ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне

    Реакция прессы на матч «Порту» — «Ювентус»

    Футбол Лига чемпионов Порту Португалия Ювентус Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Роналду провел невыразительный матч«Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне Юрий ГазинскийЛЕ. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо», «МЮ» разгромил «Сосьедад» Аслан КарацевAustralian Open. Осака и Брэди вышли в финал, Карацев уступил Джоковичу
  • 22:48
    • «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Арсенал» обменялся голами с «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
  • 23:33
    • «Тамбов» может сняться с чемпионата 19 февраля
  • 22:48
    • Гол и пас Бейла помогли «Тотенхэму» обыграть «Вольфсберг» в Лиге Европы
  • 00:57
    • «Наполи» проиграл «Гранаде» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Аякс» вырвал волевую победу у «Лилля» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Шахтер» обыграл «Маккаби» в Тель-Авиве
    Все новости спорта
    Роналду провел невыразительный матч
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роналду провел невыразительный матч
    Накануне «Порту» победил «Ювентус» (2:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Приводим реакцию медиа об этой игре.

    «Порту» не испугался грозных имен «Ювентуса»

    «Старый синьор» — шутит в своем заголовке португальская A Bola, подразумевая прозвище «Ювентуса» «Старая синьора».

    «Громкие имена [игроков итальянского клуба] не напугали "Драконов" Консейсау. Они заслужили удачу, которая помогла им открыть счет. У Оливейры был шанс сделать счет 3:0, но единственная ошибка "Порту" привела к тому, что он стал 2:1», — говорится в материале.

  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • Как завершится сезон в главном еврокубке?
  • 10/02/2021

    • Кьеза сохранил для «Ювентуса» шансы на четвертьфинал

    «Разгневанный "Ювентус". "Бьянконери" проводят ужасную игру и расплачиваются за ошибки Бентанкура и защитников. Однако гол Кьезы позволяет "бьянконери" не сбиться с пути», — отмечает туринская Tuttosport.

    «Плохому вечеру Роналду нет оправданий», — резюмирует издание.

  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
  • Реакция спортивных СМИ на победу ПСЖ над каталонцами на «Камп Ноу»
  • 17/02/2021

    • Кьеза продолжает прогрессировать

    «У "Ювентуса" есть Феде. "Феде" означает не только Федерико [Кьеза], который забил потенциально ключевой гол в Португалии, но и "вера" по-итальянски», — пишет итальянская Gazzetta dello Sport.

    «Ему просто нужен был такой турнир, как Лига чемпионов, чтобы продолжать совершенствоваться. Теперь он его нашел», — хвалит хавбека газета.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Ювентус» лишен концепции игры

    «Кьеза сохраняет вопрос исхода дуэли открытым — 2:1. Команда Пирло расплачивается за сенсационную невнимательность в обороне в начале двух таймов, но с наступлением темноты проявляется гордость, и мы увидели проблески игры: гол Кьезы оставляет гостям шансы», — рассуждает итальянская Stampa.

  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
  • Реакция СМИ на крупную победу «ПСЖ» над «Барселоной»
  • 17/02/2021

    • «"Ювентус" провел самый убогий матч в сезоне, его игра медленная и лишена воображения. Эта команда без индивидуальности. Нет концепции», — не жалеет критических слов в адрес туринского клуба Corriere della Sera.

    Роналду подвел Пирло

    «Мечта о Лиге чемпионов грозит превратиться в кошмар. Тренера Андреа Пирло предал его звезда Роналду», — считает римская Corriere dello Sport.

  • «Ливерпуль» не простил «Лейпцигу» ошибок. Главные победители и неудачники по итогам матча
  • «Ливерпуль» сделал заявку на выход в четвертьфинал
  • 17/02/2021

    • «Роналду тактически неузнаваем, он ищет сложные и запутанные решения, которые сбивают с толку товарищей по команде, пусть они и помогают португальцу».

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.90
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фиорентина — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры