Головин — суперзвезда. Царь на троне

Александр Головин в минувшие выходные провел, возможно, один из лучших матчей в карьере. В матче с «Нимом» российский полузащитник «Монако» забил три невероятных гола и стал автором результативной передачи, а его команда победила со счетом 4:3. Мы узнали, как СМИ отреагировали на яркий перфоманс Головина, который впервые после травмы вышел на поле в стартовом составе.

Царь на троне

«Дождались. Головин появился в стартовом составе впервые с 30 августа прошлого года, когда в матче с "Метцем" случилась та самая злополучная травма, которая оставила Александра вне футбола на четыре долгих месяца. Январь ушел на набор формы и строго дозированные игровые отрезки. Самый продолжительный — тайм против "Марселя" с двумя результативными навесами со стандартов.

Три мяча, результативный пас убившему интригу Фолланду и три голевых момента для партнеров — еще один после углового не использовал Бадиашиль — это топ-уровень.

Движение, физическая готовность, колоссальная уверенность в собственных силах, умение быть продуктивным на разных позициях — такого Головина ждали Ковач, Станислав Черчесов и все мы. Теперь Александр вернулся по-настоящему. Царь на троне, а выигравший седьмой раз подряд "Монако" рвется в первую тройку и не дает покоя звездам ПСЖ», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

Головин вышел в основе впервые с августа и сразу же начал с дубля 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Только посмотри на эту красоту 😍😍

А на игру «Монако» и «Нима» врывайся на Матч! Футбол 2:https://t.co/X4tyShQrmF pic.twitter.com/eEwO0PPzum — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Не надо сравнивать Головина с Миранчуком

«Безусловно, Головин сейчас сильнейший российский легионер. Но, на мой взгляд, неправильно противопоставлять его тому же Алексею Миранчуку. Мол, один — настоящий мужик, а второй — пока только сопли жует. Потому что есть одна важнейшая деталь, о которой ни в коем случае нельзя забывать: Головин уехал в лигу 1 в 2018 году и сейчас проводит за "Монако" третий сезон. При этом у клуба русский владелец и давно есть другие наши соотечественники в руководстве. Миранчук же не провел в Италии и полугода. В очень специфической в плане футбола "Аталанте" — всем нравится за ней смотреть, но такая игра крайне сложна для понимания и усвоения.

При этом нельзя отделять игру отдельного футболиста от выступления команды в целом. "Монако" в первые полгода при Головине выглядел ужасно — дело дошло до 16-матчевой безвыигрышной серии во всех турнирах и увольнения главного тренера Тьерри Анри. В нынешней "Аталанте" в этом плане все куда позитивнее. Тем не менее, в конце 2018 года издание Le 10 Sport включило переход Головина из ЦСКА в топ-10 трансферных провалов в лиге 1. И только потом все более-менее наладилось.

Если Миранчук и через год будет оставаться в "Аталанте" в своем нынешнем статусе или, например, летом и вовсе вернется в Россию, тогда смело можно говорить, что Головин круче. Но пока — рано», — отмечает корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин.

Все еще считаю, что Головина рано называть царем. Ему еще 24 года, вот 30 будет — можно будет. К такому титулу приходят с годами. Карьера у него еще только запускается. Александр Мостовой

Сольный концерт

«Безумный матч! Под солнцем Нима "Монако" добивалось седьмого подряд успеха в Лиге 1. Какое выступление Головина! За свой первый выход в старте в чемпионате с конца августа Головин побил свой рекорд результативности за сезон в одном матче! У каждого из его трех голов был свой стиль: превосходный удар левой ногой лежа, которым он открыл счет, удар в дальний верхний угол, который увеличил счет до 2-0 и, в конце концов, этот сильный и мимолетный штрафной удар, который застал вратаря "Нима" врасплох и помог "Монако" победить. Сольный концерт. "Монако", Лига 1 и ее поклонники теперь надеются только на одно: конец физических проблем Головина и начало стабильности, которая должна еще больше вознести полузащитника», — пишет France Football.

«Монако нашло свой талисман: Александра Головина. С момента возвращения после травмы клуб одержал семь побед подряд, включая последнюю в Ниме. На ней стоит печать "Царя": нападающий сумел оформить хет-трик и вывести свою команду из ловушки соперника», — добавляет о прекрасной игре Головина Le Figaro.

САНЯ! САНЯ! Третий гол нашего парня в ворота «Нима». Теперь со штрафного 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ну что за матч! Что за Головин! 🔥🔥🔥https://t.co/AcVBFO2COb pic.twitter.com/I5i0ADJZJI — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Первый хет-трик в карьере

«Интенсивный футбол с обеих сторон продолжился во втором тайме. "Монако" чаще владел с мячом, но большую часть времени убивал бесполезной беготнёй. Ковача не устраивал счёт на табло, поэтому уже впервые девять минут второго тайма он произвёл три замены. Однако ни один из вышедших на поле игроков не отличился. На помощь пришёл Головин, который обводящим ударом со штрафного вывел "Монако" вперёд. Это первый хет-трик россиянина в "Монако" и в карьере. Примечательно, что никто из россиян ранее не забивал за матч столько во французской лиге», — пишет автор «Чемпионата» Павел Прохоров.

Головин фантастический игрок, я очень рад победе и за него. Это был его первый выход в старте за долгое время. Он топ-игрок. Он невероятно хорошо бьет по воротам, это правда, но также отлично пасует. Головин — лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений. Важно, чтобы он возвращался постепенно после серьезной травмы. Мы очень осторожны. Нико Ковач, главный тренер «Монако»

Незабываемый матч

«Захватывает дух. В первый раз после возвращения игрок российской сборной в основном составе в Ниме. Автор хет-трика с прекрасно восстановленным балансом на левом фланге, резаным ударом в верхний угол и великолепным штрафным. Головин участвовал во всех четырех голах "Монако", поскольку именно он пасом нашел Фолланда. Он не скоро забудет этот матч. Мы тоже», — пишет Monaco Tribune.