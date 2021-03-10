Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» в овертайме обыграл «Порту» со счетом 3:2, но вылетел по сумме двух встреч (в первом матче туринцы проиграли 1:2). Обзор СМИ и комментарии после сенсационного результата.

Обзор матча

Официальный сайт УЕФА — о главных событиях поединка:

«В дебюте матча "Порту" выглядел лучше хозяев. Мехди Тареми головой направил мяч в перекладину, а затем заработал 11-метровый в борьбе с Мерихом Демиралом. Сержиу Оливейра с "точки" не промахнулся, выведя "драконов" вперед.

Агустин Марчесин до перерыва дважды не позволил отличиться Альваро Морате. А вот начало второго тайма гости явно провалили. Федерико Кьеза сделал дубль, а между его голами с поля был удален Тареми, который получил одну за другой две желтые карточки.

"Порту" вдесятером дотянул до овертайма, а затем отправил соперника в нокаут. Все тот же Сержиу Оливейра со штрафного низом пробил Войцеха Щенсны. Адриен Рабьо успел отквитать один мяч, но "Ювентусу" для выхода в четвертьфинал был нужен еще один гол, на который у туринцев не хватило сил и времени».

Игроки «Порту» globallookpress.com

«Ювентус» не понимал, как играть

Автор Soccer.ru Сергей Иванов коротко резюмирует итоги противостояния:

«Туринцы не играли как команда, которая понимает и знает, какой футбол намерена показывать. Они то замедлялись, застревая на ровном месте, то ускорялись. Но даже если и делали это, то благодаря усилиям отдельных футболистов. Игра "Ювентуса" была далека от ровной, от игры единой команды. Каждый здесь занимался своим делом. А диапазон между лучшим игроком и худшим был слишком велик для такой команды.

"Порту", даже оказавшись в критической ситуации, выглядел более монолитно. Но в конченом счете всегда всё можно списать на невезение. Ведь сколько раз туринцы были близки к голу, который всё решил бы?».

Андреа Пирло главный тренер «Ювентуса» «Когда допускаешь четыре серьезные ошибки в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, ты выбываешь. Мы не восприняли неправильно удаление "Порту". Все, что мы могли делать, это пытаться растянуть их, перемещая мяч с фланга на фланг и насытив штрафную игроками. Так и приходят голы. Что касается ситуации со штрафным, то мы выбираем игроков, стоящих в стенке. Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Возможно, Роналду и Рабьо посчитали, что до ворот слишком далеко и удар не будет опасным. Это ошибка, обычно такие оплошности мы не совершаем, но игроки не осознали всю опасность ситуации, поэтому мы пропустили»

«Порту» заслужил выход в четвертьфинал

Сержиу Консейсау дважды переиграл Андреа Пирло, а ставка «Ювентуса» на навесы себя не оправдала, считает обозреватель «Чемпионата» Кирилл Хаит:

«Случайный фартовый гол не отменяет справедливости исхода противостояния в целом. "Порту" был лучше и в первом матче, и во втором до удаления. А ведь и удаление тоже можно объяснить невезением: это не фол, не срыв атаки, а просто эмоции, которые Бьорн Куйперс оценил на красную карточку. Три из пяти явных голевых моментов (по данным Opta) хозяева создали, когда играли в большинстве.

"Порту" был лучше за счёт грамотных планов на обе игры. Консейсау дважды сумел сдержать "Ювентус", оба раза предложил тотально закрытый футбол и компактность команды, но с разными деталями. Команды обменялись победами, но в поединке тренеров счёт 2:0 в его пользу.

53 навеса (именно столько сделал "Ювентус" за весь матч, включая подачи с угловых) –точно не лучший способ вскрывать оборону, которой руководит Пепе. В свои 38 лет он не то что бы проводит лучший сезон в карьере (нет), но по-прежнему очень надёжен. Особенно в игре в воздухе. Особенно когда приходится низко защищаться в свой штрафной и не нужно бегать. Особенно когда нужно управлять партнёрами по команде при навесах. Другими словами, при всём давлении "Ювентус" не ставил перед обороной "Порту" по-настоящему сложных задач — задач, когда нужно принимать быстрые трудные решения».

Пепе стал стеной для «Юве»

Крис Смит из Squawka.com отмечает роль португальского ветерана Пепе:

«38-летний Пепе стал человеком, которому доверили капитанскую повязку, и его главной задачей было остановить Криштиану Роналду и компанию. Экс-игрок "Реала" воспользовался своим огромным опытом, чтобы не только оказываться в нужное время в нужном месте, но также и с полнейшим авторитетом командовать линией обороны.

Когда "Порту" нужно было подниматься выше и прессинговать, Пепе был лидером. Когда им нужно было отступить назад и занять безопасную позицию, Пепе командовал. Если бы его не было на поле, то нет никаких сомнений в том, что чемпионы Португалии просто окопались бы в своей штрафной, а выше повсюду появлялись бы бреши, которые могли бы использовать атакующие игроки "Юве".

