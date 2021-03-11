С таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ

«Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Победу «красным» принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Сезон еще можно спасти

Обозреватель The Telegraph Джейсон Берт считает, что «Ливерпуль» в этом сезоне еще может побороться за победу в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов продолжает оставаться спасательной шлюпкой для "Ливерпуля", и он воспользовался ею, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав победу над "РБ Лейпциг".

Где же был этот "Ливерпуль" раньше? Это была его первая домашняя победа после шести поражений подряд, хотя, разумеется, встреча была сыграна в Будапеште, из-за коронавирусных ограничений. Как же "Ливерпулю" будет нужна такая игра по возвращении на "Энфилд"!

"Нам пришлось отказаться от многих этих вещей в Премьер-лиге, чтобы попасть сюда и использовать их", — позже признался Юрген Клопп. — "Парни действительно получили удовольствие от игры, что очень важно".

Раненый, сердитый, разочарованный, сбитый с толку и имеющий цель доказать свою силу "Ливерпуль" должен быть опасным соперником в четвертьфинале, и, кто знает, что случится на финише этого безумного сезона в Стамбуле, где состоится финал? Для "Ливерпуля" это серьезный вызов. Седьмой трофей Лиги чемпионов все еще реален.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Два центральных защитника провели прекрасную игру. Вся защита была великолепна, а задача была непростая. Надо было оказывать давление на соперника. Мы оборонялись глубоко очень качественно и цельно, это важно. Все провели хороший матч. Нам нужно перенести такое выступление и в АПЛ. Если сыграем так же, «Вулверхэмптону» будет нелегко. Мы создали много моментов в первом тайме, но не смогли забить — так мы и играем в последнее время. Но парни добились главного — никто не смог увидеть, насколько хорош может быть «Лейпциг». Обычно это монструозная команда, невероятно сильная, но мы защищались отменно.

Будет ли у "красных" больше игроков в следующем раунде через месяц? Наверное. Будут ли они полны решимости спасти сезон и показать миру, на что они способны? Безусловно», — убежден Берт.

Шанс после вылета Месси и Роналду

Журналист Daily Mail Мартин Сэмюэл обратил внимание на интересный факт, связанный с вылетом команд Лионеля Месси и Криштиану Роналду на стадии 1/8 финала.

«Понадобилось целых 70 минут, чтобы "Ливерпуль", наконец, забил свои заслуженные голы. Станет ли это поворотным моментом в неудачном сезоне?

Травмированные игроки постепенно возвращаются, а здоровые вновь начинают играть на привычных для себя позициях. И вот уже "Ливерпуль" выглядит иначе. Центральные защитники Натаниел Филлипс и Озан Кабак блестяще выполнили свою работу, а Фабиньо сыграл важную роль в центре поля. Диогу Жота, который вернулся после травмы чуть больше недели назад, вдохнул новую жизнь в атаку. Мо Салах забил первый гол, Садио Мане — второй. Все это напоминает старые добрые времена.

Для тех, кто предпочитает приметы, скажем следующее: после вылета "Барселоны" четвертьфинальный этап Лиги чемпионов впервые с 2005 года пройдет без Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Думаю, вам не надо напоминать, кто тогда завоевал трофей.

Итак, вечер среды послужил напоминанием: "Ливерпуль" все еще обладает очень хорошей командой с огромным потенциалом, и никто не захочет попасть на нее во время жеребьевки 19 марта. Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд могут стать новыми героями еврокубков, но пока у них мало опыта. А вот у Юргена Клоппа есть игроки, которые знают, что значит выигрывать и проигрывать в финале этого турнира.

Юлиан Нагельсманн Главный тренер «РБ Лейпциг» Мы сыграли недостаточно хорошо, как, впрочем, и по сумме двух матчей. Не хватало завершающего удара. Не вышло сыграть так же эмоционально, как это удавалось недавно в чемпионате и Кубке. Может, мы немного перегорели. Второй тайм получился лучше, но мы создали недостаточно моментов. Мои футболисты — такие же люди, как и все. Сегодня они не показали оптимальный уровень, поэтому мы проиграли. Но не будем зацикливаться, надо двигаться дальше. Погрустить немного можно, но 20 часов спустя нужно будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате и Кубке.

Добавляет оптимизма и домашняя победа, пусть она и была одержала в Будапеште, зато решила давнюю проблему. Так что, возможно, именно на этом этапе меняется история "Ливерпуля". "Красные" вышли в четвертьфинал, то есть сыграли лучше, чем в прошлом году. Наконец, дела налаживаются», — подчеркивает Сэмюэл.

