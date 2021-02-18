«Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне

Накануне «Порту» победил «Ювентус» (2:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Приводим реакцию медиа об этой игре.

«Порту» не испугался грозных имен «Ювентуса»

«Старый синьор» — шутит в своем заголовке португальская A Bola, подразумевая прозвище «Ювентуса» «Старая синьора».

«Громкие имена [игроков итальянского клуба] не напугали "Драконов" Консейсау. Они заслужили удачу, которая помогла им открыть счет. У Оливейры был шанс сделать счет 3:0, но единственная ошибка "Порту" привела к тому, что он стал 2:1», — говорится в материале.

Кьеза сохранил для «Ювентуса» шансы на четвертьфинал

«Разгневанный "Ювентус". "Бьянконери" проводят ужасную игру и расплачиваются за ошибки Бентанкура и защитников. Однако гол Кьезы позволяет "бьянконери" не сбиться с пути», — отмечает туринская Tuttosport.

«Плохому вечеру Роналду нет оправданий», — резюмирует издание.

Кьеза продолжает прогрессировать

«У "Ювентуса" есть Феде. "Феде" означает не только Федерико [Кьеза], который забил потенциально ключевой гол в Португалии, но и "вера" по-итальянски», — пишет итальянская Gazzetta dello Sport.

«Ему просто нужен был такой турнир, как Лига чемпионов, чтобы продолжать совершенствоваться. Теперь он его нашел», — хвалит хавбека газета.

«Ювентус» лишен концепции игры

«Кьеза сохраняет вопрос исхода дуэли открытым — 2:1. Команда Пирло расплачивается за сенсационную невнимательность в обороне в начале двух таймов, но с наступлением темноты проявляется гордость, и мы увидели проблески игры: гол Кьезы оставляет гостям шансы», — рассуждает итальянская Stampa.

«"Ювентус" провел самый убогий матч в сезоне, его игра медленная и лишена воображения. Эта команда без индивидуальности. Нет концепции», — не жалеет критических слов в адрес туринского клуба Corriere della Sera.

Роналду подвел Пирло

«Мечта о Лиге чемпионов грозит превратиться в кошмар. Тренера Андреа Пирло предал его звезда Роналду», — считает римская Corriere dello Sport.

«Роналду тактически неузнаваем, он ищет сложные и запутанные решения, которые сбивают с толку товарищей по команде, пусть они и помогают португальцу».