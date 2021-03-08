Шоу на огороде. Супергол Макарова и промах Дзюбы возродили интригу в РПЛ

«Рубин» на своем поле вырвал победу у «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России. В составе хозяев в концовке первого тайма пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной Далера Кузяева, реализовал Джордже Деспотович. На 75-й минуте отличился нападающий питерского клуба Сердар Азмун. На третьей добавленной минуте полузащитник казанцев Денис Макаров забил победный гол. Отметим, что на девятой добавленной минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти.

«Зенит» не в форме

Редакция Sport24 рассказывает о неожиданных проблемах, с которыми столкнулся питерский клуб перед матчем с «Рубином» и изучает стартовые составы.

«Этот выезд в Казань для "Зенита" начался с курьеза. Питерцы забыли дома комплект формы. В итоге в день матча пришлось оперативно доставлять из Петербурга игровые футболки. Все прошло гладко, и на матч "Зенит" вышел в своей оригинальной выездной форме. Платить миллионы за это, как поспешили сообщить татарские журналисты, не пришлось.

А теперь о футболе. "Зенит" подошел к матчу против "Рубина" не в лучшем состоянии. В обоих официальных матчах на старте 2021 года команда Сергея Семака не смогла выиграть: вылет из Кубка от "Арсенала" и упущенная на последних минутах победа дома с "Рубином". Плюс конкуренты по турнирной таблице поджимают. ЦСКА и "Спартак" дружно выиграли свои матчи и сократили отставание от первого места до двух и четырех очков соответственно.

Позитива болельщика "Зенита" добавлял тот факт, что в последних шести матчах в Казани сине-бело-голубые пять раз выиграли и один раз сыграли вничью. Состав у "Зенита" был ровно тем же, что и неделю назад в матче против "Ростова". Единственное исключение — Лунев вместо получившего травму Кержакова. "Рубин" открыл 2021-й футбольный год бодро: уверенно разобрался в Москве со "Спартаком". Правда, потерял сразу трех футболистов — Шатов и Бегич получили по четвертой желтой карточке, а Абильгор был удален с поля».

Мусаев играл недолго

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев сочувствует Леониду Слуцкому, которому пришлось делать вынужденную замену на старте матча, а также отмечает активность Сердара Азмуна.

«После матча со "Спартаком", который судил питерский арбитр Сергей Лапочкин, казанцы потеряли из-за перебора желтых карточек Силвие Бегича и Олега Шатова. Особенно обидной потерей оказался удаленный опорник Оливер Абильгор, чью вторую желтую карточку экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочной в последний момент перед игрой, поэтому отменить удаление уже никто не мог. Это открыло дорогу в стартовый состав для Леона Мусаева, который зимой ушел из "Зенита", где он несколько лет пытался безуспешно пробиться в основу.

Он отыграл 79 минут против "Спартака", но не было уверенности, что в следующей игре Мусаев снова получит так много времени. И действительно Слуцкому пришлось делать замену в первом тайме, но по состоянию здоровья. Мусаев неприятно столкнулся с Уремовичем в своей штрафной, разбил лицо и покинул поле на носилках. "Рубин" остался без опорных полузащитников, а поэтому вынужденно позицию занял Михаил Костюков.

В такой ситуации казалось, что у "Рубина" остается еще меньше надежд на успешную игру. И хотя газон "Ак Барс Арены" пришел в негодность уже через 15 минут матча, "Зенит" с ходу приспособился к непростым условиям игры. Команда Сергея Семака перешла на ненавистные своим же болельщикам навесы (18 кроссов за первый тайм) и создала два больших шанса для Сердара Азмуна. Сегодня решение главного тренера "Зенита" точно было оправданно, но "Рубин" спасла штанга, а после третьего удара — Юрий Дюпин».

Рука — дискуссии — пенальти

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак выделяет ключевый момент матча — довольно спорный пенальти в ворота «Зенита».

