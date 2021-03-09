Make Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа

Испанский юрист Жоан Лапорта избран новым президентом «Барселоны». На выборах, прошедших 7 марта, он набрал 54,28 процента голосов (30 184), у Виктора Фонта — 29,99% (16 679), а Тони Фрейша замкнул тройку претендентов — 8,58% (4 769). Лапорта ранее уже занимал этот пост. При нем «Барса» четырежды становилась чемпионом Испании, была обладателем Кубка страны, трижды брала Суперкубок Испании, дважды выигрывала Лигу чемпионов, а также побеждала в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ставка на былые заслуги

Редакция Sport24 рассказывает, кто такой Лапорта и почему он победил на выборах президента «Барселоны».

«Лапорте 58 лет, он адвокат и предприниматель из Барселоны. Жоан уже был президентом "Барсы" в период с 2003 по 2010 год. И спустя годы многие называют его лучшим президентом в истории клуба. При Лапорте сначала была создана команда Франка Райкарда с праймовыми Роналдиньо, Это’О и Деку, а после — легендарная команда Пепа Гвардиолы.

При Лапорте было уделено больше внимание Ла Масии, а клуб сделал ставку на воспитанников. В итоге в голосовании за "Золотой мяч" в 2011 году первые три места заняли воспитанники Ла Масии Месси, Хави и Иньеста.

Лапорта построил свою кампанию как раз на заслугах прошлых лет. Он обещает вернуть "Барсе" былое величие, и ему есть резон доверять. Два главных пункта в программе Лапорты — реконструкция "Камп Ноу" и удержание в клубе Месси.

Я заслужил доверие Лео. Он всегда мне говорил: «Все, что ты обещал, ты выполнил». Мы должны показать, что мы дорожим им и реально хотим, чтобы он остался. Я сделаю все возможное, чтобы он закончил спортивную карьеру на пике. То же касается других игроков из этого поколения: Бускетса, Пике, Альбы и так далее. Они должны выходить через парадную дверь, как Иньеста, Пуйоль и Хави. Что касается стадиона, то тут сложнее. Было бы здорово закончить дела с ним к 125-летнему юбилею «Камп Ноу» в 2024 году. Надеюсь, Месси застанет это, это был бы отличный финальный аккорд. Жоан Лапорта

Кстати, сам Месси был в числе нескольких игроков "Барселоны", которые приняли участие в голосовании на следующий день после победы над "Осасуной" (2:0) в Ла Лиге. Лапорта действительно пользуется доверием старой школы "Барсы" — после победы на выборах его поздравили Гвардиола и бывший капитан команды Карлес Пуйоль».

Лапорта — популист, и это нормально

Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит размышляет о том, как изменится «Барселона» при новом президенте.

«Лапорта не просто похож на популиста — он и есть популист. Но это необязательно плохо. Главное, чтобы это не было единственным и определяющим качеством. Чтобы выиграть выборы, не нужно иметь лучшую программу. Нужно лучше всех обещать. А ещё лучше — вызывать позитивные эмоции без конкретных обещаний, если получится.

Можно сказать, что он говорил о прошлом больше, чем о будущем. Что он манипулировал эмоциями людей, чтобы выиграть (хотя кто так не делает?), но он выиграл. Теперь слов будет недостаточно, так почему у болельщиков действительно есть повод радоваться, что президентом стал именно Лапорта?

В последние годы "Барселона" существовала по принципу "как бы чего не вышло". Жозеп Бартомеу получил сильнейшую команду и полагался на силу инерции. Некоторое время этого хватало, но потом всё развалилось. Дать шанс молодым игрокам из "Ла Масии" — это риск, это поступок. Значит, исключается.

Расстаться с возрастными легендами — или хотя бы с кем-то из них. Или хотя бы уменьшить зависимость команды сразу от нескольких возрастных футболистов — это тоже поступок. Тоже исключается. Так команда заморозилась в одном бесконечном моменте, отрицая старение лидеров, и несбалансированный состав, и даже утрату игровой идентичности.

