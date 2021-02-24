Блицкриг по-мюнхенски. «Бавария» наказала «Лацио» за ошибки

«Бавария», вопреки опасениям, не испытала ни малейших проблем в первой встрече с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч в Риме завершился со счетом 4:1 в пользу действующего чемпиона. А мы узнали, как на этот результат отреагировали СМИ.

«Бавария» сделала выводы

«Каких-то две недели назад у "Баварии" все было идеально. Команда выиграла клубный чемпионат мира и принимала поздравления от своего бывшего тренера Хосепа Гвардьолы. Когда-то он разработал золотой стандарт с "Барселоной", выиграв все шесть возможных трофеев за один сезон. Теперь это достижение вместе с мюнхенцами повторил Ханси Флик.

Но как раз после очередного триумфа баварский механизм стал давать сбои. Если не вдаваться в детали и смотреть только на факты, то за шесть дней лучшая команда Германии с трудом спасла игру с находящейся в зоне стыковых матчей "Арминией" (3:3) и проиграла "Айнтрахту" (1:2). От имевшейся форы почти ничего не осталось, и сейчас в бундеслиге "Бавария" опережает "Лейпциг" всего на два очка.

Комментируя эти осечки и сделав акцент на том, что два раза подряд команда к перерыву уступала 0:2, Мануэль Нойер заметил: мюнхенцы не сделали выводов из игры в Билефельде, и если бы во Франкфурте сразу действовали так, как во втором тайме, обязательно добились бы победы. Если перенести данную мысль на матч с "Лацио", то должный уровень концентрации со стартового свистка может показаться самым очевидным объяснением разгрома крепкого соперника. И гол Левандовски, который получил подарок от провалившегося и замененного уже в первом тайме Музаккьо, данную теорию подтверждает.

Однако, кажется, объяснение как последних неудач, так и яркой победы в Риме стоит искать в кадрах. И здесь поездка на КЧМ вышла "Баварии" боком. Именно в Катаре положительный тест на коронавирус сдал Мюллер — один из трех футболистов в ведущих лигах Европы с двузначным количеством голов и результативных передач. Уже по возвращении домой на самоизоляцию пришлось уйти Павару, из-за чего на правый фланг обороны отправили тяжеловесного для этой позиции Зюле.

Все это наложилось на многочисленные травмы, оставившие вне игры ряд важных исполнителей. "Мы всего лишь люди", — грустно констатировал Флик, у которого в Риме было всего пять запасных полевых игроков. Зато на "Стадио Олимпико" появился полностью здоровый Горецка. С "Арминией" он не играл, против "Айнтрахта" провел тайм, а сейчас его связка с Киммихом вернула игре "Баварии" привычную стройность», — пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

«Лацио» перегорел

«Индзаги ошибся во всём. "Лацио" не показал свой лучший футбол, не получил удовольствия от матча, а "Бавария" наверняка порадовалась, что получила именно этого соперника. Причём первый повод для радости быстро дал сам "Лацио". Естественно, гости были очевидными фаворитами пары (и даже матча), но это ведь ещё не повод делать им подарки.

Проблема в том, что "Лацио", который чудовищно перегорел и провалился, в каком-то смысле был просто самим собой. Объясню, что имею в виду.

Хотя клуб и представляет великий город, в плане подхода к управлению "Лацио" — торжество провинциальности. Президент Клаудио Лотито, который сколотил состояние на мутных гостендерах в начале 90-х и построил бизнес-империю на сомнительных связях, хвастался, что не вложил в команду ни одного евро личных денег. За 17 лет он ни разу не привёл в "Лацио" статусного тренера. Он доверил комплектование состава Игли Таре, когда тот только закончил карьеру игрока. В итоге у команды нет как такового скаутского отдела — есть пара аналитиков, спортивный директор и масса знакомств. Большие клубы работают по-другому. Да и не только большие.

Современные маленькие клубы, вроде "Аталанты", полагаются на видеоанализ, продвинутую статистику и личные впечатления. Игли Таре полагается на связи. Это определяет стиль комплектования "Лацио". Команда состоит из игроков, с одной стороны неплохих, но с другой — явно непригодных к давлению, в котором живёт футбольная элита.