«Ювентус» — «Порту» globallookpress.com

Пепе совершил колоссальные 18 выносов — как минимум на 10 больше, чем любой другой игрок на поле, и на 8 больше, чем весь "Ювентус" вместе взятый. Кроме того, на его счету 2 перехвата, 2 отбора и 2 заблокированных удара. А его рывок за Кьезой на 57-й минуте матча, из-за которого итальянец пробил только в штангу, сделал как будто 18-летний футболист».

Пирло провалился

Автор «Спорт-Экпресса» Дмитрий Гирин отмечает, что за Пирло «очень обидно», но «возможно, ему еще дадут второй шанс»:

«После матча с "Порту" и вылета из Лиги чемпионов Андреа Пирло наверняка назовут физруком. Да уже назвали — достаточно залезть в соцсети, где стремительно набирает популярность хэштег #PirloOut.

Повод есть. Проигранное скудетто — если не случится чуда, то впервые за девять лет "Ювентус" не станет чемпионом Италии. В Лиге чемпионов — крах на стадии 1/8 финала. По итогам прошлого сезона Маурицио Сарри убрали после поражения от "Лиона", но он хотя бы взял титул внутри страны. Хотя это подразумевается по умолчанию — главные задачи уже несколько лет стоят в Европе, где после выхода в финал в 2017-м "Юве" не забирался выше четвертьфинала».

Сержиу Консейсау главный тренер Порту «Такие матчи попадают в историю клуба. У меня коллектив, состоящий из очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план. А ведь нам противостояла великая команда с футболистами высочайшего класса. Нам пришлось трудно, но и мы создали сложности "Ювентусу". Мы были настоящей командой. Я очень благодарен ребятам и хочу поздравить их с блестяще проделанной работой. После удаления Тареми мы показали, из чего сделан "Порту". Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у "Порту" в крови»

Пирло окажется под еще большим под давлением

Автор BBC Джозеф Риндл также акцентирует внимание на Андреа Пирло:

«Назначение Андреа Пирло на пост главного тренера итальянского топ-клуба прошлым летом вызвало удивление. У него совершенно не было тренерского опыта.

И результаты его команды в этом сезоне были, мягко говоря, нестабильными. Учитывая 10-очковое отставание от "Интера" в Серии А положение Пирло уже не раз ставилось под сомнение. Ожидаемая домашняя победа над "Порту" на время заставила бы критиков замолчать. Вместо этого теперь ожидается, что голоса, выступающие против бывшего полузащитника "Ювентуса" и "Милана", станут еще громче».

Андреа Пирло globallookpress.com

Личная неудача Роналду

Криштиану Роналду не забил в плей-офф ЛЧ в первые с 2005 года, да еще и подвел «Ювентус», пишет автор Sports.ru Руслан Колыпов:

«Мы привыкли, что Роналду тащит свои команды в плей-офф Лиги чемпионов. Но с "Порту" вышло по-другому: Криш не забил ни одного из четырех мячей (за 2 игры), ассист на Кьезу был больше похож на отскок, а важнейшего гола Оливейры могло и не быть, если бы Роналду не расставил ноги. Вся стенка действовала ужасно, но португалец явно боялся удара соотечественника.

«Ювентус» — «Порту» globallookpress.com

Роналду не забил в плей-офф ЛЧ впервые с 2005-го. Тогда "Юнайтед" проиграл "Милану" (0:1, 0:1) — португалец играл в обоих матчах. В следующем году "МЮ" не вышел из группы, а дальше — с сезона-2006/07 по розыгрыш-2019/20 — Криш забивал в матчах на вылет.

Хотя дело не только в португальце — в первые два сезона Криштиану тащил: забил все мячи "Юве" в плей-офф ЛЧ. Еще раз: 7 голов, у остальных партнеров — 0. В этом году серию оборвал Федерико Кьеза.

После штрафного Оливейры, ставшего победным, режиссеры показали Роналду, грустно присевшего на газон. Кажется, его думы обширнее, чем только результативная ошибка в стенке. Перед уходом из "Реала" Рон взял три ЛЧ подряд, с "Юве" за три сезона не зашел дальше четвертьфинала».

Цифры матча

Послематчевая статистика от официального сайта УЕФА:

• «Ювентус» проиграл шесть из последних семи двухматчевых противостояний в плей-офф Лиги чемпионов, когда уступал в первом поединке.

• «Юве» не знает поражений в 11 последних домашних матчах в 1/8 финала Лиги чемпионов (В8 Н3).

• «Ювентус» забил как минимум два мяча в 10 из последних 11 домашних матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

• «Порту» выиграл 35 из 43 двухматчевых противостояний в еврокубках, когда побеждал в первой встрече на своем поле.

• «Порту» открывал счет в семи из восьми матчей в текущей Лиге чемпионов.

• «Порту» не знает побед в 14 последних гостевых матчах плей-офф Лиги чемпионов (Н4 П10).