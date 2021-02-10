Выстрел МакТерминатора и осторожность Сульшера. «МЮ» дожал «Вест Хэм» в Кубке Англии

Мойес провел в гостях на «Олд Траффорд» уже 14 игр и не одержал ни одной победы. В качестве тренера «Манчестер Юнайтед» он, к слову, выиграл на «Олд Траффорд» 16 матчей, так что теперь почти достиг странного паритета. «МЮ» прошел в четвертьфинал Кубка Англии. Вот главные выводы после матча.

1. МакТерминатор

Скотт Мактоминай забил 4 гола в 10 последних матчах за «Манчестер Юнайтед». За весь сезон у него 7 голов и 3 из них — в трех последних играх. Это не шутка. Он забил, когда «МЮ» разгромил «Саутгемптон», забил, казалось, победный мяч против «Эвертона», а теперь вывел манкунианцев в следующий этап Кубка Англии своим голом в овертайме.

Само по себе завершение в исполнении Мактоминая было превосходным. Он припозднился в штрафную и у него не было времени обработать мяч и подготовить удар. Вместо этого он просто пробил — сильно и низко — так, что превосходный Лукаш Фабиански не смог добраться до мяча.

Гол Мактоминая немного выглядит случайностью. Но то, как он наносит удары — настолько прекрасно, что на самом деле это главная особенность его игры. Или, по крайней мере, это было бы его главной особенностью, если бы «МЮ» сделал его более атакующей силой.

Scott McTominay has now scored in each of his last three appearances for Manchester United.

⚽️ vs. Southampton

⚽️ vs. Everton

⚽️ vs. West Ham

Coming off the bench to score this evening. pic.twitter.com/VtEk15v4uK — Squawka Football (@Squawka) February 9, 2021

Играя в центре полузащиты рядом с Фредом, Мактоминай является частью оборонительного дуэта и не так часто может выбираться в атаку. Однако если бы манкунианцы подписали оборонительного полузащитника более высокого класса, то могли бы позволить, чтобы Мактоминай чаще совершал рывки к воротам соперника. И тогда с его способностью завершать атаки можно было бы ожидать от него по 10-15 голов за сезон. Давай, Оле, дай волю МакТерминатору!

2. «Вест Хэму» подходит игра в пять защитников

«Вест Хэм» Дэвида Мойеса в первом тайме на «Олд Траффорд» играл довольно плохо, но травма головы Иссы Диопа (который и сам вышел на замену) вынудила Мойеса внести изменения в перерыве. И шотландец воспользовался этим шансом изменить схему игры, прибегнув к 5-4-1 — тактике, которая уже служила ему хорошую службу.

Вернувшись в привычную форму, «Вест Хэм» доставил «МЮ» немало проблем. Игра в три центральных защитника позволила им заполнить все мыслимые бреши в своей оборонительной линии, а также эффективно выходить в атаку. Бен Джонсон и Райан Фредрикс действовали в роли крайних защитников, и «Юнайтед» с трудом справлялся с перегрузками, которые они создавали на флангах.

3. Ван де Бек выглядит неуместным

В этом сезоне Донни ван де Бек практически не играет за «Манчестер Юнайтед». В АПЛ он провел на поле всего 300 минут. А учитывая плачевное состояние полузащиты «МЮ» (во всяком случае в творческом плане), это заставляет недоумевать.

Но затем вы смотрите на матчи, в которых он играл (в основном в кубках), и понимаете, что за исключением пары игр, он не оказывал особого влияния на ход событий и часто выглядел потерянным. И вопрос должен заключаться в том, как настолько хороший футболист выглядит столь неуместным?

Ван де Бек не вписывается в стиль игры «МЮ» как раз по той причине, что является хорошим футболистом. Он больше подходит для стиля игры во владение и в пас. Даже необязательно в медленном темпе. Ему просто нужен футбол, который включает в себя множество коротких передач и движений без мяча.

Этот матч был прекрасным примером того, почему ван де Бек не подходит «МЮ». Он постоянно отдает быстрые пасы, разрезая углы, и ждет ответных передач, которых просто не получает. Он перемещается на свободное пространство и ждет, пока опорные хавбеки отдадут ему мяч. Но они либо не могут это сделать, либо делают это так долго, что защита соперника уже успевает подготовиться к моменту, когда ван де Бек получает мяч.

Донни ван де Бек против «Вест Хэма» twitter.com/manutd

Неудивительно, что когда Сульшер решил выпустить на поле Фернандеша, он не снял кого-то из опорных полузащитников и не стал опускать ван де Бека глубже, а просто заменил нидерландца на португальца.

Возможно, слишком сурово делать выводы в середине первого сезона ван де Бека, однако если «МЮ» не изменит свой стиль игры, трудно представить, как он сможет показать нечто близкое к своей лучшей форме в этой команде.

4. Амад способен помочь «МЮ»

«МЮ» нужен правый вингер. Они пытались подписать Джейдона Санчо, а точнее сказать, «попробовали». Но в итоге ушли с пустыми руками. В конце трансферного окна они договорились о трансферах вингеров-тинейджеров Факундо Пеллестри и Амада Диалло. Пеллестри присоединился к команде сразу, а Амада — только в январе.

Молодому нападающему, обладающему скоростью, техникой и смелыми решениями, еще предстоит прогрессировать, но, возможно, уже сейчас он может играть большую роль в «МЮ», который так жаждет заполучить правого форварда. Мэйсон Гринвуд заполняет эту позицию, но юноша лучше всего выглядит в качестве бомбардира в штрафной, а его игра вингером лишает его такой возможности.

Амад — прирожденный вингер. И хотя он не совсем Джейдон Санчо, его навыки и уверенность в себе означают, что у «МЮ» будет еще один невероятно быстрый игрок, который не боится брать игру на себя и обыгрывать соперников. Одно лишь это откроет пространство для других, особенно в таких матчах, как против «Вест Хэма», когда соперник защищается глубоким блоком. В этой игре Сульшер не задействовал парня, но стоит надеяться, что он прибегнет к его помощи в будущем, так как это может оживить ситуацию.

5. Сульшер не хочет рисковать

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Они надеются выступить лучше, чем в прошлом году, и выиграть трофей. Однако если они хотят преодолеть полуфинальную стадию, им просто нужно сделать больше, чем тот минимум, который они сделали против «Вест Хэма».

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

«Юнайтед» проявил очень мало способностей сломить соперника. Да, такое может иногда случаться, главное — как на это отреагирует тренер. И, что ж, Сульшер внес только замены по позициям, он ни разу не рискнул и не изменил схему игры своей команды или не выпустил кого-то взрывоопасного, вроде Амада Диалло.

Если «Манчестер Юнайтед» хочет вернуться на путь завоевания трофеев, Сульшер не сможет продолжать играть так осторожно.