Инерционный путь исчерпал себя даже не сейчас, а ещё раньше. И сейчас клубу необходимы большие решительные шаги. Вот тут-то Лапорта будет на своём месте. Он может обещать что угодно — но важно то, что мы о нём уже знаем по его поступкам. А знаем мы вот что: у него есть идеи, какой должна быть команда, идеи о стиле игры и составе. И есть характер, чтобы предпринимать большие решительные шаги».

«Барселона» должна вновь стать счастливой и устойчивой экономически. Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем. Для этого нам всем нужно работать вместе, у нас замечательная семья. Самое большое, что мы можем сделать для «Барсы», — это любить ее, любить сильнее, чем когда-либо. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония! Жоан Лапорта

Месси и новички

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев рассказывает о планах нового президента по приглашению в команду звездных новичков.

«Будучи юристом и политиком, Лапорта умеет маневрировать и проявлять гибкость. Это проявилось еще в 2003-м, когда он уже после своего избрания заявил, что не обещал купить Бекхэма, а вел речь лишь о наличии устной договоренности с "Манчестер Юнайтед". Он нещадно критиковал Бартомеу, но после недавнего задержания экс-президента полицией дал очень взвешенный комментарий. Он же после раскрытия данных о контракте Лео Месси говорил о готовности подписать с капитаном новое соглашение на улучшенных условиях, но в преддверии выборов был осторожен и допускал оговорки.

Даже такие, что с уходом аргентинца жизнь не заканчивается, а предложение о продлении контракта будет сделано исходя из ситуации в клубе. Но все же приоритет Лапорты — сохранить Месси в "Барселоне" до конца его карьеры. Как заявлял теперь уже новый президент, Лео знает, что все его обещания выполняются, а деньги не ключевой фактор. Еще важны амбиции клуба и доверие со стороны футболиста, который приносит "Барсе" 30 процентов доходов. Как уверяют несколько источников, ради сохранения Месси готовы подписать его закадычного друга Серхио Агуэро, который не получил предложения от "Манчестер Сити" и летом станет свободным агентом.

Лапорта не обещал покупку конкретных звезд, но намекал на это. Сначала в февральском интервью заявил, что с ним "Барса" может подписать самых интересных игроков на рынке. Потом — во время последних телевизионных дебатов — выдал пассаж о добрых отношениях с многими агентами, включая Мино Райолу. Помнится, тот несколько лет назад обещал в случае возвращения Лапорты привезти на "Камп Ноу" Поля Погба, а в канун нынешних выборов в прессе вдруг появились слухи о переходе Эрлинга Холанна, который также является клиентом одиозного агента».

Я хотел бы, чтобы «Барса» была с новым «Камп Ноу». Что Месси останется с нами, а клуб будет здоров с экономической точки зрения. Рассчитываю на один или два трофея Лиги чемпионов. Не хочу давать ложные ожидания по Месси. Я сделаю ему предложение. Не знаю, останется ли Лео, потому что он может вести переговоры с любым клубом. Считаю, что с нами он способен выиграть еще одну Лигу чемпионов Жоан Лапорта

Облигации, спонсоры и грандиозный проект

Автор блога «Вы это видели?» Руслан Копылов рассказывает об экономической программе нового президента «Барселоны», которая являлась даже более важной, чем вопрос будущего Месси.

«Перед будущим президентом две ключевых задачи-проблемы: угроза потерять Месси и необходимость вытаскивать "Барсу" из финансовой ямы (краткосрочный долг — около 720 млн евро, суммарный — 1,2 млрд евро!) План финансового спасения клуба от Лапорты состоит из трех пунктов:

• Оживить диалог со спонсорами, на которых прежний президент не обращал внимания. Лапорта рассчитывает за счет этого увеличить доходы на 250 млн за три года. Он видит 35 категорий, в которых у клуба нет спонсоров.

• Взять долг в виде облигаций сразу по двум линиям — у государства и у болельщиков. С этими обязательствами планируют рассчитаться в 2023-м. Лапорта уточняет, что эти деньги — не попрошайничество со стороны клуба, они дадут сторонним лицам право на решения в клубе.

