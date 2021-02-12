По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент

Видя, с какой гримасой боли Неймар покидает поле стадиона «Мишель Д'Орнано», болельщики «Пари Сен-Жермен» всерьез напряглись. Когда стали известны первые результаты обследования, тревога лишь усилилась.

Как оказалось, бразилец повредил левую приводящую мышцу и выбыл из строя примерно на четыре недели. Таким образом, он точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», который пройдет 16 февраля на «Камп Ноу». Более того, существует угроза пропуска и ответной игры, назначенной на 10 марта.

Неймар травмировался на 57-й минуте матча 1/32 финала Кубка Франции против «Кана», столкнувшись со Стивом Яго. Бразилец сразу осознал характер своего повреждение, приложив руку к паху, а затем покинул поле. Его пытался утешить Килиан Мбаппе, но в глубине души Неймар понимал, что снова пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов.

Печаль велика, боль огромна, а слезы не остановить. Я еще раз на некоторое время оторван от того, что люблю делать сильнее всего в жизни, — играть в футбол. Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля, ведь я иду в дриблинг и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня. Мне безумно грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов или черт знает кого еще что-то в духе: «его действительно стоит бить», «он ныряет», «плакса», «ребенок», «избалованный» и так далее. Если честно, меня это печалит, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше. Неймар

Бесконечная мыльная опера

Неймар и его травмы — бесконечная мыльная опера с момента прибытия бразильца в «Пари Сен-Жермен» в августе 2017 года. В том, что форвард пропускает важнейшие матчи Лиги чемпионов, нет ничего нового — просто неудачный рефрен.

За три с половиной сезона во Франции Неймар 15 раз оказывался в лазарете, лечился в течение 430 дней и пропустил 74 матча. И эта серия будет продолжаться. Его хрупкость вызывает вопросы, поскольку в «Барселоне» подобной слабости за ним не наблюдалось. За три сезона в Каталонии он пропустил всего 29 игр, а самый продолжительный период отсутствия длился чуть больше месяца.

Эти данные заставляют задуматься о том, насколько хорошо он заботится о своем теле, тем более что добрая треть его травм — мышечные. Первое серьезное повреждение он получил 25 февраля 2018 года во время французского класико на «Парк де Пренс». Через десять дней после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) Неймар самостоятельно подвернул лодыжку.

Врачи выявили у него перелом плюсневой кости, из-за чего он пропустил 90 дней и 16 матчей, включая ответную игру с «Реалом» (1:2). История повторилась через год — нападающий повредил мизинец правой ноги после контакта с игроком «Страсбура» Моатазом Земземи в 1/8 финала Кубка Франции.

Затем он перенес операцию, которая лишила его возможности дважды сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Для «Пари Сен-Жермен» его отсутствие стало фатальным.

В прошлом сезоне в этот же период Неймар снова выбыл на 13 дней из-за ушиба груди. К счастью, на этот раз он восстановился за два дня до встречи с «Боруссией» в Лиге чемпионов и стал творцом первого с 2016 года выхода парижан в четвертьфинал турнира.

Нехватка мудрости

И вот у Неймара новая травма. Он точно пропустит первую игру с «Барселоной», и существует большая вероятность того, что не сыграет и в ответной на «Парк де Пренс».

Почему надежд мало? Мы знаем, что медицинский штаб, как правило, объявляет сроки восстановления с небольшим запасом, поэтому, если реабилитация будет успешной, бразилец должен получить шанс 10 марта. Однако стоит опасаться любых прогнозов, тем более что звезда парижан, как известно, не любит форсировать свое возвращение.

От «Пари Сен-Жермен» также стоит ожидать дополнительных мер предосторожности, ведь десятый номер получил уже третью травму в сезоне, не говоря уже о коронавирусе, из-за которого он не выходил на поле в течение нескольких дней в начале сезона. Кроме того, Неймар травмировал приводящую мышцу во второй раз за сезон, что говорит о слабости этой части тела.

Физиолог Жан-Бернар Фабр попытался разобраться в причинах постоянных травм Неймара и пришел к выводу, что форварду просто не хватает мудрости, которая имеется у Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«В связи с холодной погодой наступило подходящее время для мышечных травм. Говорят, что у него также были проблемы с желудком после дня рождения, он поздно лег спать и, вероятно, немного выпил. Мы знаем, что алкоголь или недостаток сна влияют на моторные функции мышц и сухожилий. А поскольку он в целом хрупкий футболист, сложился такой благоприятный для травмы коктейль.

Я не знаком с Неймаром, но все же могу заметить, что что-то явно идет не так. И в этом его отличие от других игроков подобного уровня, таких как Месси и Роналду. Они таких травм не получают. Неймар так же талантлив, как и они, он, возможно, даже более скоростной, чем Криштиану. Но, с другой стороны, его визави прогрессируют из года в год, управляют своими эмоциями и сохраняют хладнокровие, чтобы правильно подготовиться к матчам, потому что понимают, что их рабочий инструмент — это тело.

Думаю, с ним нужно поговорить, научить его простым вещам. Ему не хватает мудрости, чтобы понять, что каждый год он страдает в один и тот же период. Какой смысл бросать вызов парню из "Кана", если шесть дней спустя у тебя будет матч в Барселоне?», — заявил Фабр в интервью Le Parisien.

Задача для Почеттино

Перед новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино возникает непростая задача — придать новую форму команде, которая осталась не только без Неймара, но и без Анхеля Ди Марии. Так какими же будут парижане на «Камп Ноу»? Возможно, ответ стоит искать в матче против «Марселя», где в центре у ПСЖ сыграли Паредес-Верратти-Гейе, а впереди — Сарабия-Икарди-Мбаппе, тогда как схема варьировалась между 4-2-3-1, 4-4-3 или 4-3-3 в зависимости от времени матча.

Я не знаю, попросит ли Неймар об отъезде в Бразилию на время восстановления, но это будет зависеть от медицинского заключения. Уступки игрокам, на которые идут ради смены обстановки, необходимы, они позволяют им быстрее восстанавливаться. Всегда есть надежда, что процесс восстановления сложится благоприятно. Я надеюсь, что он будет готов к ответному матчу с «Барселоной». Сосредоточенность и мотивация Неймара велики. Он очень хотел сыграть против «Барселоны». Жаль, он очень расстроен. Неймар создан для подобных игр, поэтому это его так задело. Потеря Неймара и Ди Марии — серьезная проблема, но мы должны адаптироваться. Я оптимист по натуре, и это вызов для команды. Маурисио Почеттино

При этом Эррера, Данило или Рафинья, если он залечит микроповреждение, могут вытеснить из состава Гейе. Учитывая игру в Кане, Дракслер вряд ли заслуживает выхода в старте, разве что отсутствие Неймара развяжет ему руки и он, наконец, возложит на себя привычные обязанности.

В любом случае, отсутствие Неймара должно позволить Мбаппе сыграть на левом фланге, где он чувствует себя как рыба в воде. Ближайшая встреча с «Ниццей», несомненно, даст возможность Почеттино доработать свой план. Главное, чтобы у парижан не появились новые травмированные.