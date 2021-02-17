«Ливерпуль» не простил «Лейпцигу» ошибок. Главные победители и неудачники по итогам матча

Победители

Алиссон

Пожалуй, было бы правильно начать с фантастической игры того футболиста «Ливерпуля», который сейчас находится под наибольшим давлением — Алиссона.

Бразилец, который зарекомендовал себя надежным голкипером, в последнее время много ошибался, напортачив в матчах против «Манчестер Сити» и «Лестера».

Как это обычно бывает, Алиссон хорошо действовал с мячом, завершив матч с 59 выполненными передачами с точностью 75%, и без каких-либо проблем в игре с мячом, которые были в матче с «Сити». Но что еще более важно, когда для «Лейпцига» настал момент истины, экс-вратарь «Ромы» выдержал испытание.

Удалось ли ему коснуться мяча после удара Дани Ольмо головой, после которого мяч попал в штангу — не совсем понятно, но сразу после перерыва он блестяще выбежал из ворот, чтобы нейтрализовать выход один на один от Кристофера Нкунку.

Также Алиссон не повторил свою ошибку в матче против «Лестера». Он с легкостью справлялся с подачами хозяев на протяжении матча. Это было то, что доктор прописал.

Трент Александер-Арнолд

Как и Алиссон, Трент Александер-Арнолд стал объектом пристального внимания в этом сезоне. Многие ставят под сомнение его оборонительные навыки, но при этом также и сомневаются в его способностях в игре с мячом. Матч против «Лейпцига» был той игрой, в которой он отвечал критикам, и ему это удалось.

Трент справился с оборонительными задачами против талантливой команды «Лейпцига». Конечно, его не подвергали чрезмерным испытаниям, поскольку «Ливерпуль» часто доминировал над территорией и во владении мячом, но каждый раз, когда Александера-Арнолда вызывали в бой, его позиция и самообладание для принятия правильных решений были абсолютно идеальными.

Тепловая карта Трента Александера-Арнолда Squawka

Трент продемонстрировал огромное количество энергии. Лучшим проявлением этого был момент, когда на 78-й минуте он мчался вперед, чтобы присоединиться к ливерпульскому прессингу, и сделал перехват. Клопп бурно отреагировал на это действие на бровке.

Если защитнику удастся продемонстрировать такую же форму в АПЛ, он вновь станет бесспорным лучшим правым защитником английского высшего дивизиона.

Мохамед Салах

Когда Мохамед Салах получит заслуженное уважение? Конечно, все знают, что он игрок мирового класса. Но снова и снова, несмотря на то, что сезон за сезоном он проявляет себя, он не участвует в разговорах о лучшем игроке мира прямо сейчас.

Египтянин был единственным человеком, который заставлял с собой считаться каждый раз во время недавних трудностей «Ливерпуля», забив шесть голов в последних шести играх до матча против «Лейпцига», включая поражения от «Манчестер Сити» и «Лестера».

Гол Мохамеда Салаха globallookpress.com

Во вторник Салах снова вышел на первый план. Конечно, это произошло из-за ужасно неуместной передачи Марселя Забитцера и сомнительной защиты «Лейпцига», но как только 28-летний футболист оказался на острие, вы просто не могли себе представить, что он промажет.

Теперь у Салаха 24 гола во всех соревнованиях в этом сезоне. И он, похоже, готов к очередной «Золотой бутсе» АПЛ и, возможно, к третьему финалу Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Но пока не будем забегать вперед.

Юрген Клопп

По разным причинам это были действительно тяжелые несколько недель для Юргена Клоппа, и, честно говоря, он провел слишком много времени, отвечая на вопросы о том, потеряла ли его команда шансы на защиту титула в АПЛ. Немцу просто нужна была большая победа, чтобы заставить замолчать критиков и напомнить всем, что он один из лучших, если не лучший. Вечер вторника показал именно это, когда его команда продемонстрировала пятизвездочную игру против невероятно талантливой команды из «Лейпцига».

От старта до финального свистка «красные» соответствовали интенсивности и энергии своих противников по Бундеслиге, безжалостно прессинговали и сильно били по «Лейпцигу» в контригре. Каждый раз, когда игрок «Ливерпуля» выигрывал отбор, Клопп одобрительно ревел. Каждый раз, когда их стандарты игры падали, он требовал реакции и тотчас же ее получал.

Озан Кабак, похоже, хорошо устроился в обороне «Ливерпуля», Алиссон показал значительно улучшенную игру, как и Александер-Арнолд, а Тьяго дирижировал игрой, как он много раз делал в «Баварии». Клопп не мог и мечтать о большем, особенно в преддверии мерсисайдского дерби на этих выходных.

Неудачники

Дайот Упамекано

Вау. С чего бы начать, описывая выступление Упамекано в этой игре? Если вы хотите, чтобы краткое изложение состояло из одного слова, то слово «хаотичное» было бы подходящим. Но понятно, что вы здесь не только для этого.

Больше всего на свете Упамекано славится своим умением владеть мячом. Будь то короткие пасы под прессингом соперника или длинные диагонали, позволяющие вывести свою команду в атаку. Все это исчезло в матче против «Ливерпуля», когда игрок сборной Франции просто так отдавал мяч сопернику, зачастую без какого-либо прессинга.

Ему повезло, когда гол не был засчитан после удара головой от Роберто Фирмино, так как мяч покинул пределы поля до этого (хотя Упамекано почти позволил Мане удержать мяч в пределах поля), ведь именно француз отдал мяч оппонентам, чтобы те начали контратаку.

Карта пасов Упамекано в матче с «Ливерпулем» Squawka

Но во втором тайме Упамекано уже не повезло. Фирмино легко выиграл у него единоборство, после которого мяч отскочил к Марселю Забитцеру, отдавшему пас на Мохамеда Салаха. А при втором голе он располагался на поле слишком высоко и не смог подстраховать Норди Мукиеле после его кошмарной ошибки. Это позволило Мане спокойно добежать до ворот.

Умапекано завершил матч с ужасающим процентом точности пасов (72%). И, учитывая отсутствие других оправданий, можно утверждать, что его голова уже повернута в сторону из-за предстоящего трансфера в «Баварию».

Норди Мукиеле

Было бы неправильно обвинять в плохой игре обороны «Лейпцига» одного лишь Упамекано. В конце концов он был лишь одним из четырех центральных защитников, выходивших на эту игру, и одним из трех появившихся в основе. Следующим в очереди на критику должен быть соотечественник Упамекано Норди Мукиеле.

В свои 23 года Мукиеле зарекомендовал себя как один из самых ярких молодых центральных защитников Европы. Но вторник определенно не был одним из его дней. Он допустил ошибку перед голом Мане, когда полностью потерял мяч, летящий в воздухе, и оказался позади сенегальца.

Норди Мукиеле globallookpress.com

Однако на протяжении всей игры он занимал неудачные позиции и принимал ужасные решения, в результате чего он оставлял свободное пространство в обороне «Лейпцига».

Игра Мукиеле была настолько плохой, что Нагельсманн заменил его через 64 минуты, чтобы восстановить стабильность обороны. И теперь проблема 23-летнего игрока заключается в том, что «РБ Лейпциг» просто не может позволить себе пропускать на «Энфилде». Возможно, Нагельсманн уже не доверит Мукиеле борьбу против грозного атакующего трио «Ливерпуля».

Марсель Забитцер

Учитывая то, насколько эффективно «Лейпциг» играл в самоубийственный футбол перед лицом прессинга «Ливерпуля», должно было быть несколько игроков «Лейпцига», которые будут брошены под автобус.

Марсель Забитцер в матче с «Ливерпулем» globallookpress.com

Большинство были просто шокированы, что гол был забит не напрямую из-за ошибки Упамекано. Вместо этого именно Забитцер оказался тем, кто допустил решающую ошибку, слепо пытаясь отыграть назад на Лукаса Клостерманна и в итоге отдав неточный пас и идеальный для Салаха, который открыл счет.

Как и его товарищи по команде, Забитцер так и не оправился от этого, не сумев повлиять на ход игры, как он это часто делает в Бундеслиге. Нагельсманн отчаянно хотел увидеть, как австриец доминирует над мячом у штрафной «Ливерпуля», отдает пасы на нападающих или использует одну из своих фирменных дальних попыток удара. Вместо этого Забитцер закончил матч всего с одним выстрелом в створ, без каких-либо шансов и только 77% его передач были точны.