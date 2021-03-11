С таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ

Сезон еще можно спасти
Обозреватель The Telegraph Джейсон Берт считает, что «Ливерпуль» в этом сезоне еще может побороться за победу в Лиге чемпионов.
«Лига чемпионов продолжает оставаться спасательной шлюпкой для "Ливерпуля", и он воспользовался ею, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав победу над "РБ Лейпциг".
Где же был этот "Ливерпуль" раньше? Это была его первая домашняя победа после шести поражений подряд, хотя, разумеется, встреча была сыграна в Будапеште, из-за коронавирусных ограничений. Как же "Ливерпулю" будет нужна такая игра по возвращении на "Энфилд"!
"Нам пришлось отказаться от многих этих вещей в Премьер-лиге, чтобы попасть сюда и использовать их", — позже признался Юрген Клопп. — "Парни действительно получили удовольствие от игры, что очень важно".
Раненый, сердитый, разочарованный, сбитый с толку и имеющий цель доказать свою силу "Ливерпуль" должен быть опасным соперником в четвертьфинале, и, кто знает, что случится на финише этого безумного сезона в Стамбуле, где состоится финал? Для "Ливерпуля" это серьезный вызов. Седьмой трофей Лиги чемпионов все еще реален.
Будет ли у "красных" больше игроков в следующем раунде через месяц? Наверное. Будут ли они полны решимости спасти сезон и показать миру, на что они способны? Безусловно», — убежден Берт.
Шанс после вылета Месси и Роналду
Журналист Daily Mail Мартин Сэмюэл обратил внимание на интересный факт, связанный с вылетом команд Лионеля Месси и Криштиану Роналду на стадии 1/8 финала.
«Понадобилось целых 70 минут, чтобы "Ливерпуль", наконец, забил свои заслуженные голы. Станет ли это поворотным моментом в неудачном сезоне?
Травмированные игроки постепенно возвращаются, а здоровые вновь начинают играть на привычных для себя позициях. И вот уже "Ливерпуль" выглядит иначе. Центральные защитники Натаниел Филлипс и Озан Кабак блестяще выполнили свою работу, а Фабиньо сыграл важную роль в центре поля. Диогу Жота, который вернулся после травмы чуть больше недели назад, вдохнул новую жизнь в атаку. Мо Салах забил первый гол, Садио Мане — второй. Все это напоминает старые добрые времена.
Для тех, кто предпочитает приметы, скажем следующее: после вылета "Барселоны" четвертьфинальный этап Лиги чемпионов впервые с 2005 года пройдет без Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Думаю, вам не надо напоминать, кто тогда завоевал трофей.
Итак, вечер среды послужил напоминанием: "Ливерпуль" все еще обладает очень хорошей командой с огромным потенциалом, и никто не захочет попасть на нее во время жеребьевки 19 марта. Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд могут стать новыми героями еврокубков, но пока у них мало опыта. А вот у Юргена Клоппа есть игроки, которые знают, что значит выигрывать и проигрывать в финале этого турнира.
Добавляет оптимизма и домашняя победа, пусть она и была одержала в Будапеште, зато решила давнюю проблему. Так что, возможно, именно на этом этапе меняется история "Ливерпуля". "Красные" вышли в четвертьфинал, то есть сыграли лучше, чем в прошлом году. Наконец, дела налаживаются», — подчеркивает Сэмюэл.
Единственная проблема — расточительность перед воротами
Корреспондент The Guardian Энди Хантер в целом тоже остался доволен игрой «Ливерпуля», но не реализацией моментов.
«Европа остается святилищем "Ливерпуля". Неузнаваемый в Премьер-лиге действующий чемпион Англии продемонстрировал старую и знакомую игру на данном этапе Лиги чемпионов, когда Фабиньо дирижировал в центре полузащиты, Мохамед Салах проявил решительность, а Юрген Клопп вновь обрел сияющую улыбку. "РБ Лейпциг" — вторая по силе команда Германии — была выбита на пути к четвертьфиналу.
Только время и домашняя форма на "Энфилде" покажут, позволила ли победа в Будапеште заново обрести веру в себя и искру, которую "красные" потеряли по ходу сезона. Однако их уверенность несомненно возросла благодаря успеху в противостоянии с командой Юлиана Нагельсмана.
Единственное, за что можно критиковать "Ливерпуль", так это за расточительность перед чужими воротами. Судьба путевки в четвертьфинал должна была решиться еще до перерыва, хотя у "Лейпцига" и не было особых шансов что-то изменить.
Натаниел Филлипс и Озан Кабак отвергли все сомнения по поводу отсутствия у них опыта в Лиге чемпионов. Фабиньо, вернувшийся в центр полузащиты впервые с октября, добавил оборонительной прочности, интеллекта и баланса. Кроме того, вместе с ним улучшился и Тьяго Алькантара.
Оба гола стали результатом удачных командных действий. Салах открыл счет после плавной комбинации, в которой участвовали Диогу Жота, Тьяго и Мане. Получив передачу, египтянин ушел от громоздкого Дайо Упамекано, а затем нанес фирменный удар с левой в ближний угол ворот Петера Гулачи. Четыре минуты спустя Мане реализовал прекрасный навес от вышедшего на замену Дивока Ориги, и общий счет четко отразил превосходство мерсисайдцев», — отмечает Хантер.
Фабиньо может стать решением проблем
Автор The Independent Мелисса Редди тоже обратила внимание на тот факт, что возвращение Фабиньо в полузащиту помогло улучшить игру.
«Было странно наблюдать за тем, как "Ливерпуль" проявляет столько оттенков той команды, которую мы помним: гегенпрессинг, надежные контратаки и создание опасных моментов даже в ситуациях с дедболом. В то время как элитный дивизион Англии стал свидетелем самых изумительных колебаний "красных", Европа стала ареной свободы и всего самого привычного.
Конечно, наличие запаса в два мяча давало номинальным хозяевам чувство защищенности и комфорта. "РБ Лейпциг" был вынужден идти вперед, поэтому у мерсисайдцев появлялось дополнительное пространство.
"Ливерпулю" явно нужно решить определенные тактически задачи в Премьер-лиге, но возвращение Фабиньо обратно в полузащиту, которое произошло впервые с октября, может быть частью решения этой головоломки. Он обеспечил оборонительную прочность впереди Филлипса и Кабака, одновременно позволяя Тьяго действовать более агрессивно.
"Красные" так и не почувствовали дискомфорта ни минувшей ночью, но в противостоянии в целом. Они, что весьма показательно, были похожи на самих себя.
Телепортация такого рода доверия и контроля в АПЛ будет главной целью, но их мысли все равно будут окрашены большими еврокубковыми мечтами», — пишет Редди.