Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»

«Барселона» на своем поле уступила «ПСЖ» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В середине первого тайма каталонцы вышли вперед — пенальти реализовал Лионель Месси. До перерыва гости сравняли счет усилиями Килиана Мбаппе. На 65-й минуте защитник Жерар Пике неудачно сбросил мяч прямо на Мбаппе, который забил второй мяч. Через пять минут Мойзе Кин упрочил преимущество гостей. А под конец игры Мбаппе оформил хет-трик. Ответный матч команды проведут на поле парижан 10 марта.

Пять минут Мбаппе и Месси

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер считает, что в первом тайсме игра была относительно равной, хотя и сомневается в пенальти каталонцев.

«Барса — ПСЖ — это, вероятно, главная вывеска в 1/8 финала ЛЧ. Пускай сейчас команды не лидируют в своих чемпионатах, но очень многое сходится в этом противостоянии. Тут и самый невероятный камбэк в плей-офф ЛЧ (0:4, 6:1). Тут и Почеттино, который тренировал "Эспаньол" и говорил, что никогда не возглавит "Барсу". Тут и команды, совершившие самый дорогой трансфер в истории футбола. А ещё говорят, что Месси через несколько месяцев направится тем же путем.

И именно Месси открыл счет с пенальти. Причем фол на де Йонге было невозможно заметить на первых трех повторах и только четвертый не оставил сомнений — Курзава действительно задел ногу соперника.

Казалось, что всё логично. "Барселона" изначально была явным фаворитом, судя по котировкам букмекеров. Однако затем у хозяев всё пошло не так. Тер Штеген выдал пару шикарных сейвов, но не смог потащить всё.

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При отсутствии Неймара главная опасность исходила, конечно же, от Мбаппе, который на широком шаге уходил от соперников. И одно дело, если нападающий это делал в центре поля, но когда он так прошел в штрафной Лангле, "ПСЖ" сравнял счёт».

Роналд Куман Главный тренер «Барселоны» Они были лучше нас и очень эффективны с Мбаппе. У них была более цельная команда, чем у нас. Мы сыграли против команды, которая превосходит нас по физическим характеристикам и по прочим показателям. Я могу соврать про шансы, но после 1-4 остается очень мало вариантов. Мы были на пути к переменам, но нам не хватило определенного уровня в Лиге чемпионов.

Мбаппе и Кин добили «Барсу»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак нахваливает лидера парижского клуба, который солировал во втором тайме.

«К началу второго тайма Килиан только разогрелся и начал просто разрывать оборону "Барсы". За первые 10 минут не без помощи Мбаппе гости нанесли аж четыре удара, один другого опаснее. Каталонцы ответили только на 60-й минуте ударом Месси со штрафного.

Долго так продолжаться не могло, и в середине тайма Мбаппе оформил дубль. Паредес забросил классную диагональ направо прибежавшему в нападение Флоренци, тот избежал офсайда (спасибо Десту), вошел в штрафную и прострелил. Пике попытался прервать передачу, но мяч отскочил к Мбаппе, и тот поразил пустые ворота.

Киллиан Мбаппе uefa.com

Куман не вмешивался в игру и абсолютно справедливо доигрался до поражения. Третий мяч в ворота тер Штегена провел Кин, откликнувшийся на подачу Паредеса со штрафного. Лангле сконцентрировался на другом оппоненте, де Йонг упустил своего визави, и в результате никто итальянца не держал.

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Только тогда Куман осознал свою ошибку и заменил Деста на Мингесу, а затем убрал с поля и Пике с Серхио Бускетсом. Но было уже поздно — "ПСЖ" поймал кураж и упускать победу был не намерен. Более того, Мбаппе в концовке еще и оформил хет-трик».

Маурисио Почеттино Главный тренер «ПСЖ» Итоговый результат будет определен в Париже, и мы должны сыграть с такой же концентрацией. Это всего лишь один матч. Иногда такое происходит, и сегодня мы заслужили победу. Мбаппе? Он отличный футболист, с большой нацеленностью и активным участием в оборонительных задачах. Он знал, что помогает команде. Надо с относиться с уважением к сопернику, ведь и с вами может произойти такое.

Мбаппе затмил Месси

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Эспресса» Дмитрий Гирин считает, что эпоха Месси подходит к концу и Мбаппе готов занять место главной звезды футбола.

«Но, главное, на поле в этот вечер был футболист более яркий, чем Месси. И это не Криштиану Роналду. Кильян Мбаппе оформил хет-трик, но дело не только в забитых голах. Француз делал все, что хотел: ускорялся, проходил защитников с невероятной легкостью, обострял — и забивал, забивал, забивал.

Все это напоминало перфомансы Месси 7-8 лет назад — Мбаппе показывал, кто уже совсем скоро начнет коллекционировать "Золотые мячи". Об этом было несложно догадаться еще пару лет назад, но сейчас наступает момент, когда будущее становится настоящим.

