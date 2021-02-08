ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    С Месси или без «Барселона» на правильном пути

    Реакция прессы на матч «Бетис» — «Барселона»

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Тринкау забил победный мячС Месси или без «Барселона» на правильном пути Юрген КлоппБольшой вызов для Клоппа. «Ливерпуль» еще может спасти этот сезон Александр ГоловинГоловин — суперзвезда. Царь на троне
  • 16:57
    • Майк Дин отказался работать на матчах ближайшего тура АПЛ из-за угроз
  • 16:17
    • Определился капитан сборной России на Шведские игры
    Все новости спорта
    Тринкау забил победный мяч
    Тринкау забил победный мяч
  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!
    В 22 туре чемпионата Испании «Барселона» победила на выезде «Бетис» (3:2). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Барселона» выиграла шестой матч кряду

    «Во второй раз на одной неделе "Барса" одержала волевую победу — в среду в Кубке Испании она выиграла у "Гранады", потому никто не может обвинить команду в отсутствии борьбы. Сейчас "блауграна" не проигрывает в 11 матчах чемпионата, выиграв последние шесть поединков, и на семь очков отстает от лидера "Атлетико", у которого в запасе две игры запасе.

    Для автора победного мяча Тринкау это был первый гол за клуб в его 27-м матче: ему не повезло, что он не забил "Гранаде", но он не мог надеяться на более важный гол, чем сейчас», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

    «Хозяева использовали уязвимость гостей в обороне, которые пропустили легкие два гола — один со стандарта, и это остается проблемой перед встречей с ПСЖ через девять дней.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Новых проблем в защите добавила травма Араухо — с отсутствием Жерара Пике возможности каталонцев в центре обороны крайне ограничены. Между тем, разница между "Барсой" с Месси и без Месси снова стала очевидной — определенная зависимость от аргентинца все еще существует».

    Руис забил, но подвел «Бетис»

    «"Барса" начала наступление под руководством Месси и в мгновение ока перевернула счет табло с ног на голову. Следует отметить, что до этого "Бетису" было отказано в пенальти после фола Бускетса на Манди в собственной штрафной. Кто знает, что было бы, если бы его поставили. Игра была далека от завершения при счете 1:2, ведь оборонительные изъяны "блауграна" снова обнажились, когда "Огурцы" сравняли счет благодаря Виктору Руису», — пишет в своей колонке AS Альфредо Реланьо.

  • В режиме экономии. Зимой футбольные клубы неохотно шли на большие траты
  • Самую дорогую покупку совершил «Вест Хэм», а «Ливерпуль» заплатил за центрального защитника меньше миллиона евро
  • 02/02/2021

    • «Наряду с Месси центральной фигурой вечера был Руис. Он забил в собственные ворота, подарив "Барселоне" второй гол, сравнял счёт точным ударом головой, и был виноват в эпизоде, когда гости сделали счет 3:2 — его промедление позволило Тринкау перехватить мяч и нанести великолепный удар в сетку. Отличный второй тайм — и удачный для Кумана, который припас все лучшее напоследок».

    «Барселоне» по-прежнему тяжело выигрывать без Месси

    «Пока Месси сидел в запасе, ожидая выхода на замену, он, должно быть, задавался вопросом, хочет ли он, приближаясь к своему 34-летию, быть тем, похоже, единственным игроком, который может принести "Барселоне" победу даже против посредственного соперника.

  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
  • Что будет с клубом и его главной звездой?
  • 03/02/2021

    • В связи с финансовыми проблемами в клубе вряд ли появится дорогостоящий новичок, который сможет снять давление с аргентинца, если он решит остаться, и хотя молодые звезды Педри и Ансу Фати показали, что способны создавать моменты магии, они не должны быть обременены большей ответственностью, чем могут справиться, особенно если попытки Фати восстановиться после операции на колене будут иметь длительное влияние на его игру», — отмечает в материале Goal.com Том Мастон.

    «И хотя победу в матче принес не Месси, где решающий мяч забил Тринкау, ясно, что без его вмешательства итоговый результат был бы невозможен. Действительно ли у него все еще есть стремление приводить команду к победам в поединках против тех соперников, которые они должны легко обыгрывать, продолжая терпеть неудачи на высшем уровне? Если нет, то группа поддержки Месси должна добиться быстрого прогресса, чтобы показать, что они могут справиться с его уходом».

  • Невероятный камбэк и возрождение Гризманна. «Барселона» одержала победу, которая придаст ей уверенности
  • Каталонцы прошли «Гранаду» в Кубке Испании
  • 04/02/2021

    • «Барселона» идет в темпе «Атлетико»

    «Куман решил дать отдых трем ключевым игрокам перед воскресным матчем. Этим трио были Месси, де Йонг и Педри, которые оказались на скамейке запасных. По истечении часа игры, вся привычная основа вышла на поле. Аргентинцу понадобилось всего две минуты, чтобы забить, а команда "А" показала, что она жаждет выиграть чемпионат, даже если это к нему предстоит самый длинный путь», — рассуждает на страницах Marca Луис Рохо.

  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • Ожидается, что нововведения вступят в силу в 2024 году
  • 06/02/2021

    • «Они проявили решимость изменить ситуацию и боролись до последней минуты, не жалея себя — то же самое они сделали против "Гранады", и это очень хороший знак: Куман помог "Барселоне" набрать высокую крейсерскую скорость. В 2021 году это единственная команда, которая не отстает от бешеного темпа, установленного "Атлетико". Каталонцы продолжают побеждать и по-прежнему надеются, что "Матрасники" проиграют — никогда не знаешь, что может случиться».

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тревизан — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кузнецова — Стрыцова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мугуруса — Гаспарян
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры