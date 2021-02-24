Рейна: «Лацио» не привык играть с такой интенсивностью

Вратарьдал комментарий после поражения от(1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«"Бавария" сильно давила, мы же допустили несколько ошибок в передачах, пытаясь выйти из-под прессинга. Если ты делаешь такие ошибки на таком уровне, то тебя накажут.

Мы должны оставить это в прошлом. Учитывая форму, которую набрала команда в последние недели, мы должны вернуться на свой уровень.

Мы выстрелили себе в ногу. Команда не привыкла преодолевать подобные проблемы или играть с такой интенсивностью», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене.