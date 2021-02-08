Трансферный дайджест. 2 — 8 февраля

Квинси Промес

«Аякс», полузащитник, 29 лет

Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» все еще продолжаются, так что шансы вновь увидеть Квинси Промеса в красно-белой футболке остаются.

Главной проблемой в переговорах стало то, что нидерландская сторона в последний момент захотела внести изменения в договор.

«Спартак» же хочет застраховать затраты на обслуживание контракта Промеса на случай, если у него возникнут проблемы, связанные с уголовным делом, открытым против него в Нидерландах.

Как пишет «Спорт-Экспресс», изначально «красно-белые» договорились с «Аяксом», что сумма аренды составит 500 тысяч евро, а летом в силу вступит пункт, по которому москвичи должны выкупить Промеса за 9 миллионов евро. Зарплата Куинси составила бы 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

Антон Фетисов Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Ситуация по Промесу пока остается неизменной. Прогнозов никаких нет. Мы неоднократно говорили, что все зависит от «Аякса», мы не можем предугадать их позицию. Переговоры могут идти вплоть до конца трансферного окна.

Трудно предугадать, как завершится эта история, но нам кажется, что стороны все же должны договориться, тем более что «Аякс» не заинтересован в сохранении Промеса.

Наш прогноз: «Спартак».

Себастьян Дриусси

«Зенит», нападающий, 24 года

Себастьян Дриусси globallookpress.com

Издание TyC Sports сообщило, что аргентинский «Ривер Плейт» хочет вернуть нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси и уже начал работу над сделкой.

Аргентинский клуб хотел бы арендовать 24-летнего футболиста, но это может стать проблемой, ведь контракт Дриусси с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2022 года.

При этом сам Дриусси вроде бы готов к возвращению на родину, тем более что он публично заявлял об этом в различных интервью.

El Intransigente отмечает, что «Зенит» тоже не против расставания, но отпустит форварда в том случае, если найдет ему замену. Сделка также возможна при том условии, что Дриусси продлит контракт с «Зенитом», на что игрок согласен.

Учитывая общий настрой Дриусси и «Зенита», не удивимся, если к 18 февраля он уже будет в Аргентине.

Наш прогноз: «Ривер Плейт».

Соломон Рондон

«Далянь Про», нападающий, 31 год

Соломон Рондон globallookpress.com

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Соломон Рондон, ныне выступающий за «Далянь Про», близок к возвращению в Россию.

Как пишет «Чемпионат», к приобретению 31-летнего футболиста близок московский ЦСКА.

Форвард в ближайшее время пройдет медосмотр. Если обследование завершится успешно, игрок подпишет контракт.

Рондон выступает за китайский «Далянь». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Примечательно, что вместе с Рондоном в Россию должен прибыть норвежец Эмиль Бохинен, у которого тоже запланирован медосмотр в ЦСКА.

Наш прогноз: ЦСКА.

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити», нападающий 32 года

Серхио Агуэро globallookpress.com

Журналисты Cadena Ser распространили информацию о том, что некоторые кандидаты на пост президента «Барселоны» контактировали с окружением Серхио Агуэро.

Возможное подписание 32-летнего аргентинца расценивают как способ убедить форварда Лионеля Месси заключить новый контракт с «сине-гранатовыми», ведь между двумя нападающими имеются дружеские отношения.

Срок контракта Агуэро с «Манчестер Сити» истекает в июне, поэтому его переход может состояться на правах свободного агента.

Впрочем, в такой шаг пока не слишком верится, ведь этот сезон нападающий проваливает из-за череды травм и коронавируса.

Кроме того, было бы глупо избавляться от Луиса Суареса, чтобы подписать еще одного ветерана и по совместительству друга Месси.

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Гарет Бейл

«Тоттенхэм», полузащитник, 31 год

Гарет Бейл globallookpress.com

Возвращение Гарета Бейла в «Тоттенхэм», похоже не помогло перезапустить его карьеру. Что уж говорить, если при Жозе Моуринью он получает даже меньше игрового времени, чем при Зинедине Зидане.

AS утверждает, что лондонский клуб вряд ли станет продлевать аренду валлийца, так что летом он, скорее всего, вернется в «Реал».

В недавнем матче с «Челси» Бейл остался единственным атакующим игроком «шпор», который не вышел на поле. Более того, за несколько минут до завершения матча хавбек прекратил разминку и сидел на скамейке.

Напомним, что срок его действующего контракта валлийца с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел шесть матчей в АПЛ и забил один мяч.

Наш прогноз: «Реал».

Давид Алаба

«Бавария», защитник, 28 лет

Давид Алаба globallookpress.com

Не секрет, что летом Давид Алаба станет свободным агентом и уйдет из «Баварии». До нынешнего времени главным претендентом на австрийца остается «Реал», но в борьбу с мадридским клубом готов вступить «Челси», информирует The Guardian.

Инициатором приглашения Алабы выступает новый главный тренер «синих» Томас Тухель, который очень сильно хочет видеть защитника в своей команде.

The Telegraph добавляет, что австриец хочет зарабатывать в новой команде около 20 миллионов фунтов в год. В «Челси» не готовы платить столько. Трансфер будет возможен только в случае, если Алаба снизит свои финансовые запросы.

Также скауты «синих» просматривали защитника «Лейпцига» Дайо Упамекано и игрока «Атлетико» Хосе Хименеса, хотя эти варианты были признаны слишком дорогими. После прихода в клуб Томаса Тухеля «Челси» связывают и с защитником «Баварии» Никласом Зюле.

Поскольку «Челси» потратил огромные средства прошлым летом, то он будет явно ограничен финансово, а, учитывая аппетиты Алабы, договориться с ним о заключении контракта, как нам кажется, будет сложно.

Наш прогноз: «Реал».

Винисиус Жуниор

«Реал», вингер, 20 лет

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Положение вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в команде изменилось в худшую сторону, утверждает AS.

Из-за провальных матчей в текущем сезоне главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан стал меньше рассчитывать на 20-летнего игрока.

Если год назад вопрос об уходе игрока не поднимался, то теперь боссы мадридского клуба рассматривают возможность трансфера Винисиуса летом для того, чтобы компенсировать потери от пандемии коронавируса.

А ведь в прошлом году уже появлялась информация о том, что Карим Бензема просил Ферлана Менди не играть через Винисиуса, потому что бразилец якобы «играет против своей команды».

Нужно признать, что прогресс Жуниора действительно замедлился, так что его возможный уход не станет сюрпризом.

Наш прогноз: уход из «Реала».