Большой вызов для Клоппа. «Ливерпуль» еще может спасти этот сезон

Если ты причиняешь боль самому себе — а это именно то, что произошло с «Ливерпулем» в матче против «Ман Сити» — это не означает, что боль будет меньше.

Юрген Клопп, возможно, видел «действительно хорошую команду в красных футболках». Однако печальная реальность такова, что столь многообещающий для «Ливерпуля» сезон превращается для действующих чемпионов в очень длинный ночной кошмар.

С чего тут стоит начать? Конечно, во всей этой истории преобладают травмы. Однако спад «Ливерпуля» вызывает тревогу, с какой бы стороны вы на него не смотрели.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

«Плохой чемпион», — так назвал «Ливерпуль» Рой Кин в воскресенье, обвинив Юргена Клоппа и его игроков в том, что они «поверили в хайп» вокруг себя после успехов в последние два года. Можно игнорировать Кина и его комментарии, если хотите, но нельзя игнорировать факты. А факты не очень приятны.

После 23 туров «Ливерпуль» набрал на 27 очков меньше, чем на аналогичном этапе в прошлом сезоне. «Красные» на 10 очков отстают от «Ман Сити», который к тому же может похвастаться отличной формой, и они проиграли три домашних матча подряд впервые с 1963 года, когда чемпионом был «Эвертон», «Сити» был во втором дивизионе, а Рой Ходжсон был 16-летним парнем, мечтающим о карьере надежного защитника.

На Рождество мерсисайдцы были лидерами лиги, но с тех пор потеряли 18 очков в последних девяти матчах АПЛ. Кроме того, в этот же период «Манчестер Юнайтед» выбил их из Кубка Англии — напоминание на случай, если вам нужна еще соль на раны.

И теперь в сложившейся ситуации их ждет борьба за попадание в топ-четверку. «Сити» ушел очень далеко и почти скрылся за холмом. Нет сомнений, что в мае они отпразднуют чемпионство. Даже с учетом всех событий последнего года потребуется что-то странное, чтобы остановить их.

Таким образом, «Ливерпулю» предстоит сражаться с «Манчестер Юнайтед» и «Лестером», которые идут выше них, а также целой группой команд ниже них. Наиболее угрожающе в этой группе выглядит «Челси» под руководством нового тренера Томаса Тухеля.

«Мы знали об этом еще в начале сезона. Нельзя попасть в Лигу чемпионов, даже если ты находишься в топ-четверке с первого тура и до предпоследнего. За это нужно бороться до самого конца», — сказал Клопп.

Каждая неделя важна для «Ливерпуля», но следующие две крайне важны. В следующую субботу «красные» отправятся в «Лестер», занявший третье место, а затем будут принимать занимающий седьмое место «Эвертон». Между этими двумя играми «Ливерпуль» ждет матч 1/8 финала против «РБ Лейпциг» — игра, которая состоится в Будапеште, в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19, принятыми в Германии.

И сейчас «Ливерпулю» нужна реакция на последние неудачи. Им нужно набрать форму, чтобы рассеять тучи и изменить настроение. Они очень нуждаются в том, чтобы перелистнуть страницу.

И они определенно способы сделать это. Плохая форма и низкая самооценка — не равно плохому тренеру или плохим игрокам. Талант в этом составе «Ливерпуля» определенно огромен, как и характер — что бы ни говорили Кин и ему подобные.

Клопп был прав, говоря о положительных моментах в игре его команды в первом тайме матча с «Сити». И, честно говоря, они очень старались выиграть матч до того, как Алиссон Беккер допустил ошибки в последние 20 минут игры. Но все же было бы неплохо увидеть немного больше удовольствия в футболе «Ливерпуля».

«Ливерпуль» — «Ман Сити» twitter.com/lfc

Сейчас они похожи на игроков, и на тренера, которые какое-то время назад перестали получать удовольствие от футбола. Может быть, это понятно, учитывая травмы, болезни, давление и тот факт, что им еще предстоит по-настоящему насладиться плодами долгожданного чемпионского титула.

Они ждали этого 30 лет, и когда это произошло, их фанатов не было рядом, чтобы отпраздновать вместе с ними это событие. Не стоит недооценивать влияние фанатов на этих игроков или на Клоппа, для которого театр и романтика футбола всегда были главными преимуществами.

Юрген Клопп globallookpress.com

Конечно, немецкий тренер допускал ошибки — он точно ошибался в матче с «Сити» — но он тоже пострадал. Ему стоит задавать вопросы, но в равной степени он заслуживает поддержки. Никто не дает этому клубу больше, и никто не смог бы сделать то, что он сделал за последние пять лет.

Конечно, Клопп должен найти ответы, и ему за это щедро платят. Ему нужно перенастроить защиту, починить полузащиту, восстановить уверенность своих игроков и снова заставить их улыбаться. Было бы приятно снова видеть их улыбающимися.

Впереди еще большой отрезок сезона. Вещи обычно не выглядят так плохо, как это кажется сразу же после поражения. В этом и состоит проблема Клоппа и «Ливерпуля» — им необходимо через боль заблокировать весь шум. Впереди еще 15 матчей чемпионата и плей-офф Лиги чемпионов. Это довольно большие возможности, чтобы превратить проваленную кампанию в весьма успешную.

Думаете, это невозможно? Вспомните, как Клопп ранее обратил своих игроков «из сомневающихся в верящих». Теперь он должен сделать это снова. Возможно, пока это его самая главная проблема, но ему понравится решать ее.

Надежды «Ливерпуля» на титул, возможно, закончились. Но их сезон продолжается. Настало время вернуться к работе.