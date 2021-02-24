Индзаги: «Лацио» должен извлечь уроки из этого опыта

Главный тренерподелился впечатлениями после игры с(1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Перед матчем на этой неделе мы договорились с игроками, что должны показать свою игру. Мы слишком сильно переживали из-за этого, чувствовалось напряжение в игре с чемпионами мира, но мы забили за них 3 гола из 4.

Если бы при счете 0:1 был назначен пенальти, это могло бы изменить игру, но сегодня вечером все пошло против нас. Мы должны извлечь уроки из этого опыта, чтобы расти и стать сильнее в будущем.

Разочарование в раздевалке — это естественно, но игра с "Баварией" на такой стадии для нас это уже достижение. В играх на этом уровне нужно быть готовым на все 100 %, делать все правильно и надеяться, что соперник не в лучшей форме», — передает слова Индзаги Football Italia.

Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене.