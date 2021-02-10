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    Выстрел МакТерминатора и осторожность Сульшера. «МЮ» дожал «Вест Хэм» в Кубке Англии

    «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «молотобойцев»

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    Скотт Мактоминай
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    Скотт Мактоминай
    В пятом раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в овертайме — 1:0. Squawka.com подводит итоги матча.
    Мойес провел в гостях на «Олд Траффорд» уже 14 игр и не одержал ни одной победы. В качестве тренера «Манчестер Юнайтед» он, к слову, выиграл на «Олд Траффорд» 16 матчей, так что теперь почти достиг странного паритета. «МЮ» прошел в четвертьфинал Кубка Англии. Вот главные выводы после матча.

    1. МакТерминатор

    Скотт Мактоминай забил 4 гола в 10 последних матчах за «Манчестер Юнайтед». За весь сезон у него 7 голов и 3 из них — в трех последних играх. Это не шутка. Он забил, когда «МЮ» разгромил «Саутгемптон», забил, казалось, победный мяч против «Эвертона», а теперь вывел манкунианцев в следующий этап Кубка Англии своим голом в овертайме.

    Само по себе завершение в исполнении Мактоминая было превосходным. Он припозднился в штрафную и у него не было времени обработать мяч и подготовить удар. Вместо этого он просто пробил — сильно и низко — так, что превосходный Лукаш Фабиански не смог добраться до мяча.

    Гол Мактоминая немного выглядит случайностью. Но то, как он наносит удары — настолько прекрасно, что на самом деле это главная особенность его игры. Или, по крайней мере, это было бы его главной особенностью, если бы «МЮ» сделал его более атакующей силой.

    Играя в центре полузащиты рядом с Фредом, Мактоминай является частью оборонительного дуэта и не так часто может выбираться в атаку. Однако если бы манкунианцы подписали оборонительного полузащитника более высокого класса, то могли бы позволить, чтобы Мактоминай чаще совершал рывки к воротам соперника. И тогда с его способностью завершать атаки можно было бы ожидать от него по 10-15 голов за сезон. Давай, Оле, дай волю МакТерминатору!

    2. «Вест Хэму» подходит игра в пять защитников

    «Вест Хэм» Дэвида Мойеса в первом тайме на «Олд Траффорд» играл довольно плохо, но травма головы Иссы Диопа (который и сам вышел на замену) вынудила Мойеса внести изменения в перерыве. И шотландец воспользовался этим шансом изменить схему игры, прибегнув к 5-4-1 — тактике, которая уже служила ему хорошую службу.

    Вернувшись в привычную форму, «Вест Хэм» доставил «МЮ» немало проблем. Игра в три центральных защитника позволила им заполнить все мыслимые бреши в своей оборонительной линии, а также эффективно выходить в атаку. Бен Джонсон и Райан Фредрикс действовали в роли крайних защитников, и «Юнайтед» с трудом справлялся с перегрузками, которые они создавали на флангах.

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    • 3. Ван де Бек выглядит неуместным

    В этом сезоне Донни ван де Бек практически не играет за «Манчестер Юнайтед». В АПЛ он провел на поле всего 300 минут. А учитывая плачевное состояние полузащиты «МЮ» (во всяком случае в творческом плане), это заставляет недоумевать.

    Но затем вы смотрите на матчи, в которых он играл (в основном в кубках), и понимаете, что за исключением пары игр, он не оказывал особого влияния на ход событий и часто выглядел потерянным. И вопрос должен заключаться в том, как настолько хороший футболист выглядит столь неуместным?

    Ван де Бек не вписывается в стиль игры «МЮ» как раз по той причине, что является хорошим футболистом. Он больше подходит для стиля игры во владение и в пас. Даже необязательно в медленном темпе. Ему просто нужен футбол, который включает в себя множество коротких передач и движений без мяча.

    Этот матч был прекрасным примером того, почему ван де Бек не подходит «МЮ». Он постоянно отдает быстрые пасы, разрезая углы, и ждет ответных передач, которых просто не получает. Он перемещается на свободное пространство и ждет, пока опорные хавбеки отдадут ему мяч. Но они либо не могут это сделать, либо делают это так долго, что защита соперника уже успевает подготовиться к моменту, когда ван де Бек получает мяч.

    Донни ван де Бек против «Вест Хэма»
    twitter.com/manutd

    Неудивительно, что когда Сульшер решил выпустить на поле Фернандеша, он не снял кого-то из опорных полузащитников и не стал опускать ван де Бека глубже, а просто заменил нидерландца на португальца.

    Возможно, слишком сурово делать выводы в середине первого сезона ван де Бека, однако если «МЮ» не изменит свой стиль игры, трудно представить, как он сможет показать нечто близкое к своей лучшей форме в этой команде.

    4. Амад способен помочь «МЮ»

    «МЮ» нужен правый вингер. Они пытались подписать Джейдона Санчо, а точнее сказать, «попробовали». Но в итоге ушли с пустыми руками. В конце трансферного окна они договорились о трансферах вингеров-тинейджеров Факундо Пеллестри и Амада Диалло. Пеллестри присоединился к команде сразу, а Амада — только в январе.

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    Молодому нападающему, обладающему скоростью, техникой и смелыми решениями, еще предстоит прогрессировать, но, возможно, уже сейчас он может играть большую роль в «МЮ», который так жаждет заполучить правого форварда. Мэйсон Гринвуд заполняет эту позицию, но юноша лучше всего выглядит в качестве бомбардира в штрафной, а его игра вингером лишает его такой возможности.

    Амад — прирожденный вингер. И хотя он не совсем Джейдон Санчо, его навыки и уверенность в себе означают, что у «МЮ» будет еще один невероятно быстрый игрок, который не боится брать игру на себя и обыгрывать соперников. Одно лишь это откроет пространство для других, особенно в таких матчах, как против «Вест Хэма», когда соперник защищается глубоким блоком. В этой игре Сульшер не задействовал парня, но стоит надеяться, что он прибегнет к его помощи в будущем, так как это может оживить ситуацию.

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    • 5. Сульшер не хочет рисковать

    «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Они надеются выступить лучше, чем в прошлом году, и выиграть трофей. Однако если они хотят преодолеть полуфинальную стадию, им просто нужно сделать больше, чем тот минимум, который они сделали против «Вест Хэма».

    Уле-Гуннар Сульшер
    globallookpress.com

    «Юнайтед» проявил очень мало способностей сломить соперника. Да, такое может иногда случаться, главное — как на это отреагирует тренер. И, что ж, Сульшер внес только замены по позициям, он ни разу не рискнул и не изменил схему игры своей команды или не выпустил кого-то взрывоопасного, вроде Амада Диалло.

    Если «Манчестер Юнайтед» хочет вернуться на путь завоевания трофеев, Сульшер не сможет продолжать играть так осторожно.

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