«Хозяева отвечали практически исключительно активностью и сумасшедшим (по-другому не скажешь) дриблингом Хвичи Кварацхелия. Грузину бы чуть больше смотреть по сторонам и играть на партнеров, и "Рубин" в каждом матче мог бы рассчитывать на один-два гола. Потрясающую контратаку подарил хозяевам Барриос, но чудовищный газон не позволил реализовать выход четыре в два — пас Абильгора получился для Дениса Макарова неудобным, запустив цепочку технических ошибок.

В конце тайма "Зенит" доигрался. Деспотович, подавая в штрафную, попал в бедро Кузяеву, от которого мяч отскочил в руку. Весь мир уже окончательно запутался, что считается рукой, что не считается. То говорили, что рикошет от собственной ноги позволяет простить провинившегося, то неестественное положение руки отменяет все преференции. В общем, даже на телевидении в Англии арбитры признаются, что они не знают, когда рука считается, а когда нет.

Судья Сергей Карасев поначалу не обратил внимания на этот эпизод и только после подсказки VAR пошел к монитору. Простоял он возле него не менее минуты-полутора, несколько раз пересматривая один и тот же момент с рикошетом от бедра и попадания в руку. Кажется, даже в судейской бригаде не пришли к единому мнению по поводу трактовки, тем не менее Карасев все-таки назначил 11-метровый — Деспотович засадил мяч в сетку от перекладины».

Азмун бил-бил, и забил

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит «Зенит» за целеустремленность,которая принесла свои плоды после перерыва.

«Счёт был не по игре, но Семаку, который возмущался назначением пенальти и разговаривал в перерыве с Карасёвым, оставалось только принять ситуацию такой, какая она есть. И внести коррективы в перерыве, чтобы команда спасла игру. Хотя главное — реализацию моментов, — ни один тренер за 15 минут в раздевалке не поправит. Это вопрос мастерства футболистов. Его, бывает, не хватает в РПЛ даже у "Зенита".

Во втором тайме у "Зенита" стало ещё больше забросов на пару центрфорвардов Азмун — Дзюба, которые играли по створу и сохраняли короткое расстояние между собой. Кроме того, постоянно включался в атаку Ярослав Ракицкий. Очевидно, расчёт делался на фантастическую левую ногу центрального защитника: Ракицкий и пас вырезать может, и пробить. Тем не менее до 74-й минуты "Рубин" справлялся с давлением сине-бело-голубых. Впечатляла работа Костюкова: штатный форвард очень полезно действовал на позиции опорного полузащитника, превращаясь в дополнительного игрока и в собственной штрафной.

В конце концов, "Зенит" всё-таки забил с передачи Ракицкого со штрафного. Азмун наконец-то использовал свой шанс, продавив Костюкова. После этого Ракицкий получил повреждение и был заменён, правда, сам украинец остался очень недоволен этим решением штаба, предъявлял претензии тренерам».

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Какие испытываю эмоции? Не знаю, опустошение. Всё вопреки, потому что у нас были проблемы в центральной зоне, они усилились потерей Мусаева. Качество поля было тяжелое, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах. Нереализованный пенальти Дзюбы? Это было спасение Дюпина, а не Артем плохо пробил.

Макаров — герой матча

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов хвалит вингера «Рубина», который в компенсированное время забил победный гол после сольного прохода.

«Герой матча — Денис Макаров, который проводит первый полноценный сезон, и на его счету уже есть победные голы в ворота "Краснодара" и ЦСКА. Гол "Зениту" — что-то особенное.

Денис в интервью "СЭ" на сборах в Турции рассказывал, что "Рубин" будет бороться за еврокубки, а сам постоянно пересматривает голы Арьена Роббена и хочет повторить их в премьер-лиге. Победный гол "Зениту" получился нетипичным для Макарова, который с левой ноги обычно бил после приема мяча возле или в штрафной, а не тащил его 40 метров.

С "Зенитом" он принял мяч в середине поля после выноса из штрафной, против двоих соперников, протащил до ворот Андрея Лунева и обыграл защитников на фирменных замахах. Над Макаровым даже подшучивали, что этих замахов слишком много и он перебарщивает. Деян Ловрен и Вильмар Барриос чуть не столкнулись лбами, пока Макаров перекладывал мяч то под правую, то под рабочую левую ногу. Денис постоянно делает это на тренировках, но не на таком плохом поле, не против таких оппонентов и не на последних минутах на фоне усталости.

