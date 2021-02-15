Трансферный дайджест. 9-15 февраля

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    Диего Коста
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Диего Коста

    нападающий, 32 года

    Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста близок к переходу в «Палмейрас», сообщает Sky Sports.

    Бразильский клуб предложил 32-летнему футболисту 2-летний контракт с зарплатой около 3 млн евро в год после уплаты налогов.

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    • Коста, родившийся в Бразилии, с детства болеет за «Палмейрас». Его связи с родиной остаются сильными, несмотря на то, что нападающий предпочел отказаться от выступлений за сборную Бразилии в пользу Испании перед чемпионатом мира 2014 года.

    В январе «Атлетико» расторг контракт с Костой по его просьбе. По информации The Athletic, в соглашении об уходе футболиста прописан пункт, по которому Коста должен заплатить 15 млн евро «матрасникам» в случае, если он присоединится к клубу, который может бороться с «рохибланкос» за победу в Ла Лиге или Лиге чемпионов.

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    • В начале января аравийский «Аль-Хилаль» предлагал испанцу контракт сроком на 2,5 года с общей зарплатой 17 миллионов евро.

    32-летний игрок провел 215 официальных матчей за «Атлетикор», забив 83 гола и отдав 36 результативных передач. В составе «Атлетико» Коста становился чемпионом Испании в 2014 году.

    Наш прогноз: «Палмейрас»

    Ренато Тапия

    «Сельта», полузащитник, 25 лет

    Ренато Тапия

    Полузащитник «Сельты» Ренато Тапия попал в сферу интересов европейских топ-клубов и может сменить команду.

    25-летним игроком интересуются «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико», сообщает As.

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    • Отступные игрока сборной Перу составляют 30 млн евро. Его контракт с «Сельтой» рассчитан до лета 2024 года.

    В этом сезоне Тапия провел 22 матча в Ла Лиге.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Джанлуиджи Доннарумма

    «Милан», вратарь, 21 год

    Джанлуиджи Доннарумма

    «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, пишет ESPN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    Спортивный директор парижан Леонардо хорошо знает итальянца еще со времен работы в «Милане», он долгое время убеждает игрока присоединиться к «ПСЖ».

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    • «Милан» отказался продать Доннарумму в «ПСЖ» за 20 млн евро в 2019 году, но Леонардо твердо намерен заполучить 21-летнего голкипера.

    Этим летом срок действующего контракта вратаря с «Миланом» истекает, так что он уже сейчас может вести переговоры с заинтересованными клубами.

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    Ранее стало известно, что «Милан» готов платить Доннарумме 7,5 млн евро в год по долгосрочному контракту, но агент игрока Мино Райола настаивает на 10 млн евро в год с более коротким сроком соглашения.

    Также стороны не могут согласовать опцию выкупа голкипера. Клуб настаивает на сумме не менее 40 млн евро, пожелание Райолы — не более 30 млн.

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    • Нет единого мнения и по длительности контракта. «Россонери» рассчитывают продлить его на четыре года, тогда как Доннарумма планирует заключить соглашение на меньший срок.

    В этом сезоне Доннарумма провел 20 матчей в Серии А, 7 из них — на ноль.

    Наш прогноз: «Милан»

    Флориан Нойхаус

    «Боруссия» Менхенгладбах, полузащитник, 23 года

    Флориан Нойхаус

    Полузащитник Флориан Нойхаус может уйти из менхенгладбахской «Боруссии», сообщает Kicker.

    К 23-летнему футболисту, который считается одним из лучших на своей позиции в Бундеслиге, проявляют интерес «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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    • В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 передачи в 19 матчах Бундеслиги, при этом в среднем он делает не менее 1 ключевой передачи за игру и 3,5 точных длинных паса.

    Нойхаус также очень хорошо выступил в Лиге чемпионов, сыграв все 6 матчей за «Мёнхенгладбах» — в среднем он делает 1,3 ключевых паса за 90 минут и выполняет 86% своих передач.

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    Отмечается, что отступные за Нойхауса составляют 40 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в 34,20 миллиона фунтов стерлингов.

    Наш прогноз: «Боруссия» М

    Жюль Кунде

    «Севилья», защитник, 22 года

    Жюль Кунде

    Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в французской Лиге 1, сообщает As.

    По информации издания, 22-летним французом интересуется «Пари Сен-Жермен».

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    • Стоит отметить, что интерес к Кунде уже проявляли европейские топ-клубы, в частности мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Сити» пытался подписать футболиста летом и предлагал около 55 млн евро, но «Севилья» отказала.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Отступные в контракте Кунде — 80 млн евро. «Севилья» считает, что найдется клуб, который будет готов заплатить такую сумму.

    Наш прогноз: «Севилья»

    Андре Силва

    «Айнтрахт» Ф, форвард, 25 лет

    Андре Силва

    Форвард «Айнтрахта» Андре Силва вошел в шорт-лист мадридского «Атлетико», сообщает Bild.

    По данным издания, португалец станет приоритетной трансферной целью «матрасников» на летнее трансферное окно.

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    • Немецкий клуб хочет выручить со сделки минимум 30 миллионов евро и не собирается начинать переговоры, если предлагаемая сумма будет меньше. В сентябре 2020 Силва перешел в «Айнтрахт» из «Милана» за 9 млн евро.

    У португальского форварда «Милана» с начала 2021 года — это лучший результат в топ-5 лиг Европы наравне с хавбеком «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    25-летний португалец в текущем сезоне Бундеслиги забил 18 голов за 20 матчей и идет вторым в списке бомбардиров лиги.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Андреа Белотти

    «Торино», форвард, 27 лет

    Андреа Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти может уйти из клуба, сообщает Tuttosport.

    27-летний игрок пока не решил, хочет ли он продлевать с туринской командой контракт, срок которого истекает в 2022 году.

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    • Итальянец хочет завоевывать трофеи. На этом фоне Белотти заинтересовался «Милан».

    «Россонери» рассматривают форварда как потенциальную замену 39-летнему Златану Ибрагимовичу.

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    За 6 сезонов в «Торино» Белотти забил 90 голов в Серии А.

    Наш прогноз: «Милан»

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