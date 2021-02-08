С Месси или без «Барселона» на правильном пути

В 22 туре чемпионата Испании «Барселона» победила на выезде «Бетис» (3:2). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Барселона» выиграла шестой матч кряду

«Во второй раз на одной неделе "Барса" одержала волевую победу — в среду в Кубке Испании она выиграла у "Гранады", потому никто не может обвинить команду в отсутствии борьбы. Сейчас "блауграна" не проигрывает в 11 матчах чемпионата, выиграв последние шесть поединков, и на семь очков отстает от лидера "Атлетико", у которого в запасе две игры запасе.

Для автора победного мяча Тринкау это был первый гол за клуб в его 27-м матче: ему не повезло, что он не забил "Гранаде", но он не мог надеяться на более важный гол, чем сейчас», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

«Хозяева использовали уязвимость гостей в обороне, которые пропустили легкие два гола — один со стандарта, и это остается проблемой перед встречей с ПСЖ через девять дней.

Новых проблем в защите добавила травма Араухо — с отсутствием Жерара Пике возможности каталонцев в центре обороны крайне ограничены. Между тем, разница между "Барсой" с Месси и без Месси снова стала очевидной — определенная зависимость от аргентинца все еще существует».

Руис забил, но подвел «Бетис»

«"Барса" начала наступление под руководством Месси и в мгновение ока перевернула счет табло с ног на голову. Следует отметить, что до этого "Бетису" было отказано в пенальти после фола Бускетса на Манди в собственной штрафной. Кто знает, что было бы, если бы его поставили. Игра была далека от завершения при счете 1:2, ведь оборонительные изъяны "блауграна" снова обнажились, когда "Огурцы" сравняли счет благодаря Виктору Руису», — пишет в своей колонке AS Альфредо Реланьо.

«Наряду с Месси центральной фигурой вечера был Руис. Он забил в собственные ворота, подарив "Барселоне" второй гол, сравнял счёт точным ударом головой, и был виноват в эпизоде, когда гости сделали счет 3:2 — его промедление позволило Тринкау перехватить мяч и нанести великолепный удар в сетку. Отличный второй тайм — и удачный для Кумана, который припас все лучшее напоследок».

«Барселоне» по-прежнему тяжело выигрывать без Месси

«Пока Месси сидел в запасе, ожидая выхода на замену, он, должно быть, задавался вопросом, хочет ли он, приближаясь к своему 34-летию, быть тем, похоже, единственным игроком, который может принести "Барселоне" победу даже против посредственного соперника.

В связи с финансовыми проблемами в клубе вряд ли появится дорогостоящий новичок, который сможет снять давление с аргентинца, если он решит остаться, и хотя молодые звезды Педри и Ансу Фати показали, что способны создавать моменты магии, они не должны быть обременены большей ответственностью, чем могут справиться, особенно если попытки Фати восстановиться после операции на колене будут иметь длительное влияние на его игру», — отмечает в материале Goal.com Том Мастон.

«И хотя победу в матче принес не Месси, где решающий мяч забил Тринкау, ясно, что без его вмешательства итоговый результат был бы невозможен. Действительно ли у него все еще есть стремление приводить команду к победам в поединках против тех соперников, которые они должны легко обыгрывать, продолжая терпеть неудачи на высшем уровне? Если нет, то группа поддержки Месси должна добиться быстрого прогресса, чтобы показать, что они могут справиться с его уходом».

«Барселона» идет в темпе «Атлетико»

«Куман решил дать отдых трем ключевым игрокам перед воскресным матчем. Этим трио были Месси, де Йонг и Педри, которые оказались на скамейке запасных. По истечении часа игры, вся привычная основа вышла на поле. Аргентинцу понадобилось всего две минуты, чтобы забить, а команда "А" показала, что она жаждет выиграть чемпионат, даже если это к нему предстоит самый длинный путь», — рассуждает на страницах Marca Луис Рохо.

«Они проявили решимость изменить ситуацию и боролись до последней минуты, не жалея себя — то же самое они сделали против "Гранады", и это очень хороший знак: Куман помог "Барселоне" набрать высокую крейсерскую скорость. В 2021 году это единственная команда, которая не отстает от бешеного темпа, установленного "Атлетико". Каталонцы продолжают побеждать и по-прежнему надеются, что "Матрасники" проиграют — никогда не знаешь, что может случиться».