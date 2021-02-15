«Реал» теряет игроков, но не волю к победе

В 23-м туре испанской Примера «Реал» победил «Валенсию» (2:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Полузащита «Реала» снова доказала свой класс

«Это была уверенная виктория "Реала" над "Валенсией", которая недавно завершила свою худшую первую половину сезона с момента введения трех очков за победу. В этой половине сезона действительно была победа над мадридцами на "Месталье" в ноябре со счетом 4:1, так что это был удовлетворительный результат, когда после успеха "Атлетико" накануне снова требовалась только победа», — отмечает в материале ESPN Алекс Киркленд.

«Самая большая сила "Сливочных" — их полузащита, и это был еще один день, когда Каземиро, Модрич и Кроос во многом превосходили все, что могли предложить гости. Все трое, возможно, сыграли в один из своих лучших матчей в этом сезоне, даже когда команда в целом не отличалась слаженностью действий. При этом возможности выбора Зидана по-прежнему ограничены — семь игроков (Рамос, Азар, Вальверде, Марсело, Родриго, Милитао и Одриосола) отсутствовали».

«Валенсия» не смогла сдержать «Реал»

«Хозяева справился с "Хетафе" посреди недели, используя новую схему с тремя центрбеками и используя крайних защитников, чтобы компенсировать нехватку игроков. Против "Валенсии" он вернулся к своей любимой схеме 4-3-3 с его фирменной тройкой полузащитников, а также Асенсио, Винисиусом на флангах атаки и Бензема. Это сработало, ведь Каземиро, Кроос и Модрич играли превосходно, и это, пожалуй, было лучшим выступлением трио в сезоне в составе», — хвалит хавбеков «Реала» в блоге Managing Madrid.

«Королевский клуб против "Летучих Мышей" — почти всегда блестящий матч для нейтральных фанатов, поскольку часто дарит много голов, а левантийцы, как правило, дают бой мадридцам. Каждый раз, когда эти команды встречались в течение последних восьми сезонов, в среднем за игру забивали 3,7 гола, но "Сливочные" забили два мяча, необходимые для победы, а "Валенсия" почти ничего не предложила. У них не было ни одного удара в первом тайме, а к концу игры только два — один в створ и один мимо ворот».

«Валенсия» остается в руинах

«Больно видеть эту "Валенсию": какой беспорядок создал Питер Лим, когда, выиграв Кубка Короля и выйдя в Лигу чемпионов, он решил разделить дуэт генерального директора Матеу Алемани и тренера Марселино.

По прошествии времени то, что осталось, — это разрозненная группа, возглавляемая грустным тренером, который синхронизирует работы с боссами, учитывая то, как он использует новичков, а также показательное недовольство Гайи по завершении матча, свидетельствуя о замешательстве, которое испытывают все участники клуба. Команда слишком близка к вылету, чтобы играть с такой апатией — смотреть на них было поистине больно», — пишет в своей колонке на AS Альфредо Реланьо.

«Точно так же, как для танго нужны двое, мы не смогли посмотреть настоящую футбольную игру, хотя были и вспышки — как будто смотрели тренировку боксера, когда он начинает бой с тенью. Мы еще раз убедились в отличном чутье Бензема, очередной матч которого была прекрасным голом.

Мы увидели потрясающую ногу Модрича, неизменную логику Крооса, меньше видели Асенсио и Винисиуса, которые упустили возможность проявить себя. Мы увидели упорство Менди, чей прекрасный гол мелочно отменили в комнате VAR. И мы увидели (о, нет!), как Карвахаль снова получил травму».

«Реал» побеждает вопреки травмам

«Несмотря многочисленные травмы в 2021 году, "Реал" сумел выиграть в каждом из последних трех матчей Примеры и остаться в чемпионской гонке. С более чем третью состава в лазарете, "Сливочные" одержали три победы кряду впервые в этом календарном году. После рецидива у Карвахаля против "Валенсии" сразу восьмеро из 22-х основных игроков "Реала" отсутствуют из-за травм: невероятно, но это 36,33 процента исполнителей, которые сегодня травмированы», — отмечает на страницах Marca Мигель Анхель Лара.

«Несмотря на отсутствие Рамоса, мадридцы сумели держать соперника подальше от своей штрафной против "Хетафе", "Валенсии" и во втором тайме матча с "Уэской". Между тем, участие Бензема снова стало жизненно важным, поскольку француз уже забил 17 голов — это всего на один меньше в сравнению с его результатом в прошлом сезоне на данном этапе кампании. И последнее, но не менее важное: трио в полузащите Кроос — Каземиро — Модрич снова демонстрирует отличные результаты и диктуют темп в центре поля».