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После поражения от "Спартака" в первом круге именно Макаров говорил, что "Рубин" удивит, что по итогам сезона будет лучше красно-белых. До "Спартака" всего 4 очка, но казанцы точно всех удивили, и Денис не соврал».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Вся проблема в том, что мы пропускаем и не забиваем. Создали много моментов, но этого недостаточно для победы, потеря очков, как и в прошлом матче. Результата нет, будем работать. Назначенный пенальти за игру рукой Кузяева? Третья игра подряд уже со спорными моментами, не мне их разбирать, наше дело играть. Судейство пусть оценивают те, кому это положено

Ловрен точно топ-защитник?

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов критикует хорватского защитника «Зенита», регулярно допускающего результативные ошибки.

«Деян Ловрен для "Зенита" — как Вирджил ван Дейк для "Ливерпуля". Преобладала именно такая характеристика. Еще и подкреплявшаяся словами Юргена Клоппа: "Допустим, меня попросили бы создать идеального центрального защитника. Например, в будущем с помощью генетики — бам, бам и готово. У меня получился бы Ловрен".

8 марта в Казани футболисты "Рубина" заставили в очередной раз усомниться в словах Клоппа. Идеальный защитник? Точно?

На 92-й минуте полузащитник Денис Макаров в контратаке самостоятельно разобрался с тремя игроками: Ловреном, Дугласом Сантосом и Андреем Луневым. Именно хорват должен был накрывать соперника, но легко поддавался на перекладывание мяча с одной ноги на другую. А затем со стороны смотрел, как Макаров точно поражает дальний угол. Пятнадцатью минутами ранее он не смог без фола и желтой карточки остановить Хвичу Кварацхелию.

Проблема в том, что для топ-защитника Ловрен ошибается слишком часто. И самое обидное для болельщиков "Зенита", что эти ошибки порой становятся результативными.

Последний декабрьский тур перед уходом чемпионата на перерыв. Автогол Ловрена позволил "Спартаку" сравнять счет. 12-й тур и демонстрация, как центральный защитник не должен пятиться назад от форварда соперника. Гол Дарко Йевтича принес "Рубину" победу.

В 8-м туре "Зенит" также потерял очки, сыграл 1:1 с "Уралом" в гостях. Номинально, ошибся именно Ловрен, сначала опекавший Андрея Панюкова, а затем его бросивший. Но хорват хотел сделать положение вне игры, а Данил Круговой его не понял.

Ловрен — не единственный, кто может и должен предъявлять себе претензии. 13 марта "Зенит" играет с "Ахматом" в Петербурге. Будет первая победа в 2021 году?».

Денис Макаров Полузащитник «Рубина» Не забивал 10-11 матчей. Было тяжело психологически. Но гол и победа придали мне эмоций и сил. Надеюсь, будем побеждать и забивать дальше. Свой гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. Всех с праздником! Перед голом была одна мысль — добежать до штрафной из последних сил. Была 90-я минута, мы оборонялись, «Зенит» нас поджал. Бежал уже на характере, удача была на нашей стороне

Дзюба снова в кризисе

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин критикует нападающего «Зенита», не реализовавшего пенальти, который мог спасти его команду от поражения.

«Жаль, что в Казани не было Станислава Черчесова. Главный тренер сборной России вчера побывал на обоих московских матчах. Сначала он посмотрел на игру динамовского столба Грулева, потом оценил дубль спартаковца Соболева. Поддается ли игра Артема Дзюбы сравнению с игрой потенциальных конкурентов в сборной? После возобновления сезона Дзюба совсем не впечатляет. А в некоторых моментах его игра больше огорчает.

И дело не только в незабитом пенальти. Хотя если ты считаешь себя лидером, берешь мяч в решающий момент, то бить надо не на технику с мыслью, упадет вратарь раньше или нет. Такие пенальти пробиваются так, чтобы у голкиперов не оставалось никаких шансов. 2 удара (правда, оба в створ), 1 передача под удар, 59% выигранных единоборств и ни одной успешной обводки — это точно игра лучшего нападающего чемпионата? Кризис Дзюбы бьет по всему "Зениту". Хватит Семаку авторитета, чтобы попробовать сыграть без Артема?