Лионель Месси uefa.com

А Месси даже жаль. Возможно, это был его последний матч в Лиге чемпионов на "Камп Ноу" в составе "Барсы". Очевидно, что в ближайшие пару лет каталонцы вряд ли смогут претендовать на трофеи в Европе, особенно учитывая сложное финансовое положение клуба. Если так, то прощание получилось печальным. Да, четыре года назад было поражение 0:4, а потом 6:1, но то совсем другие времена. Сейчас же кажется, что эра Месси подошла к завершению».

Килиан Мбаппе Нападающий «ПСЖ» Важно продолжать в том же духе. Наш тренер проделал отличную работу. Но он продолжает дело Тухеля, который положил начало финалом. Мы прибавляем физически. Пока мы еще не на пике, хотя сегодня был очень хороший матч. Продолжим прогрессировать, чтобы вновь сыграть так же.

Беззащитная «Барселона»

Автор Soccer.ru Сергей Иванов критикует оборону каталонского клуба и тренерские решения наставника «Барсы» Рональда Кумана.

«Об обороне в целом стоит сказать отдельно. Потому что именно ее качество определило то, какие возможности имели обе команды, располагающие все-таки классными исполнителями первой линии. Вот вспомним, как Месси буквально в предыдущем матче напоминал себя в лучшие годы, уничтожая "Алавес". И посмотрим, что он сделал в игре с парижанами. Почти ничего. Дело, конечно, и в отрыве от партнеров. Но кто этот отрыв сделал? ПСЖ.

Не было фирменных связок Месси с Альбой, не было поддержки от Гризманна, который и в более простых матчах на пару с Дембеле куда-то выпадает. А организация обороны ПСЖ достойна упоминания в каждом голе ПСЖ. Курзава, начав первую голевую комбинацию, имел гектар пространства на левом фланге. А Мбаппе перед вратарской легко ушел от Ленгле.

Во втором голе Дест неправильно стоял при оформлении офсайда, а теперь уже Флоренци дали гектар места на правом фланге. И ладно, что Пике откинул мяч, неуклюже прерывая прострел. Но на этот отскок не среагировал тот же Дест, из-за спины которого выскочил Мбаппе, забивая мяч в пустые. Гол со штрафного — отдельная песня. Пике оказался в положении "не опекаю никого" во вратарской, а Ленгле почему-то оказался между Маркиньосом и Кином. Рванул в сторону первого — второй забил. Де Йонг стоял поодаль одиноко — будто не его война.

Четвертый гол — классическая контратака. И здесь уже всё грамотно сделали сами парижане. Дракслер хладнокровно тянул мяч до штрафной, дожидаясь, пока на него не дернется де Йонг, который также до последнего крыл Мбаппе. Только Френки дернулся, как Юлиан выкатил Килиану — и француз сделал хет-трик.

Но не будем забывать, что этому предшествовала фирменная перестановка от Кумана: свистать всех наверх. Вот хочется посчитать, сколько раз такая "детская" тактика реально работала у него? Он убрал Бускетса, Педри и Пике, бросив в бой Тринкана, Пьянича и Пуча. Словно от повышения концентрации игроков в атаке улучшится качество этой атаки. Нет, это не так работает. А вот тыл оголили и четвертый получили».

Маркиньос Капитан «ПСЖ» Это великолепный результат. Мы возвращаемся домой с победой. Знаем, какое преимущество она дает. Мы сделали выводы. Впереди еще 90 минут игры. Надо продолжать работу. В чемпионате тоже есть цели, которых мы все еще не достигли. Если продолжим работать с тем же настроем и отдачей, сможем многого добиться.

Камбэка не будет

Редакция Sport24 отдает должное лидеру ПСЖ Килиану Мбаппе и выносит приговор «Барселоне», которая вряд ли выйдет в четвертьфинал ЛЧ.

«К 22 годам у Килиана 24 гола в Лиге чемпионов — это больше, чем у Джеррарда (21), Стерлинга (21), Анелька (20), Бэйла (20), Роналдиньо (18) и Роналдо (16).

По голам в плей-офф Мбаппе обошел Зидана и стал самым результативным французом — у Зизу 8 мячей, у Килиана — уже 10.

В составе "Парижа" у Мбаппе уже 111 мячей. Больше забивали только Кавани (200) и Ибрагимович (156).

Наконец, Килиан — третий после Шевченко и Асприльи, кто оформил хет-трик в ворота "Барселоны" на "Камп Ноу"; и первый футболист в 21 веке, забивший "Барсе" в гостевом матче плей-офф ЛЧ 2+ мяча.

Килиан Мбаппе uefa.com

4:1 — "ПСЖ" забивает в 20-й выездной игре ЛЧ подряд (более внушительная серия только у "Реала", который с 2010 по 2014 год отличался на протяжении 22 гостевых встреч), красиво мстит "Барселоне" за 6:1 в 2017-м и на 99,9% врывается в четвертьфинал.

Нового камбэка, похоже, точно не случится — эта "Барса" слишком слаба. В двух последних матчах плей-офф каталонцы пропустили 12 мячей и потерпели второе крупное поражение в сезоне дома. Это столько же, сколько суммарно за предыдущие 20 сезонов. Катастрофа».