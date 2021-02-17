Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»

«Барселона» уничтожена. Хет-трик Килиана Мбаппе и гол Мойзе Кина отправили каталонский клуб и Лионеля Месси в глубочайший нокаут. Обычно, после таких ударов бой завершают досрочно. Но у «Барселоны» будет еще ответный матч, в котором она попробует отыграться с 1:4. Правда, с такой игрой, как на «Камп Ноу», огранизовать камбэк будет проблематично.

Пока Месси, Пике и остальные звезды «Барсы» приходят в себя, мы узнали, что об этом матче написали европейские СМИ.

«ПСЖ» затмил «Барселону»

«Вчера вечером "ПСЖ" доказал, что ему действительно по силам бороться за победу в Лиге чемпионов. Почеттино, конечно, показал себя с наилучшей стороны, тем более, если учесть, что перед игрой с "Барсой" он работал с командой меньше двух месяцев. Несмотря на это, ему удалось создать очень крепкую команду и вселить уверенность в игроков. Этот матч еще нескоро забудут.

Эта игра также стала своеобразным заявлением Мбаппе. Долгое время казалось, что Килиан потеряется в звездной системе Парижа, играя рядом с Неймаром. Но в матче с "Барселоной" он показал, что является одним из выдающихся футболистов своего поколения. В моменте с первым голом Мбаппе полагался не на силу и скорость, а на свои невероятные навыки в ограниченном пространстве.

Другая история вечера — Месси. Его отношение к подобным катастрофическим матчам в Лиге чемпионов действительно ставит под сомнение его головокружительные финансовые доходы, и уж тем более упорство его почитателей, которые называют его величайшим игроком всех времен.

Месси снова не хватило драйва и лидерских качеств, чтобы вытащить свою команды из грязи. Конечно, впереди еще ответный матч, но "Барселона" не выиграет в Париже даже со счетом 3:0. "Барселона" порвана в клочья, а "ПСЖ" наконец-то заслужил право считаться одним из крупнейших клубов мира», — пишет обозреватель испанского издания AS Альфредо Реланьо.

«Барселону» не спасет даже Пике

«Даже возвращение Жерара Пике не позволило "Барселона" показать надежную игру в защите. Это одна из самых серьезных нерешенных проблем, с которой команда пытается справиться с самого начала сезона. Оборона снова допустила несколько грубейших ошибок. Каждый раз, когда "ПСЖ" приближался к воротам "Барсы", появлялось ощущение огромной опасности.

Первый гол Мбаппе — результат ошибок в защите, которые возникали и до этого. Например, Педри регулярно приходилось помогать защите, присматривать за Икарди, когда остальные пытались остановить Мбаппе.

Оборона "Барсы" была крайне хрупкой и в первом тайме, и во втором. Третий мяч "ПСЖ" был забит после стандартного положения — и это еще одна большая проблема "Барселоны".

Казалось, что возвращение Пике может стать поворотным моментом не только из-за его игровых, но и также лидерских качеств. Но в этом матче ничего подобного мы не увидели. Более того, он был медлительным, ему явно не хватало ритма, а Куману даже пришлось заменить его за 20 минут до конца игры», — отмечает автор Marca Кристина Наварро.

«Европа — это не чемпионат Испании. Лига чемпионов — это нечто другое. Это был матч, в котором "Барса" могла восстановить свою репутацию в Европе и вернуть утраченный престиж. И заодно похоронить призраков из недалекого прошлого. 0:3 от "Ромы", 0:4 от "Ливерпуля", 2:8 от "Баварии" и даже недавние 0:3 от "Ювентуса" на "Камп Ноу".

Это был матч для топ-футболистов, но в итоге, когда дело дошло до решающего момента, мы увидели только Килиана Мбаппе. "ПСЖ", который без Неймара и Ди Марии превосходил "Барсу" от начала до конца, играл в абсолютно что-то другое. В тактическом плане это были два противоположных мира. "Барсе" явно не хватало скорости, что очень бросалось в глаза на фоне действий соперника.

"Барса" пропустила четыре мяча, но могла и больше. Тер Штеген снова стал лучшим игроком "Барселоны". И это только подтверждает, что у команды не все в порядке в обороне. Настоящий беспорядок

Все, кто утверждали, что для "Барсы" этот сезон будет переходным или вовсе настоящим испытанием, похоже, будут правы», — пишет автор каталонского издания Sport Тони Фриерос.

«Благодаря Мбаппе "Пари Сен-Жермен" провел исключительный матч против слабой "Барселоны". Французские клубы ранее никогда не побеждали на "Камп Ноу" в Лиге чемпионов. В этом турнире "Барселоне" больше не на что рассчитывать. Это новое сокрушительное поражение всего лишь через шесть месяцев после 2:8 от "Баварии" в предыдущем розыгрыше турнире», — отмечает ведущее французское издание L`Equipe, которая вышла с заголовком «Galactuques» на первой полосе.

Voici la une du journal L'Équipe du mercredi 17 février.

Le journal > https://t.co/PiyFGp4lPf pic.twitter.com/ocw7gcQlgv — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2021

Исторический момент для французского футбола

«Исторический момент для "ПСЖ" и всего французского футбола. Не каждый день мы побеждаем "Барселону" Месси со счетом 4:1. Или, по крайней мере, то, что осталось от "Барселоны". Помимо всего прочего, "ПСЖ" стал первой французской командой, выигравшей на "Камп Ноу" в Лиге чемпионов. Какое шоу от команды Почеттино!

"ПСЖ" прекрасно понимал, чего нельзя было допустить — позволить "Барсе" обосноваться на чужой половине поля. Парижанам удалось оставить каталонцев без мяча. Это заставило "Барселону" прессинговать, в какой-то момент даже Месси вернулся, чтобы помочь команде отобрать мяч. А это достаточно редкое событие. "ПСЖ" удалось реализовать свой план во многом благодаря эффективным действиям Верратти и Кина.

Финалист прошлогодней Лиги чемпионов смог удивить "Барселону". "ПСЖ" нанес очень большой удар на европейской арене. И да, прошло восемь лет с тех пор, как никто не выигрывал на "Камп Ноу" в плей-офф Лиги чемпионов», — пишет обозреватель France Football Флоран Лариос.