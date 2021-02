Выстрел МакТерминатора и осторожность Сульшера. «МЮ» дожал «Вест Хэм» в Кубке Англии

Мойес провел в гостях на «Олд Траффорд» уже 14 игр и не одержал ни одной победы. В качестве тренера «Манчестер Юнайтед» он, к слову, выиграл на «Олд Траффорд» 16 матчей, так что теперь почти достиг странного паритета. «МЮ» прошел в четвертьфинал Кубка Англии. Вот главные выводы после матча.

Скотт Мактоминай забил 4 гола в 10 последних матчах за «Манчестер Юнайтед». За весь сезон у него 7 голов и 3 из них — в трех последних играх. Это не шутка. Он забил, когда «МЮ» разгромил «Саутгемптон», забил, казалось, победный мяч против «Эвертона», а теперь вывел манкунианцев в следующий этап Кубка Англии своим голом в овертайме.

Само по себе завершение в исполнении Мактоминая было превосходным. Он припозднился в штрафную и у него не было времени обработать мяч и подготовить удар. Вместо этого он просто пробил — сильно и низко — так, что превосходный Лукаш Фабиански не смог добраться до мяча.

Гол Мактоминая немного выглядит случайностью. Но то, как он наносит удары — настолько прекрасно, что на самом деле это главная особенность его игры. Или, по крайней мере, это было бы его главной особенностью, если бы «МЮ» сделал его более атакующей силой.

