Фернандеш теперь создает моменты, даже убегая от мяча. «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед» практически решил вопрос выхода в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив «Реал Сосьедад» со счетом 4:0 в выездном матче.

Матч оправдал ожидания

ESPN рассказывает о ходе матча:

«Из-за ограничений на поездки в Испанию этот матч состоялся в Турине, а это означает, что "Реал Сосьедад" потерял преимущество игры на своем домашнем стадионе.

Эта пара рассматривалась, как одна из самых интересных на этой стадии, и матч оправдал ожидания. В первом тайме обе команды опасно выглядели в атакующей игре, и Маркус Рашфорд мог открывать счет, когда пробил во вратаря Алекса Ремиро. "МЮ" вышел вперед на 27-й минуте, когда Ремиро врезался в защитника Робина Ле Нормана, позволив Бруну Фернандешу отправить мяч в пустые ворота и забить свой 20-й гол в сезоне во всех турнирах.

"Сосьедад" завершил первый тайм сильнее соперника, но, несмотря на не самую надежную оборону "МЮ", так и не смог забить. Выпускник академии "МЮ" Аднан Янузай впервые с момента отъезда в Испанию в 2017 году играл против своей бывшей команды и накануне матча заявил, что ему нечего доказывать. Однако его влияние на ход игры, как и экс-капитана "Ман Сити" Давида Сильвы, было минимальным.

На 57-й минуте Фернандеш сделал счет 2:0 после того, как грамотно пропустил передачу Рашфорда на Даниэля Джеймса, а затем уже получил пас от Джеймса. Первоначально гол был не засчитан из-за офсайда, но VAR затем изменил решение арбитра.

Третий мяч "МЮ" забил на 64-й минуте, когда Рашфорд побежал на пас Фреда и проткнул мяч мимо Ремиро. Джеймс думал, что забил четвертый через три минуты, но попал в офсайд. В конечном счете игрок сборной Уэльса все же сделал счет 4:0, забив с близкого расстояния на 89-й минуте».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Лучший и худший игроки матча

Squawka.com выставила оценки за матч, лучшим назвали Бруну Фернандеша, а худшим — Игора Субельдию.

«Бруну Фернандеш — 9. Нес постоянную угрозу для "Сосьедада". Сперва едва не забил, а затем открыл счет грамотных действий, когда он отступил, позволил игрокам "Сосьедад" помешать друг другу, прежде чем аккуратно отправить мяч в сетку. Удвоил преимущество "Юнайтед" прекрасным завершением атаки. Даже когда "Манчестер Юнайтед" хочет дать ему отдых, они понимают, что не могут, потому что он играет важную роль во всем, что они делают. Он не часть системы, он и есть система.

All of Man Utd's last four goals in the #UEL have been scored by Bruno Fernandes:

⚽️ Copenhagen

⚽️ Sevilla

⚽️⚽️ Real Sociedad

At the double tonight. pic.twitter.com/APPMIc78tI — Squawka Football (@Squawka) February 18, 2021

Игор Субельдиа — 4. Не мог справиться с темпом и движением "МЮ". Его ошибка привела к легкому первому голу манкунианцев. Не лучший его вечер, даже несмотря на 8 выносов».

Фернандеш должен играть в Лиге чемпионов

Тайрон Маршал из Manchester Evening News считает, что Бруну Фернандеш не получает в «МЮ» того, что заслуживает:

«Бруно Фернандеш настолько хорош в "Манчестер Юнайтед", что теперь он создает гениальные моменты, просто убегая от мяча.

Выступление Фернандеша в этом матче показало, что Лига Европы — не подходящая для него сцена. Фернандеш — футболист мирового уровня, который заслуживает того, чтобы играть в Лиге чемпионов и бороться за внутренние титулы. "Юнайтед" должен показать, что они могут предложить это ему в течение следующих 18 месяцев. И параллельно они также могут предложить ему новый контракт.

В ближайшее время у "МЮ" не будет перспективы потерять его, но когда у вас есть игрок уровня Фернандеша, вы должны создать для него среду, в которой он будет процветать. "Юнайтед" на правильном пути, но в феврале им нужно играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы».

Еще одна проба для Хендерсона

Manchester Evening News считает, что Дин Хендерсон заслуживает на шанс в АПЛ:

«Это был еще один спокойный вечер для Дина Хендерсона в воротах "Юнайтед", хотя стоит задаться вопросом, что ему пришлось бы сделать, чтобы сместить Давида де Хеа с поста основного голкипера в этом сезоне.

Это был второй подряд сухой матч для Хендерсона и вторая игра, в которой у него было не так уж много работы, хотя, возможно, отчасти это можно объяснить его организаторскими способностями. Он сделал один ранний сэйв после удара Александра Исака и также показал себя в деле в начале второго тайма.

После того, как в декабре Хендерсон совершил грубую ошибку в матче АПЛ против "Шеффилд Юнайтед", он выглядел безупречно. Он должен снова выйти в основе на ответный матч, но есть ощущение, что пришло время дать ему шанс в Премьер-лиге».

Что говорили тренеры?

Sky Sports приводит послематчевые комментарии тренеров.

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер:

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

«Мы забили неплохие голы и провели хороший матч против хорошей команды. Мы заслужили победу. Возможно, не 4:0, но когда у нас есть такое свободное пространство, мы можем быть хорошей командой. Когда вы не так много владеете мячом, вам нужно хорошо обороняться, что мы и сделали, ведь у них есть потрясающие игроки в атаке. Своей игрой в обороне мы заслужили право хорошо контратаковать.

Мы чувствуем, что работа над нашим прогрессом продолжается, мы учимся. Сезон был немного нестабильным, не во всех матчах в последнее время нам удавалось победить, но сегодня мы вернули наш X-фактор».

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль:

«Наш соперник — качественная команда на физическом и техническом уровнях. Они квалифицированные, это команда чемпионов, с которой нам пришлось столкнуться. Вот и все что произошло этим вечером. Но мы хотим показать свою игру в ответном матче».

Цифры матча

Sky Sports приводит статистические данные по итогам встречи:

«Манкунианцы не проигрывают в последних девяти выездных матчах во всех турнирах (В5 Н4), в то время как в четырех из последних шести они сохранили свои ворота сухими.

4 — Manchester United recorded the biggest away victory by an English side against a Spanish opponent in the UEFA Cup/Europa League, surpassing Newcastle United’s 3-0 win at Mallorca back in March 2004. Cruise. pic.twitter.com/g2pqoOxoyR — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2021

Маркус Рашфорд забил семь голов в еврокубках за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне — без учета квалификационных матчей, это самый высокий показатель среди англичан за сезон в футболке "Красных дьяволов" с тех пор, как Бобби Чарльтон забил восемь голов в Кубке ярмарок 1964-65.

Дэниел Джеймс забил свой четвертый гол в сезоне за "Манчестер Юнайтед" (12-й матч), сравнявшись по количеству голов во всех турнирах за клуб в прошлом сезоне — четыре гола в 46 играх.

С момента своего дебюта в Лиге Европы в феврале 2018 года игрок "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш забил больше голов в турнире, чем любой другой игрок (24 матча, 16 голов, 8 передач).

"Реал Сосьедад" остается без побед в пяти играх против английских соперников в европейских соревнованиях (Н1 П4) — они не смогли забить в каждой из последних четырех игр, причем три из них были против "Манчестер Юнайтед".

"Реал Сосьедад" выиграл только одну из своих четырех домашних игр в Лиге Европы в этом сезоне (Н1 П2), несмотря на то, что в этих четырех играх он нанес на 49 ударов больше, чем их соперники (77 ударов против 28 ударов)».