• Оперативная реконструкция "Камп Ноу" и строительство Espai Barca: уже существующий проект комплекса с парковками вокруг "Камп Ноу", реконструкция самой арены, увеличение ее вместимости, строительство дворца для баскетбольной команды, расширение тренировочного комплекса и даже каток. Топ-клубам стадион генерирует до 25% всех доходов, так что модернизация — вопрос первостепенной важности.

Начать реконструкцию стадиона и пространства вокруг него в "Барселоне" не могут с 2014-го.

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При этом Лапорта не упоминает конкретные имена в трансферных планах. Это объяснимо: в 2003-м он уже обещал купить Бекхэма — в итоге англичанин уехал в "Реал" (Лапорта вспоминал, что "МЮ" просто использовал "Барсу"), а каталонцам "пришлось" купить Роналдиньо».

Придется засучить рукава

Автор Marca Хьюго Гереза считает, что новому президенту будет непросто справиться с грузом проблем, стоящих перед ним.

«Жоан Лапорта выглядел победителем с самого утра, хотя он изображал победителя почти с начала предвыборной кампании. Опросы предполагали явную победу, которая была подтверждена в это воскресенье. Его победа над достойным соперником Фонтом и аутсайдером Фрейшей ставит его у руля клуба, который практически нуждается в перестройке, начиная с серьезного экономического кризиса, который он переживает, продолжая будущим Месси и заканчивая реформой "Камп Ноу". Домашней работы много, придется сейчас засучить рукава.

С этого момента ему предстоит столкнуться с большим количеством проблем, с командой, отличной от победы в 2003 году, где с ним были такие тяжеловесы, как Сандро Роселль, Ферран Сориано, Марк Ингла или сам Хосеп Мария Бартомеу, также ему придется обойти без Чики Бегиристайна в качестве спортивного директора. Задача даже более сложная, чем 18 лет назад

Раскрытие неизвестного будущего Лео Месси определит, какой будет "Барса" в ближайшие сезоны практически на всех уровнях. Конечно же, уход Месси сильно повлияет на доходы клуба, даже несмотря на то, что его контракт является самым дорогим в мире, и даже в социальном плане это обойдется недешево, из-за эмоциональной тяжести прощания с каталонской "Десяткой". Лапорта сделал козырем в кампании свои хорошие отношения с Месси и осознает, что заинтересовать его в этом проекте важно еще и с экономической точки зрения».

Лапорта надеется на удачу и Месси

Автор As.com Альфредо Релано приятно удивлен предвыборной кампанией Лапорта, но сомневается в его успехе у руля «Барселоны».

«С тем, как все складывалось в его пользу, Лапорту даже не пришлось оправдываться за грехи своего предыдущего периода правления. Он потерял многих своих сотрудников (Роселля, Бартомеу, Ферран Сориано, Ингла ...) из-за своего индивидуализма. У него был эпизод, который сильно не понравился клубу, которым он руководит, например, тот "стриптиз" в аэропорту.

Он не добился успеха с вотумом недоверия правления "Барселоны", потому что количество голосов не достигло 66% нужных по закону, а достигло 60%. Он появился на выборах в 2015 году против Бартомеу с резкой речью о независимости (»кто хочет увидеть Камп Ноу, полный звезд, голосуйте за меня«) и проиграл. Ничего из этого не вспоминалось или почти не звучало в нынешней кампании.

Он выиграл благодаря харизме, благодаря сочувствию и авторитету. Его речь была примирительной. Не перекладывал экономическую ответственность на уходящее руководство, не распалял сторонников независимости Каталонии, не клеймил Мадрид или судей. Конструктивные сообщения и энтузиазм идти навстречу проблемам, что превосходно.

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Он заслуживает удачи, как и все храбрецы. Только теперь у него нет Гвардиолы, Пуйоля и Хави в качестве серьезного фундамента, чтобы повторить былой успех. Остается, как мы все надеемся, Месси, решение которого проголосовать ясно дало понять, что он чувствует, что клуб — его дом. Его обновление было бы его первым успехом».