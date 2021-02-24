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    Рейна: «Лацио» не привык играть с такой интенсивностью

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    Вратарь «Лацио» Пепе Рейна дал комментарий после поражения от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Пепе Рейна
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    Пепе Рейна

    «"Бавария" сильно давила, мы же допустили несколько ошибок в передачах, пытаясь выйти из-под прессинга. Если ты делаешь такие ошибки на таком уровне, то тебя накажут.

    Мы должны оставить это в прошлом. Учитывая форму, которую набрала команда в последние недели, мы должны вернуться на свой уровень.

    Мы выстрелили себе в ногу. Команда не привыкла преодолевать подобные проблемы или играть с такой интенсивностью», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене.

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