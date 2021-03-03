Сюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы

АПЛ. «Вест Хэм»

Итоговое место в сезоне 2019-2020: 16

Текущая позиция в лиге: 4

Лучший бомбардир: Томаш Соучек (8)

«Их сезон говорит сам за себя. Он идеально понимает футбол. И у него очень большой опыт. Однажды я мечтал бы оказаться в таком положении, где все спокойно. Они живут жизнью Будды — спокойствие в хорошие и плохие моменты», — сказал Пеп Гвардиола о Дэвиде Мойесе и «Вест Хэме».

После долгих лет мучений, неэффективности и насмешек, после ухода из «Эвертона» Мойес наконец вернул свою карьеру в нужное русло в своем втором сезоне в «Вест Хэме». Шотландец помог «молотобойцам» сохранить позицию в АПЛ, когда в прошлом сезоне сменил Мануэля Пеллегрини («Вест Хэм» финишировал 16-м). Теперь же он превратил их в настоящих претендентов на попадание еврокубки.

Несмотря на поражение от «Ман Сити» со счетом 1:2, после 26 матчей «Вест Хэм» занимает четвертое место, опережая в борьбе за Лигу чемпионов идущий пятым «Челси». Это поражение стало для них лишь вторым в десяти матчах в этом году (первое было от «Ливерпуля»). А против команд, которые не выигрывали чемпионский титул в последние три года, «Вест Хэм» набрал 22 очка из 24 возможных.

Игроки «Вест Хэма» globallookpress.com

Так же, как и на протяжении своих одиннадцати лет в «Эвертоне», Моейсу удается извлечь все лучшее из далеко не самых звездных игроков — таких, как Джеррод Боуэн, Майкл Антонио и Томаш Соучек. Если «молотобойцы» смогут сохранить свою форму до конца сезона, то 57-летний наставник впервые с 2009 года может вновь выиграть награду лучшему тренеру года в Англии.

Бундеслига. «Айнтрахт» Франкфурт

Итоговое место в сезоне 2019-2020: 9

Текущая позиция в лиге: 4

Лучший бомбардир: Андре Силва (19)

Они побеждали в Кубке Германии и боролись за еврокубки в Бундеслиге и были одной из сильнейших немецких команд в последние годы. Однако начало кампании 2020-2021 было небольшой катастрофой — «Айнтрахт» выиграл только в двух из двенадцати первых матчей в Бундеслиге и оказался на десятом месте в турнирной таблице.

Но затем «Айнтрахту» быстро удалось исправить ситуацию — они выиграли девять из десяти следующих матчей при одной ничьей и поднялись в четверку лучших. И лишь после этого проиграли — 1:2 «Вердеру». Во время этого рывка подопечные Ади Хюттера обыграли в том числе «Баварию» и «Байер», забивая при этом как минимум два мяча за игру.

Конечно, форма Андре Силвы стала ключевым фактором их оживления. На данный момент португалец забил уже 19 голов в Бундеслиге. Только Роберт Левандовски (28) забил больше в этом сезоне. При этом Силва собрал серию из пяти подряд матчей с забитыми голами.

Андре Силва globallookpress.com

У Франкфурта впереди очень непростой календарь, включая поездки в гости к «РБ Лейпциг» и «Боруссии» Дортмунд. Однако в этом сезоне они уже обыграли «Баварию», так что тяжеловесами их не испугать. Если Хюттеру удастся удержать их в первой четверке (сейчас они на три очка опережают «Боруссию»), то это будет колоссальным достижением.

Серия А. «Милан»

Итоговое место в сезоне 2019-2020: 6

Текущая позиция в лиге: 2

Лучший бомбардир: Златан Ибрагимович (14)

«Милан», возможно, был сбит с ног «Интером» в последние недели, но он по-прежнему занимает второе место в таблице Серии А. И то, что они в принципе участвуют в чемпионской гонке, откровенно говоря, является чудом.

Несмотря на то, что «Милан» — один из самых титулованных клубов в итальянском и мировом футболе, «россонери»не выигрывали «Скудетто» с 2011 года, а в последних семи сезонах им даже не удавалось попасть в топ-четверку.

Однако, несмотря ни на что, команда Стефано Пиоли не проигрывала в 15 первых турах в этом сезоне. Кроме того, они оставались лидерами чемпионата с 4-го по 22-й тур. К сожалению, в последние недели семикратный победитель ЛЧ регрессировал, проиграв в четырех из девяти последних игр в Серии А.

