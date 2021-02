Фернандеш теперь создает моменты, даже убегая от мяча. «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад»

ESPN рассказывает о ходе матча:

«Из-за ограничений на поездки в Испанию этот матч состоялся в Турине, а это означает, что "Реал Сосьедад" потерял преимущество игры на своем домашнем стадионе.

Эта пара рассматривалась, как одна из самых интересных на этой стадии, и матч оправдал ожидания. В первом тайме обе команды опасно выглядели в атакующей игре, и Маркус Рашфорд мог открывать счет, когда пробил во вратаря Алекса Ремиро. "МЮ" вышел вперед на 27-й минуте, когда Ремиро врезался в защитника Робина Ле Нормана, позволив Бруну Фернандешу отправить мяч в пустые ворота и забить свой 20-й гол в сезоне во всех турнирах.

"Сосьедад" завершил первый тайм сильнее соперника, но, несмотря на не самую надежную оборону "МЮ", так и не смог забить. Выпускник академии "МЮ" Аднан Янузай впервые с момента отъезда в Испанию в 2017 году играл против своей бывшей команды и накануне матча заявил, что ему нечего доказывать. Однако его влияние на ход игры, как и экс-капитана "Ман Сити" Давида Сильвы, было минимальным.

На 57-й минуте Фернандеш сделал счет 2:0 после того, как грамотно пропустил передачу Рашфорда на Даниэля Джеймса, а затем уже получил пас от Джеймса. Первоначально гол был не засчитан из-за офсайда, но VAR затем изменил решение арбитра.

Третий мяч "МЮ" забил на 64-й минуте, когда Рашфорд побежал на пас Фреда и проткнул мяч мимо Ремиро. Джеймс думал, что забил четвертый через три минуты, но попал в офсайд. В конечном счете игрок сборной Уэльса все же сделал счет 4:0, забив с близкого расстояния на 89-й минуте».

Squawka.com выставила оценки за матч, лучшим назвали Бруну Фернандеша, а худшим — Игора Субельдию.

«Бруну Фернандеш — 9. Нес постоянную угрозу для "Сосьедада". Сперва едва не забил, а затем открыл счет грамотных действий, когда он отступил, позволил игрокам "Сосьедад" помешать друг другу, прежде чем аккуратно отправить мяч в сетку. Удвоил преимущество "Юнайтед" прекрасным завершением атаки. Даже когда "Манчестер Юнайтед" хочет дать ему отдых, они понимают, что не могут, потому что он играет важную роль во всем, что они делают. Он не часть системы, он и есть система.

All of Man Utd's last four goals in the #UEL have been scored by Bruno Fernandes:

⚽️ Copenhagen

⚽️ Sevilla

⚽️⚽️ Real Sociedad

At the double tonight. pic.twitter.com/APPMIc78tI