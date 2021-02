Голдоган продолжает забивать. «Манчестер Сити» выглядит неудержимым

Автор The Guardian Джейми Джексон не впечатлен атакующей игрой «Тоттенхэма» и отмечает, что «Сити» сменил штатного пенальтиста.

«Гости мало что могли противопоставить хозяевам, "шпорам" не хватало дерзости, чтобы помешать господству "Сити". Моуринью известен своими контратакующими командами, а именно так большинство соперников надеется набрать очки в матчах с "Сити". И все же Гарри Кейн и Сон Хын-Мин, две по-настоящему опасных игрока "шпор", почти не использовались. Ближе всего "Тоттенхэм" подошел к голу, когда Кейн спровоцировал Эмерика Ляпорта ударить его по лодыжке, что привело к штрафному удару с расстояния 20 ярдов. Кейн красивым ударом справа обыграл Эдерсона, но мяч ударил в левую штангу, и "Сити" избежал гола.

Однако "шпоры" не удалось сделать этого же, когда Габриэль Жезус отправил Гюндогана в штрафную по левому флангу. Напротив появился Пьер-Эмиль Хёйбьерг и сбил его. Пол Тирни не долго сомневался — рефери назначил пенальти. На прошлой неделе "Сити" промахнулся с "точки", но в этот раз удар исполнял Родри: испанец пробил справа от Уго Льориса, и, хотя тот задел мяч ладонью, "Сити" вышел вперед.

Перфекционист Гвардиола был недоволен. "Родри теперь пенальтист? Нет. Я бы сказал, что восхищаюсь смелостью решения выполнить пенальти, но это был не лучший удар. Я не шучу, меня это беспокоит. У нас будет настоящий специалист, чтобы качественно их пробивать. Надо практиковаться. Я должен подумать, приближается Лига чемпионов, и мы [не можем позволить себе не забивать пенальти в ней] ".

"Сити" завершил первую половину матча быстрым прорывом, в котором Рахим Стерлинг оставил Бена Дэвиса зрителем, а удар Жесуса скользнул по перекладине».

Автор Daily Mail Джо Бернстайн отмечает разницу в качестве игры двух команд, которую Жозе Моуринью списывает на усталость «Шпор».

«Разрыв между этими двумя титанами тренерского цеха, Пепом Гвардиолой и Жозе Моуринью, никогда не был настолько большим, как по стилю, так и по содержанию.

Родри прервал неудачную серию пенальти "Сити" в середине первого тайма, а звезда дня Илкай Гюндоган оформил дубль после перерыва, забив 11 голов в 12 матчах. Его идеальный день испортило только то, что он захромал позже.

Второй гол Гюндогана, третий гол "Сити", был забит после паса, сделанного голкипером Эдерсоном с 80-ярдовой дистанции, товарищи по команде окружили его на праздновании. На данный момент Пепу даже длинные мячи удаются лучше, чем Жозе.

İlkay Gündoğan's game by numbers vs. Spurs: 87% passing accuracy 60 touches 7 touches inside opp. box 4 shots 2 shots on target 2 goals 2 fouls won 1 penalty won Another finishing masterclass. pic.twitter.com/nSRibj0pEY

В то время как "Сити" занимает верхнюю строчку таблицы с отрывом в семь очков и стремится к третьему титулу за четыре сезона, "Шпоры" выглядят далекими от своих заявок в начале сезона.

Они укажут на Гарри Кейна, попавшего в штангу при счете 0:0, но это будут разговоры в пользу бедных. Это было их четвертое поражение за пять игр, и, учитывая их проблемы с креативом в атаке, было странно, что Моуринью выпустил Гарета Бейла только через 72 минуты, когда счет был уже 0:3. Деле Алли вышел со скамейки всего на восемь минут раньше.

Моуринью, который часто бывает в ярости после неудач своей команды, был почти пассивен в своей реакции, указывая на усталость своей команды после поражения в Кубке Англии от "Эвертона" со счетом 4:5 в дополнительное время».

Автор The Telegraph Джеймс Дакер отдает должное голкиперу «Сити» который помог довести счет в матче до крупного.

«Ничто так не олицетворяло уверенность, которую питал этот неудержимый "Манчестер Сити", так, как их третий гол. Эдерсон, огорченный тем, что ему не дали шанс отразить пенальти, сумел добиться не менее потрясающего результата, выдав потрясающий пас на 90 ярдов на носок бутсы Илкая Гюндогана, и оттуда игрок "Сити" провернул нож, вонзившийся в "Тоттенхэм", демонстрируя всю безжалостность нападающего, забивающего 30 голов за сезон.