Стефано Пиоли globallookpress.com

Они опустились на второе место в таблице, но по-прежнему отстают от «Интера» на 4 очка. В то же время между «Миланом» и идущей пятой «Ромой» — 8 очков отрыва в борьбе за ЛЧ. Учитывая их трудности в последние десять лет выход в Лигу чемпионов должен быть приоритетом.

Златан Ибрагимович, похоже, только молодеет и забил 14 голов. В гонке бомбардиров его опережают только Ромелу Лукаку (18) и Криштиану Роналду (19). Полузащитник «Милана» Франк Кессье забил 8 голов и продемонстрировал прекрасное взаимодействие с Сандро Тонали, а Давиде Калабрия и Тео Эрнандес демонстрируют серьезную динамику в продвижении на флангах.

«Интер» сейчас в огне, и хоть «Ювентус» набирает обороты, попадание в топ-четверку и возвращение в Лигу чемпионов станет для «Милана» знаковым событием.

Ла Лига. «Бетис»

Итоговое место в сезоне 2019-2020: 15

Текущая позиция в лиге: 6

Лучший бомбардир: Серхио Каналес (7)

Пока Мойес творит чудеса в «Вест Хэме», человек, которого он заменил, делает столь же впечатляющие вещи в Испании с «Бетисом». В 30 матчах под его руководством команда одержала 16 побед и проиграла всего 10 раз. Пеллегрини принял команду, которая заняла лишь 15-е место в прошлом сезоне, и вывел ее на 6-е в этом.

Конечно, «Бетис» потерпел пару крупных поражений — 2:5 и 0:4 от «Барселоны» и «Атлетико» соответственно. Однако они лишь подпортили статистику — «Бетис» пропустил 38 голов, что является четвертым худшим результатом в лиге, а разница забитых и пропущенных голов — плюс 5.

Игроки «Бетиса» globallookpress.com

Три их последние игры намного лучше отображают суть «Бетиса» — победы со счетом 1:0 над «Кадисом» и «Хетафе» последовали за победой над «Вильярреалом» (2:1). В результате «Бетис» лишь на 2 очка отстает от автоматической путевки в Лигу Европы. От идущей на четвертой позиции «Севильи» команду отделяет 9 очков.

«Бетис» — очень динамичная команда, которая полагается на таких игроков, как Серхио Каналес и Набиль Фекир, которые играют под нападающим Антонио Санабрией. В то же время защитники Аисса Манди и Виктор Руис уже давно являются экспертами, когда дело доходит до владения мячом.

Учитывая удар по репутации Пеллегрини в «Вест Хэме», подъем «Бетиса» с 15-го места в еврокубки котировался бы достаточно высоко среди достижений тренера, даже несмотря на его полный трофеев кабинет.

Лига 1. «Ланс»

Итоговое место в сезоне 2019-2020: 2 (Вторая лига)

Текущая позиция в лиге: 6

Лучший бомбардир: Гаэль Какута (9)

От лучшего бомбардира и бывшего топ-проспекта «Челси» Гаэля Какуты до бывшего полузащитника «Фулхэма» Секо Фофана. «Ланс» действительно имеет в своем распоряжении разношерстную группу игроков. Тем не менее, «Ланс» повысился в классе в прошлом сезоне, а теперь они доказали, что могут быть конкурентны и в Лиге 1.

Гаэль Какута globallookpress.com

«Ланс» занимает шестое место в чемпионате Франции. И если от идущего четвертым «Монако» команду отделяет 13 очков, то с идущим на пятом месте «Мецом» у них поровну очков.

Самая впечатляющая привычка «Ланса» в этом сезоне — вытаскивать маловероятные ничьи и делать все возможное, чтобы избежать поражения. Лишь команды из топ-четверки и «Марсель» проигрывали реже, чем команда Франка Хейза (8).

«Ланс» играет в три центральных защитника и со сдвоенным центром полузащиты. Команда обладает прекрасным сочетанием сильных защитников, точных распасовщиков и индивидуально сильных талантов в атаке, главным из которых является Какута, забивший девять голов и отдавший четыре ассиста.

«Ланс» не заканчивал сезон в верхней части таблицы Лиги 1 и не выходил в еврокубки с 2007 года, а на трансферы за весь сезон потратил чуть более 17 миллионов фунтов. Учитывая то, что в прошлом сезоне они еще играли во втором дивизионе, было бы огромным достижением для них финишировать в топ-пятерке Лиги 1.