"Зениту" не повезло, что вратарь соперника поймал кураж. Ведь если голкипер ловит свою волну, оседлать ее очень сложно. Вспомните хотя бы перфомансы Довбни против "Спартака". Ведь после он пропускал пачками, а против красно-белых что-то нащупал. Так же и Дюпин, который блистал на ленточке. 9 сэйвов, огромное количество классных выходов. И ни грамма беспокойства (момент с пенальти это подтверждает). После матча Дюпин оценил свою игру как "обычные трудовые будни". Если для него такая игра "обычная", то что ж тогда он творит на тренировках?»

Сердар Азмун Нападающий «Зенита» Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру. Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше

Старые проблемы «Зенита»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что у сине-бело-голубых вновь вылезли наружу старые проблемы, которые тормозят прогресс команды и могут лишить ее золота.

«Во-первых, реализация. В первом тайме у одного Азмуна было четыре голевых момента, в двух из которых он попал в штангу. В матчах с "Ростовом" и "Арсеналом" "Зенит" тоже много раз мог забить, но вместо этого делал героев из вратарей. Реализация зависит от нескольких вещей: опыта, мастерства, текущего состояния, везения. Но на удачу никогда нельзя ни надеяться, ни обижаться.

Значит, причины в другом. Азмун лишь недавно выздоровел, пропустил весь второй сбор, но что с остальной командой? По ожидаемым голам (xG) "Зенит" выиграл у "Рубина" со счетом 2,97:1,29, у "Ростова" — со счетом 2,62:0,82. Это уже похоже на тенденцию: сине-бело-голубые разучились забивать.

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Во-вторых, тактические странности. Я часто задаю вопросы Семаку на тему излишней любви команды к длинным передачам, но он постоянно отвечает, что иначе плотную оборону соперника не взломать. Неделю назад мы увидели эволюцию, за которую тренеру спасибо: "Зенит" активно пытался найти щели в защите "Ростова" через игру низом.

В Казани сине-бело-голубые тоже использовали короткий пас время от времени, но в данном случае это выглядело странно — поле в кошмарном состоянии, мяч дробил, и такая игра тормозила развитие атак гостей. После матча Семак объяснил игру мелким пасом так: "Рубин играл очень низко. Чтобы вывести под передачу в опасную позицию, нужно было где-то создать численное преимущество". Любопытная логика».

Юрий Дюпин Вратарь «Рубина» Что это было? Обычные трудовые будни, ничего специфического нет. Повезло, забили и пенальти. Много эмоций, не могу слов подобрать. Пенальти? Я стоял по удару и всё, может, Артем не так сильно пробил, вот и получилось легко взять мяч, стоял по удару. Что творится в раздевалке? Пацаны радуются, три очка, сейчас пойдем своих женщин поздравлять, все довольны

Тренерская победа Слуцкого

Автор «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что в Казани заслуженную победу одержал более умелый и мастеровитый тренер.

«Об этой проблеме было хорошо известно в прошлом сезоне. "Зенит" так проиграл два групповых турнира Лиги чемпионов. Все домашние матчи там были словно под копирку: владение мячом, подход к штрафной, перепасовка — и на этом все. Это романцевский "Спартак" в 90-е с его фирменными стеночками и забеганиями как в нож в масло разрезал штрафную соперника.

Но у нынешнего чемпиона и близко нет такой игры. В ней абсолютно бесполезен Дзюба, если не используется контригра. Его стихия — скидка на партнера после дальнего заброса. "Зенит" и в Казани грузил и грузил мяч в штрафную хозяев в надежде на своего гренадера. Но вся РПЛ давно изучила эту нехитрую тактику, а другой у Семака нет.

Слуцкий второй раз обыграл Семака в сезоне. По-тренерски. Потому что сильнее как специалист. Потому что умеет выжать максимум из минимума. Главному в "Зените" неплохо бы взять с Леонида Викторовича пример, как играть с различными тактическими вариантами.

