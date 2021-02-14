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    Куман заслужил аплодисменты. Крупная победа «Барсы» перед встречей с парижанами

    Каталонцы на «Камп Ноу» разгромили гостей из «Алавеса»

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    Футболисты «Барселоны»
    «Барселона» в домашнем матче 23-го тура испанской Примеры разгромила «Алавес» со счетом 5:1. По дублю у победителей оформили Франсишку Тринкан и Лионель Месси, еще один гол забил Хуниор Фирпо. Мы решили узнать, как отреагировали СМИ на это событие.

    Роковая ночь против двух флагманов Барселоны

    Колумнист газеты AS Хавьер Лекуона заметил, что минувшей ночью от рук «Барселоны» пострадал не только футбольный, но и баскетбольный клуб из Витории.

    «Роковая ночь для спорта Витории. Сначала "Баскония" проиграла "Барселоне" в Кубке Испании по баскетболу, уступая "-20" уже в третьей четверти, а затем началась футбольная часть противостояния на "Камп Ноу".

    Месси и его партнеры сделали как раз то, что от них ожидали, поскольку они обладают феноменальными качествами, хотя многие из них — дети.

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    • Крупное поражение для подопечных Фернандеса Абелардо, которые на стартовых минутах были очень робкими, а преобразились лишь с выходом на поле Луиса Риохи. Во втором тайме все могло перевернуться с ног на голову, но каталонская команда не поддалась и в итоге унизила басков.

    Любопытно, что два главных героя "Алавеса" были такими же, что и в первом круге: Пачеко со своими сейвами, и Риоха, который во втором тайме произвел революцию в игре, тогда как изначально не попал в стартовый состав. Он забил гол, как и на "Мендисорросе", с той лишь разницей, что в этот раз его команда пропустила пять мячей, а не один», — констатирует Лекуона.

    Игра вполсилы

    Автор Sport.es Пичи Алонсо заметил, что «Барселона» сыграла с «Алавесом» лишь вполсилы, но призвал слишком не радоваться крупной победе.

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    «Каталонской "Барселоне" хватило игры вполсилы, чтобы победить "Алавес". Из победы накануне грандиозного матча Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" можно сделать некоторые выводы, но их немного.

    Начнем с явного предупреждения: в игре против подопечных Абелардо, несмотря на крупную победу, "сине-гранатовые" допустили множество потерь. Правда заключается в том, что "Алавес" просто не знал, как воспользоваться этими ошибками.

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    • Даже не хочется думать о том, что могут сделать Мбаппе и компания, если у них будет столько же свободного пространства перед центральными защитниками "Барселоны".

    Кстати, видя вчера, как Куман сформировал стартовый состав и сделал замены в перерыве, у меня возникли огромные сомнения относительно позиции левого центрального защитника. Пока трудно понять, сыграет с парижанами Лангле или Умтити», — пишет Алонсо.

    Куман во второй раз заслужил аплодисменты

    Журналист Mundo Deportivo Габриэль Санс похвалил главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана за смелость в формировании состава команды.

    «Каталонцы готовятся встречать "Пари Сен-Жермен" и Лигу чемпионов после разгрома "Алавеса", устрашающего Месси и стабильности в Ла Лиге, которая показывает, что команда готова конкурировать.

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    • "Барселону" ждет вторая крупная игра в 2021 году после кубковой встречи с "Севильей", в которой снова будет проверена стабильность. Радует, что пока "сине-гранатовые" заставляют нас надеяться на то, что в еврокубках будет сделан решительный шаг вперед.

    С другой стороны, "Барсе" нужно как-то исправить проблемы в обороне и избыток индивидуальных ошибок.

    Чем каталонцы сильны, так это храбростью Кумана, когда дело доходит до доверия игрокам. В стартовый состав на матч с "Алавесом" попали Рики Пуч, Хуниор Фирпо, Франсишку Тринкан и Илаш Мориба. Примечательно, что в центре поля хозяйничали исключительно воспитанники академии: Илаш, Бускетс и Рики. И это заслуживает похвалы. Во второй раз в сезоне тренер заслужил аплодисменты», — подчеркивает Санс.

    Перед нами новый Месси

    Обозреватель Marca Уго Сересо заострил свое внимание на Лионеле Месси, который, по его мнению, уже не тот игрок, что был два месяца назад.

    «Лионель Месси в его нынешнем состоянии совсем не похож на игрока, который проиграл "Ювентусу" два месяца назад. В тот момент "Барселона" находилась в кризисе и была далека от вершины Ла Лиги после поражения от "Кадиса".

    Как известно, каталонцы в Лиге чемпионов пропустили вперед Криштиану Роналду и компанию, поэтому теперь вынуждены сразиться с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала. Месси, все еще находившийся в эпицентре шторма с лета прошлого года, не видел даже лучика света и был вынужден играть с партнерами, которые были не в форме.

    План Рональда Кумана не работал, и Месси забил всего семь голов в 14 матчах. Неплохой результат в целом, хотя пять голов были забиты с пенальти. Казалось, что сезон потерян, так как "Барселона" теряла очки не только в матчах сильными командами, но и во встречах с более слабыми.

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    • Однако после поражения от "Ювентуса" со счетом 0:3 дела "Барселоны" пошли лучше. Самое главное, что Месси снова улыбается. "Барселона" одержала 14 побед в последних 18 матчах при двух ничьих и двух поражениях. В Ла Лиге "сине-гранатовые" набрали 32 очка из 36 возможных, а Месси забил 12 голов в последних 14 встречах. Он пытается снова стать лучшим бомбардиром первенства, забивая голы на любой вкус — от штрафных ударов левой ногой до эффектных финишей. Самое главное, что его результативность уже не так зависит от пенальти.

    Да, за пределами поля с Месси все еще что-то происходит. Было замечено, как он качал головой после просмотра матча с "Эйбаром" с трибун, он получил травму, успел заработать удаление, его связывали с "Пари Сен-Жермен", а в El Mundo появились детали его нынешнего контракта. "Барселоне" по-прежнему не хватает президента, и Месси держит карты при себе в отношении своего будущего.

    "Барселоне" все еще сложно рассчитывать на трофеи в этом сезоне, но Месси уже совсем другой игрок, чем пару месяцев назад. Он больше не смотрит в пол. Теперь он улыбается даже в тяжелые времена… и они не намного краше, чем у парижан», — убежден Сересо.

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