Проблема в том, что если строить команду по принципу "три б/у модели по цене двух, первого января скидка", то в решающий момент команда действительно может поплыть. Мусаккио ужасно ошибся, но когда он вообще играл последний раз против кого-то сопоставимого по классу с Левандовским? Или Патрик?

Индзаги великолепен в своей работе. Он получает игроков, которые по разным причинам не могут играть на топ-уровне, находит в каждом ведущее качество и вокруг этих качеств создаёт команду, которая в целом на голову превосходит сумму своих частей. Просто у этой модели развития есть встроенный ограничитель. Можно прыгнуть выше головы и попасть в Лигу чемпионов, можно прыгнуть выше головы в группе и выйти в плей-офф — но, наверное, лучше этого не делать», — пишет автор «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Индзаги ошибся с тактическим планом

«Против победителей римлянам вздумалось сыграть в открытый футбол.

"Лацио" не отказался от розыгрыша мяча низом на своей половине поля, несмотря на прессинг "Баварии". В итоге два гола из четырех — потери центральных защитников Мусаккио и Патрика.

Еще один гол хозяева получили в результате контратаки после собственного углового удара. Момент получился максимально забавным. При подаче от угла поля все полевые игроки (!) "Лацио" оказались в финальной трети поля, не оставив никого в центральном круге. Коллективный забег к своим воротам на максимальных скоростях завершился бедствием — автоголом Ачерби.

Тот случай, когда схема второстепенна — "Лацио" традиционно для себя играл 3-5-2. Атакуя, римляне совсем забывали об обороне.

Розыгрыш мяча сзади — привычная черта команды. Весьма кстати, что голкипер Пепе Рейна классно разыгрывает мяч под прессингом. Увы, так делают не все защитники.

С таким подходом у "Лацио" не было шансов. "Бавария" при Флике не прощает никого.

Очень хочется посмотреть на эту "Баварию" против команды, надежная оборона и прагматизм которой является частью ее ДНК. Кстати, именно такая смогла сыграть вничью с командой Флика на групповом этапе — "Атлетико" (1:1). Единственная осечка "Баварии" при Флике в ЛЧ», — пишет автор «Матч ТВ» Евгений Ломоносов.

Флик приближается к рекорду

«Интрига, которую так подогревал Индзаги, испарилась со стартовым свистком. "Лацио" избивали настолько сурово, что Симоне наверняка пожалел о словах про кульминацию своей работы в Риме.

Все началось уже на 9-й минуте: Муссакьо явно перегорел и на ровном месте выдал голевую на Левандовски. Роберт спокойно оббежал Рейну и забил самый быстрый гол в ворота "Лацио" в ЛЧ за 14 лет (в 2007-м ван Нистелрой отличился на 8-й минуте).

В середине тайма "Лацио" получил второй — от Джамала Мусиалы, который забил свой дебютный мяч в Лиге чемпионов и стал самым молодым англичанином (Джамалу 17 лет и 363 дня), отличавшимся в этом турнире.

Перед перерывом "Бавария" повела — 3:0. На этот раз Габаррон обрезался в центре, Коман пронесся через коридор длиной в полполя, а Сане без проблем добил по пустым после сейва Рейны.

Несмотря на то, что все вопросы были сняты еще в первом тайме, в начале второго унижение продолжилось. На этот раз Ачерби отобрал гол у Сане и пальнул по своим — 0:4.

Все, на что хватило "Лацио" — гол престижа в исполнении Хоакина Корреа, который, конечно, уже ни на что не влиял. "Бавария" разнесла римлян в гостях, на 99,9% забронировала билет в четвертьфинал (»Лацио« просто не готов к сопернику такого класса) и прервала неудачную серию, начав новую:

С момента назначения на пост главного тренера Ханс-Дитера Флика мюнхенский клуб не проигрывает в ЛЧ уже 15 игр кряду (14 побед и одна ничья). Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия тренера с момента его дебюта в турнире», — пишет Sport24.