Когда зенитовский навал не работает, команда просто не знает, что делать с соперником, окопавшимся сзади. А если тот еще умеет играть, сжав зубы, пиши пропало. Точно так действовал в предыдущем туре "Ростов", оставшись в меньшинстве. И словно под копирку с сегодняшнего "Рубина" спас в Санкт-Петербурге ничью.

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Разве осенью не таким образом добывал свою победу в городе на Неве бельгийский "Брюгге", когда в концовке пошел вперед и спокойно забил победный мяч наевшемуся от постоянного бесполезного давления "Зениту". Где у чемпиона работа над ошибками? Без нее и с таким Дзюбой новый титул рискует уплыть из рук.».

«Зениту» не хватает джокеров

Главный редактор «Спорта день за днем» Иван Жидков уверен, что «Зенит» упустил в Казани вполне заслуженную победу.

«Чтобы давить "Рубин" в его белоснежной Казани, нужно сражаться за миллиметры. Как это делали Кузяев и Оздоев, Барриос и Ракицкий. Если бы все разом забыли о снисхождении, "Рубин" бы летал по воздуху клочьями. Но "Зенит" второй раз остается без очков, будучи по ходу игры лучше соперника — минус два с "Ростовом", минус три с Казанью.

Что может напрячь, так это отсутствие на скамейке "Зенита" реальных джокеров, чтобы подтолкнуть падающего, хотя список резервистов петербуржцев чуть ли не вдвое превышал по количеству хозяйский. Но это — осознанный выбор клуба. Положено дотянуть до чемпионства теми, кто есть, извлекая максимум выгоды из необходимости воспитывать молодежь — значит, тяните.

На фоне игры конкурентов нельзя сказать, что задача невыполнима. Ведь даже Вендел, который таких полей, как в Казани, не видел и в родном Дуке де Кашьяс, допускал меньше брака, чем переходящий в контратаки "Рубин". Такие очки нужно уметь терять — когда создаешь моменты против плотно обороняющегося соперника чуть ли не после каждой серьезной попытки проникновения.

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Когда "Зенит" при Семаке из минимума выжимал максимум, его футбол называли скучным. Матчи с "Рубином" и "Ростовом" такими при всей предвзятости не назовешь, но они создали опасный эффект: конкурентам кажется, что такой "Зенит" реально догнать и перегнать. И если Петербург не вернет себе прежний цинизм, так оно и будет».

В «Зените» разболтались гайки. Кто-то должен их подтянуть

Автор Soccer.ru Александр Чистяков после матча в Казани видит много проблем в стане действующего чемпиона.

«Сложно этого не замечать, причем касается не только команды, но и клуба в целом — история с забытой формой является наглядной демонстрацией. Да и в игре хватало моментов, выдающих неорганизованность и нервное напряжение, царящие в "Зените".

— На тренерском мостике не нашлось человека, который отодвинул бы Дзюбу от мяча в ситуации, когда ему явно не стоило бить пенальти.

— Поразили действия Дугласа Сантоса и Деяна Ловрена в эпизоде с победным голом Дениса Макарова. Два защитника-чемпиона не справились с футболистом, который умеет бить только с левой ноги. Именно такой шанс ему и предоставили. Как в "Зените" разбирают соперников?

— Замена Ракицкого привела к конфликту на скамейке, ведь украинский защитник явно собирался продолжать игру, и он во многом был сердцем и мотором "Зенита", но Ярослава панически заменили, пока ему оказывали помощь за пределами поля. Учитывая, что все закончилось для "Зенита" плохо, и решающий гол пропустили без Ракицкого на поле, получаем удобренную почву для недовольства в команде.

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— Зенитовцы очень нервно реагировали даже на самые банальные эпизоды по ходу матча, не говоря о моментах с пенальти. Энергию нужно направлять в правильное русло. Если это будет сделано, в следующем матче "Зенит" прорвет, но если пустить настроение команды на самотек, то отсутствие результатов может перерасти в полноценный игровой кризис».