футбол и ошибки обороны.

Игроки полностью выложились. Должен признать, что для некоторых из них это было непросто, потому что играешь так хорошо, а потом допускаешь одну, две, три ошибки и уже проигрываешь 1:3. Ладно, я отмечу положительные моменты, наблюдать за этим было потрясающе».

Кейн приблизился к Гривзу

— Это самая результативная игра Кубка Англии между двумя представителями высшей лиши с февраля 1961 года, когда «Шеффилд Уэнсдей» обыграл «Манчестер Юнайтед» 7:2.

— Впервые в тренерской карьере Жозе Моуринью (981 матч) его команда забила и пропустила не меньше четырех мячей в одной игре.

— Команда Моуринью впервые пропустили пять голов с января 2015 года, когда его «Челси» был обыгран «Тоттенхэмом» Маурисио Почеттино 5:3 в рамках Премьер-лиги.

— С момента первого и до третьего гола «Эвертона» прошло семь минут 26 секунд. Команда Моуринью пропустила три гола до перерыва, ведя в счете, впервые с августа 2018 года, когда его «Манчестер Юнайтед» играл с «Брайтоном».

— Доминик Калверт-Льюин забил 50-й гол во всех турнирах за «Эвертон» (159 матчей), 26 из которых пришлось на эру Карло Анчелотти.

— Гилфи Тор Сигурдссон стал первым игроком «Эвертона», сделавшим три результативные передачи в одном матче с апреля 2012 года, когда подобное достижение покорилось Стивену Пинару.

— Девять из 12 голов во всех турнирах, забитые колумбийскими игроками команд АПЛ, были забиты на «Гудисон Парк» (Хамес Родригес — четыре, Йерри Мина — три, Давинсон Санчес — три).

— Гарри Кейн забил 209 голов в 318 матчах во всех турнирах за «Тоттенхэм». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, отставая только от Джимми Гривза (266 голов в 379 матчах).

— Сон Хын Мин сделал 12 результативных передач во всех турнирах в нынешнем сезоне — его лучший сезонный показатель в карьере.