Одно касание — убить мяч, второе — прорваться мимо бедного Дэвинсона Санчеса, оттолкнув защитника "Шпор", а затем спокойный удар левой ногой низом в угол, который сбил с толку Уго Льориса. Гюндогана окружили товарищи по команде с одного конца поля, а с другого — сияющий Эдерсон, наслаждающийся своим великолепным ассистом.

Premier League assists since the start of 2018: 🔵 Ederson 2 assists 110 games played 🔴 Gini Wijnaldum 1 assist 111 games played pic.twitter.com/nXes4RApVG

Это был 11-й гол немецкого полузащитника за последние 12 матчей в Премьер-лиге, который принес "Сити" рекордную девятую победу подряд в высшем дивизионе. Только "Болтону" в 1906 году и "Манчестер Юнайтед" 12 лет назад это удавалось раньше. В общей сложности "Сити" — без поражений в 23 матчах на данный момент — выиграл 16 игр подряд во всех соревнованиях.

"Тоттенхэм" был лидером Премьер-лиги, опережая на пять очков "Сити", томящейся на девятой позиции, когда эти две команды в последний раз встречались в начале ноября, но с тех пор их траектории были диаметрально противоположными, и это несоответствие просто подтвердило, почему между ними такая зияющая пропасть — и по качеству, и по очкам».

Автор BBC Саймон Стоун фиксирует очередное неудачное выступление валлийского игрока «Тоттенхэма», арендованного у «Реала».

«Это был еще один неприятный вечер для Гарета Бейла, вернувшегося в состав "Шпор" после довольно странной недели, когда Моуринью сказал, что валлиец попросил, чтобы его исключили из состава на проигранный матч Кубка Англии с "Эвертоном" в середине недели, потому что он плохо себя чувствовал, а затем опроверг сообщение Бейла в социальных сетях, гласящее, что тот хорошо тренировался.

Бейл не появился на после до 71-й минуты. К тому времени "Тоттенхэм" проигрывал в три мяча, а Моуринью уже использовал две замены, что еще больше подчеркивает разрыв между тренером и игроком.

Бейл был ответственным за единственный момент вдохновения для гостей в открытой игре, когда он перехватил мяч у Родри, затем обыграл троих, прежде чем пробить слишком близко к Эдерсону из-за края штрафной, что позволило вратарю "Сити" спасти ворота.

Если на Бейла в ближайшее время не снизойдет удача, сезон, который был таким многобещающим, как для игрока, так и для команды, рискует превратиться в пшик. И жалобы окружения Бейла на то, что ему просто нужна серия игр, чтобы прийти в форму, вряд ли будут учтены».

Автор ESPN Марк Огден вспоминает соперничество между Пепом Гвардиолой и Жозе Моуринью, отмечая, что «Тоттенхэму» придется бороться за место в четверке.

«Для Жозе Моуринью все не так уж и плохо. Тренер "Тоттенхэма" по-прежнему может претендовать на роль последнего тренера, который одержал победу над "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, хотя это, возможно, и не принесло ему большого утешения, поскольку "Шпоры" вернулись в Лондон после поражения со счетом 0:3 от лидера Премьер-лиги.

Но сейчас, когда "Тоттенхэму" предстоит битва за то, чтобы финишировать в четверке лучших в этом сезоне после своего четвертого поражения в пяти матчах АПЛ, тающие воспоминания о домашней победе над "Сити" со счетом 2:0 в ноябре прошлого года, по крайней мере, дают Моуринью право сказать, что он все еще умеет побеждать лучших.

К сожалению для Моуринью, его соперничество с Гвардиолой превратилось в воспоминание. В то время как Гвардиола выигрывает трофеи и бьет рекорды, а затем угрожает повторить все это в "Сити", Моуринью ведет битву с самим собой, чтобы доказать, что он не человек вчерашнего дня. Победы, подобные одержанной в ноябре прошлого года, по-прежнему важны для Моуринью.

Spurs this season until Dec 10:

◎ 11 games played

◎ 24 points (most)

Spurs this season after Dec 10:

◎ 12 games played

◎ 12 points (14th in that timeframe)

The difference is staggering. 😳 pic.twitter.com/glTyz3HVRZ