Единственная проблема — расточительность перед воротами

Корреспондент The Guardian Энди Хантер в целом тоже остался доволен игрой «Ливерпуля», но не реализацией моментов.

«Европа остается святилищем "Ливерпуля". Неузнаваемый в Премьер-лиге действующий чемпион Англии продемонстрировал старую и знакомую игру на данном этапе Лиги чемпионов, когда Фабиньо дирижировал в центре полузащиты, Мохамед Салах проявил решительность, а Юрген Клопп вновь обрел сияющую улыбку. "РБ Лейпциг" — вторая по силе команда Германии — была выбита на пути к четвертьфиналу.

Только время и домашняя форма на "Энфилде" покажут, позволила ли победа в Будапеште заново обрести веру в себя и искру, которую "красные" потеряли по ходу сезона. Однако их уверенность несомненно возросла благодаря успеху в противостоянии с командой Юлиана Нагельсмана.

Единственное, за что можно критиковать "Ливерпуль", так это за расточительность перед чужими воротами. Судьба путевки в четвертьфинал должна была решиться еще до перерыва, хотя у "Лейпцига" и не было особых шансов что-то изменить.

Натаниел Филлипс и Озан Кабак отвергли все сомнения по поводу отсутствия у них опыта в Лиге чемпионов. Фабиньо, вернувшийся в центр полузащиты впервые с октября, добавил оборонительной прочности, интеллекта и баланса. Кроме того, вместе с ним улучшился и Тьяго Алькантара.

Тьяго Алькантара Полузащитник «Ливерпуля» Я ни слова не прочитал из того, что обо мне говорят и пишут. Я знаю, что мои выступления критикуют, и я не удовлетворен тем, как играю с момента перехода в «Ливерпуль». Новый клуб, незнакомая обстановка. У меня была серьезная травма, так что было сложно вернуться в игровой ритм. Но это нельзя считать оправданием.

Оба гола стали результатом удачных командных действий. Салах открыл счет после плавной комбинации, в которой участвовали Диогу Жота, Тьяго и Мане. Получив передачу, египтянин ушел от громоздкого Дайо Упамекано, а затем нанес фирменный удар с левой в ближний угол ворот Петера Гулачи. Четыре минуты спустя Мане реализовал прекрасный навес от вышедшего на замену Дивока Ориги, и общий счет четко отразил превосходство мерсисайдцев», — отмечает Хантер.

Фабиньо может стать решением проблем

Автор The Independent Мелисса Редди тоже обратила внимание на тот факт, что возвращение Фабиньо в полузащиту помогло улучшить игру.

«Было странно наблюдать за тем, как "Ливерпуль" проявляет столько оттенков той команды, которую мы помним: гегенпрессинг, надежные контратаки и создание опасных моментов даже в ситуациях с дедболом. В то время как элитный дивизион Англии стал свидетелем самых изумительных колебаний "красных", Европа стала ареной свободы и всего самого привычного.

Конечно, наличие запаса в два мяча давало номинальным хозяевам чувство защищенности и комфорта. "РБ Лейпциг" был вынужден идти вперед, поэтому у мерсисайдцев появлялось дополнительное пространство.

"Ливерпулю" явно нужно решить определенные тактически задачи в Премьер-лиге, но возвращение Фабиньо обратно в полузащиту, которое произошло впервые с октября, может быть частью решения этой головоломки. Он обеспечил оборонительную прочность впереди Филлипса и Кабака, одновременно позволяя Тьяго действовать более агрессивно.

"Красные" так и не почувствовали дискомфорта ни минувшей ночью, но в противостоянии в целом. Они, что весьма показательно, были похожи на самих себя.

Мохамед Салах Нападающий «Ливерпуля» Для нас важен этот результат. Мы прилетели сюда после нескольких поражений в Премьер-лиге. Команда сейчас не в лучшей форме, но мы хотим побороться в Лиге чемпионов. Мне хотелось забить побольше, но доволен уже тем, что вообще забил, а команда выиграла. Это самое главное. У нас несколько травмированных, но важно при этом, что мы продолжаем бороться. Нам сейчас нужно настраиваться на каждую игру в отдельности и не смотреть на общую картину, потому что она сильно давит. Не хочется создавать себе лишних трудностей. Последние пару лет мы буквально летали по полю и выигрывали, а в этом году замучили травмы, и пришлось тяжко. Надеюсь, теперь у нас есть два, три, а то и четыре центральных защитника, и мы снова сможем побеждать.

Телепортация такого рода доверия и контроля в АПЛ будет главной целью, но их мысли все равно будут окрашены большими еврокубковыми мечтами», — пишет Редди.