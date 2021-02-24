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    Индзаги: «Лацио» должен извлечь уроки из этого опыта

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    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после игры с «Баварией» (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Перед матчем на этой неделе мы договорились с игроками, что должны показать свою игру. Мы слишком сильно переживали из-за этого, чувствовалось напряжение в игре с чемпионами мира, но мы забили за них 3 гола из 4.

    Если бы при счете 0:1 был назначен пенальти, это могло бы изменить игру, но сегодня вечером все пошло против нас. Мы должны извлечь уроки из этого опыта, чтобы расти и стать сильнее в будущем.

    Разочарование в раздевалке — это естественно, но игра с "Баварией" на такой стадии для нас это уже достижение. В играх на этом уровне нужно быть готовым на все 100 %, делать все правильно и надеяться, что соперник не в лучшей форме», — передает слова Индзаги Football Italia.

    Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене.

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